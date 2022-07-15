https://ukraina.ru/20220715/1036471950.html

Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео

Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео - 15.07.2022 Украина.ру

Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал разъяснения Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T14:38

2022-07-15T14:38

2022-07-15T14:38

станислав митрахович

украина

литва

нефть

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал разъяснения по санкциям, опубликованные ЕК в отношении транзитных зон, а также рассказал об энергетических проблемах в странах Европы и о возможном ограничении цены на нефть из России:00:50 - Позиция ЕК по блокаде Калининграда: как поведет себя Литва? Что будет с автоперевозками грузов?04:20 - Зерновой вопрос: насколько эта проблема глобальна?08:10 - Седьмой пакет санкций Евросоюза: отступит ли Европа от собственных ограничений в российских энергоресурсах?11:40 – Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики. Причины и возможные последствия;13:50 – США и КНР обсудили ограничение цены на нефть из России: нужно ли это Китаю?Разъяснения по санкциям, опубликованные ЕК, не адресованы именно Литве и в них не идет речь конкретно о калининградском транзите, он носит характер общего документа. Однако других проблемных транзитных зон в отношениях ЕС и России в настоящее время нет. Напомним, Литва 18 июня прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали из регионов РФ в Калининградскую область. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Вильнюса незаконны и противоречат международным договоренностям. В Литве и Евросоюзе при этом отметили, что Вильнюс не вводил никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только последовательно применяет санкции ЕС. Тем не менее Литва обратилась в ЕК с просьбой о подготовке детальных разъяснений ситуации.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

станислав митрахович, украина, литва, нефть, видео