Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
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Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине
Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине
США утверждают, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако "находки" на освобожденных территориях говорят об обратном, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
2022-07-18T07:55
2022-07-18T07:56
лавров
вашингтон
объяснение
биолаборатории
новости
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К слову, еще в марте текущего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд "проговорилась" о том, что Вашингтон действительно использует территорию Украины для биологических разработок.Позже стало известно, что военное ведомство США потратило на военно-биологические программы на Украине $250 млн с 2005 года. Соответствующая информация стала известна из очередного доклада Пентагона. В документе, в частности, упоминалось участие в программе фонда Сороса.
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лавров, вашингтон, объяснение, биолаборатории, новости

Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине

07:55 18.07.2022 (обновлено: 07:56 18.07.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ И Сирии С. Лаврова и Ф. Микдада
Встреча глав МИД РФ И Сирии С. Лаврова и Ф. Микдада
© Пресс-служба МИД РФ
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США утверждают, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако "находки" на освобожденных территориях говорят об обратном, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Документы предъявлены нами Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Начата процедура получения разъяснений. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств – никаких.

Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
К слову, еще в марте текущего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд "проговорилась" о том, что Вашингтон действительно использует территорию Украины для биологических разработок.
Позже стало известно, что военное ведомство США потратило на военно-биологические программы на Украине $250 млн с 2005 года. Соответствующая информация стала известна из очередного доклада Пентагона. В документе, в частности, упоминалось участие в программе фонда Сороса.
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