https://ukraina.ru/20220715/vinnitsa-1036462299.html

Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице

Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице - 15.07.2022 Украина.ру

Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице

Министерство обороны России 15 июля обнародовало детали удара по Виннице. Ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров

2022-07-15T12:27

2022-07-15T12:27

2022-07-15T12:27

новости

винница

удар

минобороны

россия

украина

совещание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/10/1033601040_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_b2ee7a1c93af307ca1d94ce50d5bb6db.jpg

В четверг, 15 июля украинские СМИ сообщили об ударе по Виннице. Согласно этой информации, удар пришелся на местный дом офицеров. Киев обвинил в обстреле Россию и заявил о гибели мирных жителей в результате произошедшего. Как сообщает Минобороны РФ, ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров. В момент попадания там проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. В ведомстве уточняют, что на этом совещании обсуждались вопросы поставки Украине новых самолетов, средств поражения, а также ремонта украинского авиапарка. В результате удара, отмечают в министерстве, участники совещания были уничтожены. Ранее главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники в Минобороны РФ опубликовала фото, которое подтверждает, что удар был нанесен именно по военному объекту.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, винница, удар, минобороны, россия, украина, совещание