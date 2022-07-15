https://ukraina.ru/20220715/1036442610.html

"Споры о биооружии": посольство РФ обвинило США в перекладывании своей вины на Россию

"Споры о биооружии": посольство РФ обвинило США в перекладывании своей вины на Россию - 15.07.2022 Украина.ру

"Споры о биооружии": посольство РФ обвинило США в перекладывании своей вины на Россию

Американские СМИ продолжают кампанию по дискредитации России через раздувание мнимой угрозы применения Вооруженными силами биологического оружия. Об этом сообщили 15 июля в Telegram российского посольства в Вашингтоне

2022-07-15T07:37

2022-07-15T07:37

2022-07-15T07:46

новости

биологическое оружие

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"Подчеркиваем, что именно США, а не наша страна, запятнали свою репутацию в данной области. Документальные подтверждения этого неоднократно приводило Минобороны России со ссылкой на американские доклады", — говорится в заявлении посольства.Российская дипмиссия также призвала местных экспертов ознакомиться с документами по военно-биологической деятельности Штатов и сделать выводы.На этой неделе американское издание Hill опубликовало статью четырех медиков с компетенциями в сфере отравляющих веществ и вирусологии, которые предположили, что Москва якобы может использовать на Украине "средства массового поражения".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов по военно-биологической деятельности США на территории Украины в первой декаде июля сообщал, что Штаты в период Корейской войны планировали применять биологические авиабоеприпасы для нанесения удара по зерновым культурам СССР. Он отметил, что в марте институт стратегических исследований армии США опубликовал доклад об американской программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. Цель доклада, по словам генерала, — выстраивание возможной линии защиты от обвинений в незаконной деятельности американских биолабораторий на Украине.

https://ukraina.ru/20220607/1034114069.html

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новости, биологическое оружие