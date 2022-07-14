Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть - 14.07.2022 Украина.ру
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Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть
Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть - 14.07.2022 Украина.ру
Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал главе украинского минфина Сергеею Марченко о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть. Сообщение об этом 14 июля опубликовало американское финансовое ведомство
2022-07-14T08:53
2022-07-14T08:53
сша
украина
россия
нефть
новости
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Известно также, что стороны обсудили поддержку Украины со стороны Запада. Других подробностей переговоров пока не сообщается.Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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452
60
сша, украина, россия, нефть, новости
Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть

Специалисты по финансам обсудили планы Запада в отношении Москвы

08:53 14.07.2022
 
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Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал главе украинского минфина Сергеею Марченко о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть. Сообщение об этом 14 июля опубликовало американское финансовое ведомство

"Замминистра Адейемо и министр Марченко обсудили прогресс, достигнутый на пути к установлению предела цены на российскую нефть", - говорится в публикации пресс-службы американского минфина.

Известно также, что стороны обсудили поддержку Украины со стороны Запада. Других подробностей переговоров пока не сообщается.
Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.
Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
 
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Заголовок открываемого материала
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