Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье - 16.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье
Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье - 16.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье
ВСУ нанесли новый удар по Курской области. На Украину из Великобритании прибыли РСЗО М270. На Украине отреагировали на сообщение о защите венгров Закарпатья Украина.ру, 16.07.2022
2022-07-16T09:50
2022-07-16T09:50
спецоперация
хроники
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ВСУ нанесли новый удар по Курской области. На Украину из Великобритании прибыли РСЗО М270. На Украине отреагировали на сообщение о защите венгров ЗакарпатьяОб ударе по Тёткино сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже", — заявил Старовойт.Позже он уточнил ущерб от обстрела."Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Вчера губернатор сообщал, что украинские войска обстреляли село Дроновка, пострадавших не было.Украинские военные регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. Посёлок Тёткино подвергался обстрелам много раз, 19 мая там погиб водитель из Воронежской области.Накануне утром ВСУ открыли артиллерийский огонь по селу Некислицы в Брянской области, а за день до того украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост в поселке Черноземный и АЗС в Новых Юрковичах, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка.В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Британские РСЗОНа Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270, сообщил в своём микроблоге министр обороны Украины Алексей Резников."Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!" - написал Резников.В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км."Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.Тем временем Украина продолжает использовать западное оружие для ударов по мирным жителям."ВФУ (вооружённые формирования Украины — Ред.) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела погибли 3 человека и ещё 2 мирных жителя получили ранения. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", - сообщил утром 16 июля штаб теробороны ДНР.Позже штаб уточнил количество погибших."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка число погибших возросло до 4 человек, еще 4 мирных жителя получили ранения", - отмечалось в сообщении.Пока неизвестно, из какого именно оружия нанесён удар по Донецку. Однако западное оружие для ударов по Донбассу, а также по Северной Таврии, используется всё чаще.Так, ранее Украина нанесла удар из HIMARS по Новой Каховке. В результате удара погибли семь человек, среди которых был и подросток-инвалид.Венгры ЗакарпатьяНародный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский возмутился словами главы МИД Венгрии Петера Сийярто."Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. И как подобные заявления главы венгерского МИД вяжутся с суверенитетом нашей страны. Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года", - написал Бужанский у себя в Telegram-канале.Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.Днём ранее глава МИД Венгрии сообщил, что у Венгрии есть сценарии "военного ЧП", чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье, но она хотела бы их избежать."В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров", - сказал Сийярто в интервью венгерскому изданию Index.Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешёвый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой ее слова, отметив, что "удивлено и шокировано" такими высказываниями.
https://ukraina.ru/20220715/1036485608.html
https://ukraina.ru/20220715/1036481893.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники

Хроника событий на Украине на утро 16 июля: Курщина, М270, Закарпатье

09:50 16.07.2022
 
© Twitter / Oleksii ReznikovМ270
М270 - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Twitter / Oleksii Reznikov
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
ВСУ нанесли новый удар по Курской области. На Украину из Великобритании прибыли РСЗО М270. На Украине отреагировали на сообщение о защите венгров Закарпатья
Об ударе по Тёткино сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел еще продолжается, подробности сообщу позже", — заявил Старовойт.
Позже он уточнил ущерб от обстрела.
"Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Похоронная команда Рубежного выполняет работы по поиску тел погибших - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 18:45Спецоперация
Потери ВСУ, смерть британца. Итоги 15 июля на Украине
Вчера губернатор сообщал, что украинские войска обстреляли село Дроновка, пострадавших не было.
Украинские военные регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. Посёлок Тёткино подвергался обстрелам много раз, 19 мая там погиб водитель из Воронежской области.
Накануне утром ВСУ открыли артиллерийский огонь по селу Некислицы в Брянской области, а за день до того украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост в поселке Черноземный и АЗС в Новых Юрковичах, а 12 июля выпустили 18 мин по поселку Белая Березка.
В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Британские РСЗО
На Украину прибыли первые дальнобойные ракетные системы залпового огня М270, сообщил в своём микроблоге министр обороны Украины Алексей Резников.
"Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!" - написал Резников.
В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.
Тем временем Украина продолжает использовать западное оружие для ударов по мирным жителям.
"ВФУ (вооружённые формирования Украины — Ред.) атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела погибли 3 человека и ещё 2 мирных жителя получили ранения. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", - сообщил утром 16 июля штаб теробороны ДНР.
Макс Назаров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 16:28Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 15 июля: потери, задержание ведущего, смерть британца
Позже штаб уточнил количество погибших.
"В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка число погибших возросло до 4 человек, еще 4 мирных жителя получили ранения", - отмечалось в сообщении.
Пока неизвестно, из какого именно оружия нанесён удар по Донецку. Однако западное оружие для ударов по Донбассу, а также по Северной Таврии, используется всё чаще.
Так, ранее Украина нанесла удар из HIMARS по Новой Каховке. В результате удара погибли семь человек, среди которых был и подросток-инвалид.
Венгры Закарпатья
Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский возмутился словами главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
"Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории сто пятьдесят тысяч украинских венгров венгерские власти. И как подобные заявления главы венгерского МИД вяжутся с суверенитетом нашей страны. Вижу здесь прямой намек на события 17 сентября 1939 года", - написал Бужанский у себя в Telegram-канале.
Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение немецких войск на восток создавало угрозу выхода армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. 17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в состав России до 1917 года, чтобы не допустить дальнейшего продвижения германской армии на восток и взять под защиту белорусское и украинское население в условиях распада польского государства.
Днём ранее глава МИД Венгрии сообщил, что у Венгрии есть сценарии "военного ЧП", чтобы защитить и спасти 150 тысяч венгров в украинском Закарпатье, но она хотела бы их избежать.
"В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров", - сказал Сийярто в интервью венгерскому изданию Index.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешёвый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой ее слова, отметив, что "удивлено и шокировано" такими высказываниями.
 
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