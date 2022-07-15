Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео - 15.07.2022 Украина.ру
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Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео
Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео - 15.07.2022 Украина.ру
Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал разъяснения Украина.ру, 15.07.2022
2022-07-15T14:38
2022-07-15T14:38
станислав митрахович
украина
литва
нефть
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал разъяснения по санкциям, опубликованные ЕК в отношении транзитных зон, а также рассказал об энергетических проблемах в странах Европы и о возможном ограничении цены на нефть из России:00:50 - Позиция ЕК по блокаде Калининграда: как поведет себя Литва? Что будет с автоперевозками грузов?04:20 - Зерновой вопрос: насколько эта проблема глобальна?08:10 - Седьмой пакет санкций Евросоюза: отступит ли Европа от собственных ограничений в российских энергоресурсах?11:40 – Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики. Причины и возможные последствия;13:50 – США и КНР обсудили ограничение цены на нефть из России: нужно ли это Китаю?Разъяснения по санкциям, опубликованные ЕК, не адресованы именно Литве и в них не идет речь конкретно о калининградском транзите, он носит характер общего документа. Однако других проблемных транзитных зон в отношениях ЕС и России в настоящее время нет. Напомним, Литва 18 июня прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали из регионов РФ в Калининградскую область. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Вильнюса незаконны и противоречат международным договоренностям. В Литве и Евросоюзе при этом отметили, что Вильнюс не вводил никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только последовательно применяет санкции ЕС. Тем не менее Литва обратилась в ЕК с просьбой о подготовке детальных разъяснений ситуации.
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станислав митрахович, украина, литва, нефть, видео

Катастрофа в энергетике! Будет ли Запад продолжать войну с Россией - Митрахович. Видео

14:38 15.07.2022
 
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал разъяснения по санкциям, опубликованные ЕК в отношении транзитных зон, а также рассказал об энергетических проблемах в странах Европы и о возможном ограничении цены на нефть из России:
00:50 - Позиция ЕК по блокаде Калининграда: как поведет себя Литва? Что будет с автоперевозками грузов?
04:20 - Зерновой вопрос: насколько эта проблема глобальна?
08:10 - Седьмой пакет санкций Евросоюза: отступит ли Европа от собственных ограничений в российских энергоресурсах?
11:40 – Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики. Причины и возможные последствия;
13:50 – США и КНР обсудили ограничение цены на нефть из России: нужно ли это Китаю?
Разъяснения по санкциям, опубликованные ЕК, не адресованы именно Литве и в них не идет речь конкретно о калининградском транзите, он носит характер общего документа. Однако других проблемных транзитных зон в отношениях ЕС и России в настоящее время нет. Напомним, Литва 18 июня прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали из регионов РФ в Калининградскую область. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Вильнюса незаконны и противоречат международным договоренностям. В Литве и Евросоюзе при этом отметили, что Вильнюс не вводил никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только последовательно применяет санкции ЕС. Тем не менее Литва обратилась в ЕК с просьбой о подготовке детальных разъяснений ситуации.
 
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