Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи - 16.07.2022 Украина.ру
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Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи - 16.07.2022 Украина.ру
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
Президент США Джо Байден 15 июля на пресс-конференции в Джидде заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, передает NBC News
2022-07-16T09:13
2022-07-16T09:19
байден
новости
убийство
саудовская аравия
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"Он [принц], по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был", — сказал Байден.Глава Белого дома добавил, что о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашкаджи не жалеет.В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах и назвал ситуацию "возмутительной".
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байден, новости, убийство, саудовская аравия

Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи

09:13 16.07.2022 (обновлено: 09:19 16.07.2022)
 
© AP / Evan VucciБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент США Джо Байден 15 июля на пресс-конференции в Джидде заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, передает NBC News
"Он [принц], по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был", — сказал Байден.
Глава Белого дома добавил, что о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашкаджи не жалеет.
В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции.
Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах и назвал ситуацию "возмутительной".
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