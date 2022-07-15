"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру
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"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ
"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру
"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ
Украинская армия уже истощена, не хватает людей и оружия, им сложно удержать даже те позиции, которые есть на фронте, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
2022-07-15T04:30
2022-07-15T04:30
новости
всу
украина
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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.По его мнению, ВСУ пытаются противодействовать силам ВС РФ и создают контратаки на разных участках фронта для того, чтобы представить обществу как основания для надежд на будущую победу Украины.Украинское общество сейчас заряжено такими победными настроениями, несмотря на печальную реальность, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036297417.html
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новости, всу, украина

"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ

04:30 15.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинская армия уже истощена, не хватает людей и оружия, им сложно удержать даже те позиции, которые есть на фронте, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.
Да, такие заявления, конечно, чисто популистские. Ситуация как раз прямо обратная таким заявлениям. Украинская армия уже истощена по человеческому составу, не хватает оружия. Очень трудно удержать даже те позиции, которые есть на востоке — постепенно придется отступать.
Олег Неменский
Олег Неменский
Политолог и историк
По его мнению, ВСУ пытаются противодействовать силам ВС РФ и создают контратаки на разных участках фронта для того, чтобы представить обществу как основания для надежд на будущую победу Украины.
Украинское общество сейчас заряжено такими победными настроениями, несмотря на печальную реальность, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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