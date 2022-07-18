Эксперт "на двоечку" оценил медийную работу по спецоперации
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"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации
Эксперт "на двоечку" оценил медийную работу по спецоперации
"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев объяснил в интервью изданию Украина.ру почему информационная составляющая бывает так же важна, как и то, что происходит на поле боя
2022-07-18T04:30
2022-07-18T04:30
новости
украина
информационная война
боевые действия
оружие спецоперации
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По мнению эксперта, сейчас необходимо интенсивное медийное сопровождение. То, как освещают события на Украине сейчас нельзя назвать удовлетворительным, отмечает он, - "даже не на двоечку". Отрицать реальность – опасно, считает он, если выводы не будут сделаны, российским военным будет сложно эффективно вести борьбу с подпольем.Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220713/1034343563.html
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новости, украина, информационная война, боевые действия, оружие спецоперации

"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации

04:30 18.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Читать в
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев объяснил в интервью изданию Украина.ру почему информационная составляющая бывает так же важна, как и то, что происходит на поле боя
По мнению эксперта, сейчас необходимо интенсивное медийное сопровождение. То, как освещают события на Украине сейчас нельзя назвать удовлетворительным, отмечает он, - "даже не на двоечку".
Мы живем в эпоху, когда, хотят того какие-то руководители или нет, но война многомерна – в боевых действиях информационная составляющая иногда так же важна, как и то, что происходит на поле боя. Боевых действий может даже не быть, но если про них расскажут из телевизионной студии, то для аудитории они будут идти.
Андрей Медведев
Заместитель председателя Московской городской думы
Отрицать реальность – опасно, считает он, если выводы не будут сделаны, российским военным будет сложно эффективно вести борьбу с подпольем.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 08:00
"Продлевают агонию": Шафран о том, при каких условиях Украина победит в спецоперации РФУкраину спасет только серьезное вооружение, но на сегодняшний день такое оружие киевскому режиму не поставляют, сказала российская журналистка, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру
 
НовостиУкраинаинформационная войнабоевые действияОружие спецоперации
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы
05:00"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ
04:30"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации
04:00"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
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