https://ukraina.ru/20220716/1036464406.html

"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"

"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса" - 16.07.2022 Украина.ру

"Готовится голодомор украинского народа": Марков предложил решение "зернового вопроса"

Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру посоветовал России не выпускать зерно с Украины

2022-07-16T07:00

2022-07-16T07:00

2022-07-16T07:00

новости

зерно

сергей марков

украина

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"Мое мнение – нужно заявить о том, что готовится голодомор украинского народа, и еще оттуда вообще (зерно – ред.) не выпускать. Мне кажется, надо жестче говорить, прямо сказать, что это придумано все, <...> что никакого серьезного влияния украинское зерно не оказывает на мировой рынок. [Президент РФ Владимир] Путин это уже говорил в одном из своих выступлений, о том, что пищевого зерна 5 миллионов тонн в Украине, а вообще этот рынок 800 миллионов тонн. То есть, это менее 1%", - напомнил Марков.Он добавил, что причина зернового кризиса, с точки зрения Путина – то, что американцы напечатали слишком много денег, на 18% за два года увеличилась денежная масса долларов в мире. Плюс неурожай в Индии, "плюс то, что они блокируют выход российского зерна на мировой рынок", а его значительно больше, чем украинского.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерно, сергей марков, украина