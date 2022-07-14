Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет санкций — премьер Чехии - 14.07.2022 Украина.ру
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Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет санкций — премьер Чехии
Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет санкций — премьер Чехии - 14.07.2022 Украина.ру
Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет санкций — премьер Чехии
Седьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает 14 июля Reuters
2022-07-14T09:09
2022-07-14T09:09
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газ
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"Ожидается, что новые санкции, разработку которых в настоящий момент завершает Еврокомиссия, коснутся импорта золота из России, расширят список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта, а также будут распространены на больше число физических лиц", — рассказал политик.Фиала подчеркнул, что включить энергетику в новый пакет ограничительных мер будет проблематично, поскольку некоторые европейские страны зависят от российского газа.Чехия входит в число государств, которые в значительной степени полагаются на топливо из России.Премьер-министр поддержал идею стран — членов ЕС начать совместные закупки газа на фоне усиления энергокризиса, однако предупредил, что ее может быть сложно реализовать как с технической, так и с административной точек зрения.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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новости, газ

Ограничения на поставки российского газа не войдут в новый пакет санкций — премьер Чехии

09:09 14.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Седьмой пакет санкций Евросоюза против Москвы не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает 14 июля Reuters
"Ожидается, что новые санкции, разработку которых в настоящий момент завершает Еврокомиссия, коснутся импорта золота из России, расширят список товаров двойного назначения, запрещенных для экспорта, а также будут распространены на больше число физических лиц", — рассказал политик.
Фиала подчеркнул, что включить энергетику в новый пакет ограничительных мер будет проблематично, поскольку некоторые европейские страны зависят от российского газа.
Чехия входит в число государств, которые в значительной степени полагаются на топливо из России.

"Необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции будут оказывать больший эффект на Россию, чем на страны, которые их вводят", — объяснил Фиала.

Премьер-министр поддержал идею стран — членов ЕС начать совместные закупки газа на фоне усиления энергокризиса, однако предупредил, что ее может быть сложно реализовать как с технической, так и с административной точек зрения.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 09:37
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