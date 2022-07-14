В Moody's оценили шансы Германии на "газовый" развод с Россией
Аналитики международного агентства предрекли еще больший рост цен на энергоносители
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Цель по снижению зависимости от российского газа, поставленная ранее Германией, вряд ли будет выполнена. Такой прогноз 14 июля опубликовало международное рейтинговое агентство Moody's
Германия стремится сократить свою зависимость от российского газа. Хотя Германия уже постепенно снизила этот показатель с 60% в 2020 году до 35% к середине апреля, достижение цели в 10% означает замену около 42 миллиардов кубических метров, что будет непросто.
Если после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток" поставки из России не возобновятся, и без того высокие цены на энергоносители еще взлетят, заключили в агентстве.
Различные анализы последствий указывают на то, что воздействие на экономику Германии будет составлять от 3 до 6% ВВП. Резервов газа в Германии хватит только на один зимний месяц, нет гарантий того, что все резервы пойдут на внутреннее потребление.
Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" еще в середине июня. В качестве причины в компании назвали задержки в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была в скором времени отправиться и вторая турбина. Кроме того, в скором времени газопровод должен был остановиться на плановое техобслуживание.
В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.
В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.
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