https://ukraina.ru/20220714/neft-1036335337.html

Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть

Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть - 14.07.2022 Украина.ру

Минфин США поделился с Украиной секретом об ограничении цены на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал главе украинского минфина Сергеею Марченко о прогрессе в переговорах по установлению предельной цены на российскую нефть. Сообщение об этом 14 июля опубликовало американское финансовое ведомство

2022-07-14T08:53

2022-07-14T08:53

2022-07-14T08:53

сша

украина

россия

нефть

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1036335337.jpg?1657778022

Известно также, что стороны обсудили поддержку Украины со стороны Запада. Других подробностей переговоров пока не сообщается.Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.Однако лидеры стран "большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом "семерка" надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, россия, нефть, новости