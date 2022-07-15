"Споры о биооружии": посольство РФ обвинило США в перекладывании своей вины на Россию
07:37 15.07.2022 (обновлено: 07:46 15.07.2022)
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия. Об этом сообщили 15 июля в Telegram российского посольства в Вашингтоне
"Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады", — говорится в заявлении посольства.
Российская дипмиссия также призвала местных экспертов ознакомиться с документами по военно-биологической деятельности Штатов и сделать выводы.
"Призываем местных экспертов <...> задуматься, почему США столько лет препятствуют попыткам ответственных членов международного сообщества, включая Россию, укрепить режим биоконвенции и блокируют выработку юридически обязывающего протокола к КБТО", — заключили в посольстве.
На этой неделе американское издание Hill опубликовало статью четырех медиков с компетенциями в сфере отравляющих веществ и вирусологии, которые предположили, что Москва якобы может использовать на Украине "средства массового поражения".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины в первой декаде июля сообщал, что Штаты в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР. Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, — выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.
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