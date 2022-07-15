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Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице - 15.07.2022 Украина.ру
Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
Министерство обороны России 15 июля обнародовало детали удара по Виннице. Ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров
2022-07-15T12:27
2022-07-15T12:27
2022-07-15T12:27
новости
винница
удар
минобороны
россия
украина
совещание
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В четверг, 15 июля украинские СМИ сообщили об ударе по Виннице. Согласно этой информации, удар пришелся на местный дом офицеров. Киев обвинил в обстреле Россию и заявил о гибели мирных жителей в результате произошедшего. Как сообщает Минобороны РФ, ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров. В момент попадания там проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. В ведомстве уточняют, что на этом совещании обсуждались вопросы поставки Украине новых самолетов, средств поражения, а также ремонта украинского авиапарка. В результате удара, отмечают в министерстве, участники совещания были уничтожены. Ранее главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники в Минобороны РФ опубликовала фото, которое подтверждает, что удар был нанесен именно по военному объекту.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, винница, удар, минобороны, россия, украина, совещание
Прерванное совещание: Минобороны РФ раскрыло детали удара по Виннице
Министерство обороны России 15 июля обнародовало детали удара по Виннице. Ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров
В четверг, 15 июля украинские СМИ сообщили об ударе по Виннице. Согласно этой информации, удар пришелся на местный дом офицеров. Киев обвинил в обстреле Россию и заявил о гибели мирных жителей в результате произошедшего.
Как сообщает Минобороны РФ, ракетами "Калибр" был поражен гарнизонный дом офицеров. В момент попадания там проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений.
В ведомстве уточняют, что на этом совещании обсуждались вопросы поставки Украине новых самолетов, средств поражения, а также ремонта украинского авиапарка.
В результате удара, отмечают в министерстве, участники совещания были уничтожены.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники в Минобороны РФ опубликовала фото, которое подтверждает, что удар был нанесен именно по военному объекту.