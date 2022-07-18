"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев объяснил в интервью изданию Украина.ру почему информационная составляющая бывает так же важна, как и то, что происходит на поле боя
По мнению эксперта, сейчас необходимо интенсивное медийное сопровождение. То, как освещают события на Украине сейчас нельзя назвать удовлетворительным, отмечает он, - "даже не на двоечку".
Мы живем в эпоху, когда, хотят того какие-то руководители или нет, но война многомерна – в боевых действиях информационная составляющая иногда так же важна, как и то, что происходит на поле боя. Боевых действий может даже не быть, но если про них расскажут из телевизионной студии, то для аудитории они будут идти.
Отрицать реальность – опасно, считает он, если выводы не будут сделаны, российским военным будет сложно эффективно вести борьбу с подпольем.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
13 июля, 08:00"Продлевают агонию": Шафран о том, при каких условиях Украина победит в спецоперации РФУкраину спасет только серьезное вооружение, но на сегодняшний день такое оружие киевскому режиму не поставляют, сказала российская журналистка, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру