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Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным
Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным - 16.07.2022 Украина.ру
Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным
Российской армии в Донбассе приходится выполнять задачи очень осторожно, чтобы сберечь жизни граждан, которыми прикрывается ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-07-16T07:45
2022-07-16T07:45
2022-07-16T07:45
спецоперация
новости
военные
сво
решение
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Он объяснил, что у ВС РФ обеспечено полное огневое превосходство, превосходство в воздухе и информационной среде, поэтому есть неограниченные возможности с точки зрения выдачи целеуказания артиллерии.Однако, отметил эксперт, российская артиллерия скованна в районах применения, так как ее нельзя применить по жилым районам, не приведя к огромным жертвам среди мирного населения.Сивков уточнил, что это одни и те же районы, одни и те же люди и союзные войска не могут идти на такие жертвы.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военные, сво, решение
Тяжелый выбор: эксперт рассказал, какие решения приходится принимать российским военным
Российской армии в Донбассе приходится выполнять задачи очень осторожно, чтобы сберечь жизни граждан, которыми прикрывается ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Он объяснил, что у ВС РФ обеспечено полное огневое превосходство, превосходство в воздухе и информационной среде, поэтому есть неограниченные возможности с точки зрения выдачи целеуказания артиллерии.
Однако, отметил эксперт, российская артиллерия скованна в районах применения, так как ее нельзя применить по жилым районам, не приведя к огромным жертвам среди мирного населения.
Спасая 5-10-15 человек в Донецке, мы можем убить - путем уничтожения орудий, которые стоят в жилой застройке - в пять-десять раз больше жителей Марьинки или Авдеевки.
Константин Сивков
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук
Сивков уточнил, что это одни и те же районы, одни и те же люди и союзные войска не могут идти на такие жертвы.
Полный текст интервью читайте здесь
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