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Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники

Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники - 15.07.2022 Украина.ру

Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотники

В информационном пространстве появились сообщения о том, что Иран поставит России беспилотники, которые были захвачены в бою. Иранцы это пока опровергают, но такое и правда может случиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-07-15T04:45

2022-07-15T04:45

2022-07-15T04:45

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юрий кнутов

беспилотники

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иран

дроны

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Специалист пояснил, что на данный момент у Ирана на вооружении имеются различные модели беспилотников, в том числе разведывательные "Ababil-3" и "Mohajer-4B", ударные "Mohajer-6" и "Karrar", а также дроны-камикадзе "Arash".Дальность этого вооружения около 200 километров, максимальная скорость – в районе 150 км/ч, грузоподъемность – сотни килограммов.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, беспилотники, военный эксперт, россия, иран, дроны