"В духе пресловутых ценностей": Мухин рассказал, как о России отзываются западные политики - 15.07.2022 Украина.ру
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"В духе пресловутых ценностей": Мухин рассказал, как о России отзываются западные политики
"В духе пресловутых ценностей": Мухин рассказал, как о России отзываются западные политики - 15.07.2022 Украина.ру
"В духе пресловутых ценностей": Мухин рассказал, как о России отзываются западные политики
Запад уже расчеловечил Россию и представил ее тем, чем она не является – страной носителем идеи фашизма, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
2022-07-15T08:18
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новости
украина
запад
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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса ранее заявил, что население России необходимо сократить до 50 млн человек. Он уверен, что "расчленение нынешней России" обеспечит "глобальную безопасность".По его мнению, высказывания Валенса и других личностей считаются обыденными в нынешней дипломатии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, украина, запад

"В духе пресловутых ценностей": Мухин рассказал, как о России отзываются западные политики

08:18 15.07.2022 (обновлено: 08:45 15.07.2022)
 
© AP / Matthias Schrader
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP / Matthias Schrader
Читать в
Запад уже расчеловечил Россию и представил ее тем, чем она не является – страной носителем идеи фашизма, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру
Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса ранее заявил, что население России необходимо сократить до 50 млн человек. Он уверен, что "расчленение нынешней России" обеспечит "глобальную безопасность".
Запад уже давно расчеловечил Россию, представив ее тем, чем она не является, то есть страной — носителем идеи фашизма. Такие вещи тоже обсуждают. Но это вполне в духе пресловутых западных ценностей, которые, наоборот, антиценности. Заявляется одно, заявляется приверженность демократии, правам человека, а делается ровно противоположное. Причем в своих грехах, как правило, обвиняют либо Китай, либо Россию, либо Иран, а также Северную Корею.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
По его мнению, высказывания Валенса и других личностей считаются обыденными в нынешней дипломатии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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