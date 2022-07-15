https://ukraina.ru/20220715/1036407869.html

"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ

"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру

"Ситуация плачевная": эксперт рассказал о состоянии ВСУ

Украинская армия уже истощена, не хватает людей и оружия, им сложно удержать даже те позиции, которые есть на фронте, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру

2022-07-15T04:30

2022-07-15T04:30

2022-07-15T04:30

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всу

украина

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщил, что украинское правительство намерено мобилизовать на военную службу до 1 млн человек, чтобы отвоевать юг страны.По его мнению, ВСУ пытаются противодействовать силам ВС РФ и создают контратаки на разных участках фронта для того, чтобы представить обществу как основания для надежд на будущую победу Украины.Украинское общество сейчас заряжено такими победными настроениями, несмотря на печальную реальность, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1036297417.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина