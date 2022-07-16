https://ukraina.ru/20220716/1036488190.html

Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи

Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи - 16.07.2022 Украина.ру

Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи

Президент США Джо Байден 15 июля на пресс-конференции в Джидде заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, передает NBC News

2022-07-16T09:13

2022-07-16T09:13

2022-07-16T09:19

байден

новости

убийство

саудовская аравия

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"Он [принц], по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был", — сказал Байден.Глава Белого дома добавил, что о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашкаджи не жалеет.В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах и назвал ситуацию "возмутительной".

https://ukraina.ru/20220713/1034347184.html

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байден, новости, убийство, саудовская аравия