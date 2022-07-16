https://ukraina.ru/20220716/1036464406.html
"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"
"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса" - 16.07.2022 Украина.ру
"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"
Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру посоветовал России не выпускать зерно с Украины
2022-07-16T07:00
2022-07-16T07:00
2022-07-16T07:00
новости
зерно
сергей марков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_6d56d4ba107266499b1eff0a9c8b2b8b.jpg
"Мое мнение – нужно заявить о том, что готовится голодомор украинского народа, и еще оттуда вообще (зерно – ред.) не выпускать. Мне кажется, надо жестче говорить, прямо сказать, что это придумано все, <...> что никакого серьезного влияния украинское зерно не оказывает на мировой рынок. [Президент РФ Владимир] Путин это уже говорил в одном из своих выступлений, о том, что пищевого зерна 5 миллионов тонн в Украине, а вообще этот рынок 800 миллионов тонн. То есть, это менее 1%", - напомнил Марков.Он добавил, что причина зернового кризиса, с точки зрения Путина – то, что американцы напечатали слишком много денег, на 18% за два года увеличилась денежная масса долларов в мире. Плюс неурожай в Индии, "плюс то, что они блокируют выход российского зерна на мировой рынок", а его значительно больше, чем украинского.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ee84f311e87634f73949b3769bd22714.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, сергей марков, украина
"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"
Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру посоветовал России не выпускать зерно с Украины
"Мое мнение – нужно заявить о том, что готовится голодомор украинского народа, и еще оттуда вообще (зерно – ред.) не выпускать. Мне кажется, надо жестче говорить, прямо сказать, что это придумано все, <...> что никакого серьезного влияния украинское зерно не оказывает на мировой рынок. [Президент РФ Владимир] Путин это уже говорил в одном из своих выступлений, о том, что пищевого зерна 5 миллионов тонн в Украине, а вообще этот рынок 800 миллионов тонн. То есть, это менее 1%", - напомнил Марков.
Он добавил, что причина зернового кризиса, с точки зрения Путина – то, что американцы напечатали слишком много денег, на 18% за два года увеличилась денежная масса долларов в мире. Плюс неурожай в Индии, "плюс то, что они блокируют выход российского зерна на мировой рынок", а его значительно больше, чем украинского.
"Я бы не давал вывозить никакое украинское зерно, не давал бы обворовывать народ Украины, который в ближайшее время, как мы верим, будет освобожден армией России от террористического бандеровского режима", - подытожил эксперт
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.