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NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией

NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией - 14.07.2022 Украина.ру

NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией

Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС). Об этом 13 июля сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства

2022-07-14T08:19

2022-07-14T08:19

2022-07-14T08:19

новости

космос

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"Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе", — отметила Вайгл.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответ США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время.В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.

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