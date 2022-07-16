Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным - 16.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным
Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным - 16.07.2022 Украина.ру
Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным
Российской армии в Донбассе приходится выполнять задачи очень осторожно, чтобы сберечь жизни граждан, которыми прикрывается ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-07-16T07:45
2022-07-16T07:45
спецоперация
новости
военные
сво
решение
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Он объяснил, что у ВС РФ обеспечено полное огневое превосходство, превосходство в воздухе и информационной среде, поэтому есть неограниченные возможности с точки зрения выдачи целеуказания артиллерии.Однако, отметил эксперт, российская артиллерия скованна в районах применения, так как ее нельзя применить по жилым районам, не приведя к огромным жертвам среди мирного населения.Сивков уточнил, что это одни и те же районы, одни и те же люди и союзные войска не могут идти на такие жертвы.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, военные, сво, решение

Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным

07:45 16.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Российской армии в Донбассе приходится выполнять задачи очень осторожно, чтобы сберечь жизни граждан, которыми прикрывается ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Он объяснил, что у ВС РФ обеспечено полное огневое превосходство, превосходство в воздухе и информационной среде, поэтому есть неограниченные возможности с точки зрения выдачи целеуказания артиллерии.
Однако, отметил эксперт, российская артиллерия скованна в районах применения, так как ее нельзя применить по жилым районам, не приведя к огромным жертвам среди мирного населения.

Спасая 5-10-15 человек в Донецке, мы можем убить - путем уничтожения орудий, которые стоят в жилой застройке - в пять-десять раз больше жителей Марьинки или Авдеевки.

Константин Сивков
Константин Сивков
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Сивков уточнил, что это одни и те же районы, одни и те же люди и союзные войска не могут идти на такие жертвы.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
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