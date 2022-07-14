Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт - 14.07.2022 Украина.ру
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Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт
Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт - 14.07.2022 Украина.ру
Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт
Дефолт – явление не одномоментное, ведут к нему масштабные проблемы в экономике, которые становятся видны невооруженным глазом задолго до того, как схлопнется экономический пузырь. Об этом рассказал ведущий аналитик анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков, пишет "Прайм" 14 июля
2022-07-14T10:40
2022-07-14T10:40
дефолт
аналитик
страны
новости
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По его словам, в группе риска сейчас страны, экономика которых сильно завязана на туризме и импорте энергоносителей. Характерный пример - Шри-Ланка, которая в апреле уже объявила о дефолте по внешнему долгу. Валютные резервы страны составляют менее двух миллиардов долларов, а платить по долгам в этом году пришлось бы порядка 8,6 миллиарда.По мнению аналитика, аналогичная угроза нависла сейчас над Пакистаном, Ливаном, Украиной и странами Южной Европы.
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дефолт, аналитик, страны, новости
Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт

В списке Шри-Ланка, Пакистан, Ливан Аргентина, Украина и страны Южной Европы

10:40 14.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Дефолт – явление не одномоментное, ведут к нему масштабные проблемы в экономике, которые становятся видны невооруженным глазом задолго до того, как схлопнется экономический пузырь. Об этом рассказал ведущий аналитик анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков, пишет "Прайм" 14 июля
По его словам, в группе риска сейчас страны, экономика которых сильно завязана на туризме и импорте энергоносителей. Характерный пример - Шри-Ланка, которая в апреле уже объявила о дефолте по внешнему долгу. Валютные резервы страны составляют менее двух миллиардов долларов, а платить по долгам в этом году пришлось бы порядка 8,6 миллиарда.
По мнению аналитика, аналогичная угроза нависла сейчас над Пакистаном, Ливаном, Украиной и странами Южной Европы.

Не будем забывать и об Аргентине, которая в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму 44.5 миллиарда долларов. В рамках нового соглашения выплаты по долгу начнутся через четыре года после подписания соглашения и будут растянуты на шесть лет

Александр Шураков
Ведущий аналитик анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции"
- РИА Новости, 1920, 14.07.2022
10:18
В Венесуэле призвали судить правительство СШАПризнание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об организации госпереворотов в других странах является основанием для инициирования уголовного преследования преступного руководства США. Такое заявление сделал депутат венесуэльского парламента Сауль Ортега, пишут РИА Новости 14 июля
 
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