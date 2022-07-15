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Роботизированная кукла: странное поведение Байдена озадачило сеть
Роботизированная кукла: странное поведение Байдена озадачило сеть - 15.07.2022 Украина.ру
Роботизированная кукла: странное поведение Байдена озадачило сеть
Президент США Джо Байден 15 июля прибыл в Вифлеем, где у него запланирована встреча с палестинским руководителем Махмудом Аббасом. В сеть попал ролик, на котором американский лидер проходит мимо строя почетного караула
2022-07-15T14:26
2022-07-15T14:26
2022-07-15T14:26
байден
робот
кукла
сша
палестина
ближний восток
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Байден в эти дни совершает турне по Ближнему Востоку. В его рамках запланированы визиты лидера США в Израиль, Саудовскую Аравию и на Западный берег реки Иордан. На опубликованном в сети видео Байден проходит вместе с Аббасом мимо строя почетного караула. Судя по всему, президент США не очень хорошо ориентировался в пространстве, из-за чего его спутнику приходилось жестами подсказывать ему направление движения. Пользователи интернета также обратили внимание на походку Байдена, которая многим напомнила робота. "Судя по его походке, это роботизированная кукла, которая заменяет американского лидера", - шутят в сети. Ранее 79-летний Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации, которые стали причиной слухов о плохом состоянии его здоровья.
https://ukraina.ru/20220706/1034298949.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
байден, робот, кукла, сша, палестина, ближний восток
Роботизированная кукла: странное поведение Байдена озадачило сеть
Президент США Джо Байден 15 июля прибыл в Вифлеем, где у него запланирована встреча с палестинским руководителем Махмудом Аббасом. В сеть попал ролик, на котором американский лидер проходит мимо строя почетного караула
Байден в эти дни совершает турне по Ближнему Востоку. В его рамках запланированы визиты лидера США в Израиль, Саудовскую Аравию и на Западный берег реки Иордан.
На опубликованном в сети видео Байден проходит вместе с Аббасом мимо строя почетного караула. Судя по всему, президент США не очень хорошо ориентировался в пространстве, из-за чего его спутнику приходилось жестами подсказывать ему направление движения.
Пользователи интернета также обратили внимание на походку Байдена, которая многим напомнила робота.
"Судя по его походке, это роботизированная кукла, которая заменяет американского лидера", - шутят в сети.
Ранее 79-летний Байден неоднократно попадал в неловкие ситуации, которые стали причиной слухов о плохом состоянии его здоровья.