https://ukraina.ru/20220718/1036510666.html

"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации

Эксперт "на двоечку" оценил медийную работу по спецоперации

"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации

Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев объяснил в интервью изданию Украина.ру почему информационная составляющая бывает так же важна, как и то, что происходит на поле боя

2022-07-18T04:30

2022-07-18T04:30

2022-07-18T04:30

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украина

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боевые действия

оружие спецоперации

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По мнению эксперта, сейчас необходимо интенсивное медийное сопровождение. То, как освещают события на Украине сейчас нельзя назвать удовлетворительным, отмечает он, - "даже не на двоечку". Отрицать реальность – опасно, считает он, если выводы не будут сделаны, российским военным будет сложно эффективно вести борьбу с подпольем.Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220713/1034343563.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, информационная война, боевые действия, оружие спецоперации