Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт
В списке Шри-Ланка, Пакистан, Ливан Аргентина, Украина и страны Южной Европы
Дефолт – явление не одномоментное, ведут к нему масштабные проблемы в экономике, которые становятся видны невооруженным глазом задолго до того, как схлопнется экономический пузырь. Об этом рассказал ведущий аналитик анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков, пишет "Прайм" 14 июля
По его словам, в группе риска сейчас страны, экономика которых сильно завязана на туризме и импорте энергоносителей. Характерный пример - Шри-Ланка, которая в апреле уже объявила о дефолте по внешнему долгу. Валютные резервы страны составляют менее двух миллиардов долларов, а платить по долгам в этом году пришлось бы порядка 8,6 миллиарда.
По мнению аналитика, аналогичная угроза нависла сейчас над Пакистаном, Ливаном, Украиной и странами Южной Европы.
Не будем забывать и об Аргентине, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму 44.5 миллиарда долларов. В рамках нового соглашения выплаты по долгу начнутся через четыре года после подписания соглашения и будут растянуты на шесть лет
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