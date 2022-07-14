https://ukraina.ru/20220714/defolt-1036340000.html

Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт

Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт - 14.07.2022 Украина.ру

Аналитик назвал страны, вставшие в очередь на дефолт

Дефолт – явление не одномоментное, ведут к нему масштабные проблемы в экономике, которые становятся видны невооруженным глазом задолго до того, как схлопнется экономический пузырь. Об этом рассказал ведущий аналитик анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков, пишет "Прайм" 14 июля

2022-07-14T10:40

2022-07-14T10:40

2022-07-14T10:40

дефолт

аналитик

страны

новости

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По его словам, в группе риска сейчас страны, экономика которых сильно завязана на туризме и импорте энергоносителей. Характерный пример - Шри-Ланка, которая в апреле уже объявила о дефолте по внешнему долгу. Валютные резервы страны составляют менее двух миллиардов долларов, а платить по долгам в этом году пришлось бы порядка 8,6 миллиарда.По мнению аналитика, аналогичная угроза нависла сейчас над Пакистаном, Ливаном, Украиной и странами Южной Европы.

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дефолт, аналитик, страны, новости