https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html

Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине

Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине - 18.07.2022 Украина.ру

Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине

США утверждают, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако "находки" на освобожденных территориях говорят об обратном, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

2022-07-18T07:55

2022-07-18T07:55

2022-07-18T07:56

лавров

вашингтон

объяснение

биолаборатории

новости

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К слову, еще в марте текущего года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд "проговорилась" о том, что Вашингтон действительно использует территорию Украины для биологических разработок.Позже стало известно, что военное ведомство США потратило на военно-биологические программы на Украине $250 млн с 2005 года. Соответствующая информация стала известна из очередного доклада Пентагона. В документе, в частности, упоминалось участие в программе фонда Сороса.

https://ukraina.ru/20220718/1036519696.html

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2022

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лавров, вашингтон, объяснение, биолаборатории, новости