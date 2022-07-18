https://ukraina.ru/20220718/1036512823.html

"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы

Эксперт рассказал, какой сектор работы спецоперации "хромает"

"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы

Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру почему так важно широко освещать все действия российских военных в отношении СБУ

2022-07-18T05:30

2022-07-18T05:30

2022-07-18T05:30

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По мнению медийного эксперта, людям на освобожденных территориях необходимо очень подробно рассказывать о процессе зачистки террористических ячеек, пособников и информаторов.Из-за недостаточно активной работы медиа у жителей нет ощущения неотвратимости наказания. Более того, у людей появляется представление, что террористы безнаказанны. Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220713/1034345647.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, россия, украина, военные