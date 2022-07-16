"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса" - 16.07.2022 Украина.ру
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"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"
"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса" - 16.07.2022 Украина.ру
"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"
Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру посоветовал России не выпускать зерно с Украины
2022-07-16T07:00
2022-07-16T07:00
новости
зерно
сергей марков
украина
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"Мое мнение – нужно заявить о том, что готовится голодомор украинского народа, и еще оттуда вообще (зерно – ред.) не выпускать. Мне кажется, надо жестче говорить, прямо сказать, что это придумано все, &lt;...&gt; что никакого серьезного влияния украинское зерно не оказывает на мировой рынок. [Президент РФ Владимир] Путин это уже говорил в одном из своих выступлений, о том, что пищевого зерна 5 миллионов тонн в Украине, а вообще этот рынок 800 миллионов тонн. То есть, это менее 1%", - напомнил Марков.Он добавил, что причина зернового кризиса, с точки зрения Путина – то, что американцы напечатали слишком много денег, на 18% за два года увеличилась денежная масса долларов в мире. Плюс неурожай в Индии, "плюс то, что они блокируют выход российского зерна на мировой рынок", а его значительно больше, чем украинского.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, зерно, сергей марков, украина

"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"

07:00 16.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру посоветовал России не выпускать зерно с Украины
"Мое мнение – нужно заявить о том, что готовится голодомор украинского народа, и еще оттуда вообще (зерно – ред.) не выпускать. Мне кажется, надо жестче говорить, прямо сказать, что это придумано все, <...> что никакого серьезного влияния украинское зерно не оказывает на мировой рынок. [Президент РФ Владимир] Путин это уже говорил в одном из своих выступлений, о том, что пищевого зерна 5 миллионов тонн в Украине, а вообще этот рынок 800 миллионов тонн. То есть, это менее 1%", - напомнил Марков.
Он добавил, что причина зернового кризиса, с точки зрения Путина – то, что американцы напечатали слишком много денег, на 18% за два года увеличилась денежная масса долларов в мире. Плюс неурожай в Индии, "плюс то, что они блокируют выход российского зерна на мировой рынок", а его значительно больше, чем украинского.

"Я бы не давал вывозить никакое украинское зерно, не давал бы обворовывать народ Украины, который в ближайшее время, как мы верим, будет освобожден армией России от террористического бандеровского режима", - подытожил эксперт

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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