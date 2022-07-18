Эксперт рассказал, какой сектор работы спецоперации "хромает"
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"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы
Эксперт рассказал, какой сектор работы спецоперации "хромает"
"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру почему так важно широко освещать все действия российских военных в отношении СБУ
2022-07-18T05:30
2022-07-18T05:30
новости
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По мнению медийного эксперта, людям на освобожденных территориях необходимо очень подробно рассказывать о процессе зачистки террористических ячеек, пособников и информаторов.Из-за недостаточно активной работы медиа у жителей нет ощущения неотвратимости наказания. Более того, у людей появляется представление, что террористы безнаказанны. Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220713/1034345647.html
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новости, сбу, россия, украина, военные

"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы

05:30 18.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, 30 июня 2022
Херсон, 30 июня 2022
© Татьяна Чугаенко
Читать в
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру почему так важно широко освещать все действия российских военных в отношении СБУ
По мнению медийного эксперта, людям на освобожденных территориях необходимо очень подробно рассказывать о процессе зачистки террористических ячеек, пособников и информаторов.
Из-за недостаточно активной работы медиа у жителей нет ощущения неотвратимости наказания. Более того, у людей появляется представление, что террористы безнаказанны.
Это касается всех сеток – СБУ, ГУР (главного управления разведки украинского Минобороны – Прим.ред.), различных "азовов" и "правых секторов" (организация признана экстремистской и запрещена в России - Прим.ред.)*, они до определенного уровня находятся под кураторством спецслужб, но действуют самостоятельно…
Андрей Медведев
Заместитель председателя Московской городской думы
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 09:30Спецоперация
"Работает как часы": Леонков рассказал о второй фазе спецоперации в ДонбассеВоенный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал в интервью изданию Украина.ру о ходе выполнении российскими военными второй фазы спецоперации - ликвидации бандформирований в Донбассе
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы
05:00"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ
04:30"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации
04:00"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
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17:03Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном
16:43Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине
16:39Хроника событий на Украине на 16:00 17 июля: уничтожение HIMARS, потери, вербовка СБУ
16:28Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией
16:12Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию
15:50Житель Харькова рассказал о самом подлом ударе, который ВСУ нанесли по городу
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