"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, 30 июня 2022
© Татьяна Чугаенко
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру почему так важно широко освещать все действия российских военных в отношении СБУ
По мнению медийного эксперта, людям на освобожденных территориях необходимо очень подробно рассказывать о процессе зачистки террористических ячеек, пособников и информаторов.
Из-за недостаточно активной работы медиа у жителей нет ощущения неотвратимости наказания. Более того, у людей появляется представление, что террористы безнаказанны.
Это касается всех сеток – СБУ, ГУР (главного управления разведки украинского Минобороны – Прим.ред.), различных "азовов" и "правых секторов" (организация признана экстремистской и запрещена в России - Прим.ред.)*, они до определенного уровня находятся под кураторством спецслужб, но действуют самостоятельно…
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
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