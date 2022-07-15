https://ukraina.ru/20220715/1036438496.html

"В духе пресловутых ценностей": Мухин рассказал, как о России отзываются западные политики

"В духе пресловутых ценностей": Мухин рассказал, как о России отзываются западные политики - 15.07.2022 Украина.ру

"В духе пресловутых ценностей": Мухин рассказал, как о России отзываются западные политики

Запад уже расчеловечил Россию и представил ее тем, чем она не является – страной носителем идеи фашизма, сказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью Украина.ру

2022-07-15T08:18

2022-07-15T08:18

2022-07-15T08:45

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Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса ранее заявил, что население России необходимо сократить до 50 млн человек. Он уверен, что "расчленение нынешней России" обеспечит "глобальную безопасность".По его мнению, высказывания Валенса и других личностей считаются обыденными в нынешней дипломатии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036434395.html

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новости, украина, запад