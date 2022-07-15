Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице - 15.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/vinnitsa-1036462299.html
Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице - 15.07.2022 Украина.ру
Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
Министерство обороны России 15 июля обнародовало детали удара по Виннице. Ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров
2022-07-15T12:27
2022-07-15T12:27
новости
винница
удар
минобороны
россия
украина
совещание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/10/1033601040_0:0:1153:648_1920x0_80_0_0_b2ee7a1c93af307ca1d94ce50d5bb6db.jpg
В четверг, 15 июля украинские СМИ сообщили об ударе по Виннице. Согласно этой информации, удар пришелся на местный дом офицеров. Киев обвинил в обстреле Россию и заявил о гибели мирных жителей в результате произошедшего. Как сообщает Минобороны РФ, ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров. В момент попадания там проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. В ведомстве уточняют, что на этом совещании обсуждались вопросы поставки Украине новых самолетов, средств поражения, а также ремонта украинского авиапарка. В результате удара, отмечают в министерстве, участники совещания были уничтожены. Ранее главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники в Минобороны РФ опубликовала фото, которое подтверждает, что удар был нанесен именно по военному объекту.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/10/1033601040_119:0:1022:677_1920x0_80_0_0_2d4e2c532f015a646cd3f752208d5ae4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, винница, удар, минобороны, россия, украина, совещание

Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице

12:27 15.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министерство обороны России 15 июля обнародовало детали удара по Виннице. Ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров
В четверг, 15 июля украинские СМИ сообщили об ударе по Виннице. Согласно этой информации, удар пришелся на местный дом офицеров. Киев обвинил в обстреле Россию и заявил о гибели мирных жителей в результате произошедшего.
Как сообщает Минобороны РФ, ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров. В момент попадания там проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.
В ведомстве уточняют, что на этом совещании обсуждались вопросы поставки Украине новых самолетов, средств поражения, а также ремонта украинского авиапарка.
В результате удара, отмечают в министерстве, участники совещания были уничтожены.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники в Минобороны РФ опубликовала фото, которое подтверждает, что удар был нанесен именно по военному объекту.
 
НовостиВинницаударМинобороныРоссияУкраинасовещание
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59HIMARS и информационно-психологическая борьба
12:56Кто наводит огонь ВСУ и кого Украина хочет призвать в ближайшее время - Захарова. Видео
12:40Не пережил стресс: британский наемник умер в плену в ДНР
12:37Украинское зерно не имеет значения для рынка — Марков
12:29В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
12:28Список политических заключённых Украины
12:27Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
12:21Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР
12:13Если не успеют вовремя сбежать: Вассерман спрогнозировал печальную участь киевских властей
12:07С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея Ковалева
11:40Ирина Шейк угодила под волну американского хейта из-за оливье
11:35"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого"
11:11Эксперт объяснил обострение обстрелов в Донбассе
10:59Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине
10:54Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
10:46"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
10:26"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ
10:24Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
10:12Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
10:03Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
Лента новостейМолния