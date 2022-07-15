https://ukraina.ru/20220715/1036456045.html
"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого"
"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого" - 15.07.2022 Украина.ру
"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого"
В КНДР резко ответили на решение Украины разорвать дипломатические отношения после признания Пхеньяном ДНР и ЛНР. Об этом 14 июля заявили в МИД страны
2022-07-15T11:35
2022-07-15T11:35
2022-07-15T11:35
кндр
киев
пхеньян
давление
днр
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После того, как Украина заявила о разрыве дипотношений с КНДР, Пхеньян напомнил ей "ошибки прошлого", заявив, что Киев просто не в праве поступать таким образом.13 июля в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский в ответ на такой шаг пригрозил жесткой реакцией на всех уровнях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кндр, киев, пхеньян, давление, днр
"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого"
В КНДР резко ответили на решение Украины разорвать дипломатические отношения после признания Пхеньяном ДНР и ЛНР. Об этом 14 июля заявили в МИД страны
После того, как Украина заявила о разрыве дипотношений с КНДР, Пхеньян напомнил ей "ошибки прошлого", заявив, что Киев просто не в праве поступать таким образом.
Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, которому серьезно не хватает справедливости в отношениях между народами, путем активного присоединения к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом.
13 июля в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский в ответ на такой шаг пригрозил жесткой реакцией на всех уровнях.