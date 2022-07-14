https://ukraina.ru/20220714/gaz-1036385813.html

В Moody's оценили шансы Германии на "газовый" развод с Россией

В Moody's оценили шансы Германии на "газовый" развод с Россией - 14.07.2022 Украина.ру

В Moody's оценили шансы Германии на "газовый" развод с Россией

Цель по снижению зависимости от российского газа, поставленная ранее Германией, вряд ли будет выполнена. Такой прогноз 14 июля опубликовало международное рейтинговое агентство Moody's

2022-07-14T12:05

2022-07-14T12:05

2022-07-14T12:05

газ

россия

германия

поставки

энергоносители

северный поток

газпром

санкции

новости

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Если после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток" поставки из России не возобновятся, и без того высокие цены на энергоносители еще взлетят, заключили в агентстве.Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" еще в середине июня. В качестве причины в компании назвали задержки в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была в скором времени отправиться и вторая турбина. Кроме того, в скором времени газопровод должен был остановиться на плановое техобслуживание.В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.

https://ukraina.ru/20220714/defolt-1036340000.html

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газ, россия, германия, поставки, энергоносители, северный поток, газпром, санкции, новости