https://ukraina.ru/20220716/1036488190.html
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи - 16.07.2022 Украина.ру
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
Президент США Джо Байден 15 июля на пресс-конференции в Джидде заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, передает NBC News
2022-07-16T09:13
2022-07-16T09:13
2022-07-16T09:19
байден
новости
убийство
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/95/1033889541_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_b72c18a5651ba70affab832e5b2ebc94.jpg
"Он [принц], по сути, сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был", — сказал Байден.Глава Белого дома добавил, что о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашкаджи не жалеет.В пятницу Байден прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Американская разведка указывала на его причастность к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи, произошедшему в 2018 году в Турции. Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" из-за убийства Хашукджи. Посетив страну с визитом президент США подчеркнул, что не жалеет о своих угрозах и назвал ситуацию "возмутительной".
https://ukraina.ru/20220713/1034347184.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/95/1033889541_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_fa9c54cc0611f40ea1c4da72bec04f9d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
байден, новости, убийство, саудовская аравия
Байден назвал принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
09:13 16.07.2022 (обновлено: 09:19 16.07.2022)
Президент США Джо Байден 15 июля на пресс-конференции в Джидде заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году, передает NBC News