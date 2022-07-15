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"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого"

"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого" - 15.07.2022 Украина.ру

"Не имеет права": КНДР напомнила Киеву "ошибки прошлого"

В КНДР резко ответили на решение Украины разорвать дипломатические отношения после признания Пхеньяном ДНР и ЛНР. Об этом 14 июля заявили в МИД страны

2022-07-15T11:35

2022-07-15T11:35

2022-07-15T11:35

кндр

киев

пхеньян

давление

днр

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После того, как Украина заявила о разрыве дипотношений с КНДР, Пхеньян напомнил ей "ошибки прошлого", заявив, что Киев просто не в праве поступать таким образом.13 июля в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский в ответ на такой шаг пригрозил жесткой реакцией на всех уровнях.

пхеньян

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кндр, киев, пхеньян, давление, днр