Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники - 15.07.2022 Украина.ру
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Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники
Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники - 15.07.2022 Украина.ру
Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники
В информационном пространстве появились сообщения о том, что Иран поставит России беспилотники, которые были захвачены в бою. Иранцы это пока опровергают, но такое и правда может случиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-15T04:45
2022-07-15T04:45
новости
юрий кнутов
беспилотники
военный эксперт
россия
иран
дроны
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Специалист пояснил, что на данный момент у Ирана на вооружении имеются различные модели беспилотников, в том числе разведывательные "Ababil-3" и "Mohajer-4B", ударные "Mohajer-6" и "Karrar", а также дроны-камикадзе "Arash".Дальность этого вооружения около 200 километров, максимальная скорость – в районе 150 км/ч, грузоподъемность – сотни килограммов.
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новости, юрий кнутов, беспилотники, военный эксперт, россия, иран, дроны

Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники

04:45 15.07.2022
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : warfiles.ru
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В информационном пространстве появились сообщения о том, что Иран поставит России беспилотники, которые были захвачены в бою. Иранцы это пока опровергают, но такое и правда может случиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Страна (Иран – ред.) в свое время захватила самые современные американские беспилотники, пару штук посадили. То есть, у них есть образцы разведывательно-ударных дронов производства США высокого класса. Ирану их удалось скопировать, наладить выпуск у себя. Это что-то типа "Байрактаров", только качественно выше с точки зрения боевых и технических возможностей. Поэтому, если такая поставка состоится, окажется не лишней. Во всяком случае, разведывательных дронов много не бывает.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Специалист пояснил, что на данный момент у Ирана на вооружении имеются различные модели беспилотников, в том числе разведывательные "Ababil-3" и "Mohajer-4B", ударные "Mohajer-6" и "Karrar", а также дроны-камикадзе "Arash".
Дальность этого вооружения около 200 километров, максимальная скорость – в районе 150 км/ч, грузоподъемность – сотни килограммов.
 
НовостиЮрий Кнутовбеспилотникивоенный экспертРоссияИрандроны
 
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