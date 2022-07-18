Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине
07:55 18.07.2022 (обновлено: 07:56 18.07.2022)
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США утверждают, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако "находки" на освобожденных территориях говорят об обратном, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Находки", обнаруженные силами СВО в военно-биологических лабораториях на освобожденных территориях Донбасса и в прилегающих районах, однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Документы предъявлены нами Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Начата процедура получения разъяснений. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств – никаких.
К слову, еще в марте текущего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд "проговорилась" о том, что Вашингтон действительно использует территорию Украины для биологических разработок.
Позже стало известно, что военное ведомство США потратило на военно-биологические программы на Украине $250 млн с 2005 года. Соответствующая информация стала известна из очередного доклада Пентагона. В документе, в частности, упоминалось участие в программе фонда Сороса.
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