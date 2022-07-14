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Российские военные уничтожили РСЗО, спрятанное в Запорожье

Российские военные уничтожили РСЗО, спрятанное в Запорожье - 14.07.2022 Украина.ру

Российские военные уничтожили РСЗО, спрятанное в Запорожье

Вооруженные силы РФ уничтожили крылатыми ракетами боевые машины РСЗО "Калибр" в Запорожье. Об этом 14 июля сообщили в Минобороны России

2022-07-14T14:09

2022-07-14T14:09

2022-07-14T14:11

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Сообщается, что боевые машины 45-й артиллерийской бригады ВСУ пытались укрыть в ангарах одного из запорожских предприятий.По данным Минобороны, в результате этой работы потери украинской армии составили до 1000 личного состава и более сотни единиц техники. По данным ведомства, на данный момент российские военные уничтожили в ходе СВО 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники. Данные регулярно дополняются.Информация о потерях живой силы украинской стороны пока поступает противоречивая. Не так давно Владимир Зеленский сообщал, что ежедневно погибает около 500 украинских военных. В апреле Минобороны РФ публиковали данные как минимум о 23 тысячах погибших со стороны Украины, а последняя информация, преданная огласке хакерами RahDIT гласит, что таких уже 30 тысяч.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рсзо, ракеты, вс рф, конашенков, николаевская область