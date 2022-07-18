https://ukraina.ru/20220718/1036535165.html
Третьяков: "Государства Украина уже нет. Остался только один вопрос...". Видео
Третьяков: "Государства Украина уже нет. Остался только один вопрос...". Видео - 18.07.2022 Украина.ру
Третьяков: "Государства Украина уже нет. Остался только один вопрос...". Видео
Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал опасения США за своих граждан на Украине, а также рассказал о том, сколько времени осталось Украине и почему европейские политики массово покидают свои посты
2022-07-18T12:18
2022-07-18T12:18
2022-07-18T12:18
видео
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00:45 -Америка призывает своих граждан срочно покинуть Украину: чего опасаются США? Перейдет ли конфликт на новый уровень?04:26 - Подтвердятся ли прогнозы эксперта по поводу последнего года существования Украины как государства?08:28 - Куда и от чего пытаются сбежать Европейские политики?15:35 - Отношения между сербами и хорватами: реакция на украинское заявление. Не приведет ли это к обострению ситуации и втягиванию других стран в конфликт на Украине?Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину из соображений безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте дипмиссии, которая оценила ситуацию в сфере безопасности на всей территории бывшей советской республики как крайне нестабильную. Причём, условия, по мнению посольства, могут "резко и внезапно ухудшиться". Комментируя призыв американского посольства к гражданам США, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует продолжение конфликта на Украине, передавая Киеву различные системы вооружения.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Третьяков: "Государства Украина уже нет. Остался только один вопрос...". Видео
Журналист, политолог Виталий Третьяков в эфире Украина.ру прокомментировал опасения США за своих граждан на Украине, а также рассказал о том, сколько времени осталось Украине и почему европейские политики массово покидают свои посты
00:45 -Америка призывает своих граждан срочно покинуть Украину: чего опасаются США? Перейдет ли конфликт на новый уровень?
04:26 - Подтвердятся ли прогнозы эксперта по поводу последнего года существования Украины как государства?
08:28 - Куда и от чего пытаются сбежать Европейские политики?
15:35 - Отношения между сербами и хорватами: реакция на украинское заявление. Не приведет ли это к обострению ситуации и втягиванию других стран в конфликт на Украине?
Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину из соображений безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте дипмиссии, которая оценила ситуацию в сфере безопасности на всей территории бывшей советской республики как крайне нестабильную. Причём, условия, по мнению посольства, могут "резко и внезапно ухудшиться". Комментируя призыв американского посольства к гражданам США, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует продолжение конфликта на Украине, передавая Киеву различные системы вооружения.