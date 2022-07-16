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Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным

Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным - 16.07.2022 Украина.ру

Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным

Российской армии в Донбассе приходится выполнять задачи очень осторожно, чтобы сберечь жизни граждан, которыми прикрывается ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

2022-07-16T07:45

2022-07-16T07:45

2022-07-16T07:45

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Он объяснил, что у ВС РФ обеспечено полное огневое превосходство, превосходство в воздухе и информационной среде, поэтому есть неограниченные возможности с точки зрения выдачи целеуказания артиллерии.Однако, отметил эксперт, российская артиллерия скованна в районах применения, так как ее нельзя применить по жилым районам, не приведя к огромным жертвам среди мирного населения.Сивков уточнил, что это одни и те же районы, одни и те же люди и союзные войска не могут идти на такие жертвы.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военные, сво, решение