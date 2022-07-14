NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией - 14.07.2022 Украина.ру
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NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией
NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией - 14.07.2022 Украина.ру
NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией
Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС). Об этом 13 июля сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства
2022-07-14T08:19
2022-07-14T08:19
новости
космос
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"Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе", — отметила Вайгл.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответ США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время.В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.
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новости, космос

NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией

08:19 14.07.2022
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкВыход в открытый космос российских космонавтов
Выход в открытый космос российских космонавтов
© Роскосмос
Перейти в фотобанк
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Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС). Об этом 13 июля сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства
"Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе", — отметила Вайгл.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответ США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время.
В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.
По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.
Форум Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 12:55
«Не шикать и грозить пальчиком»: Рогозин обвинил США в нарушении принципа «космос вне политики»Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале 8 июля ответил на обвинения НАСА об использовании Россией Международной космической станции в политических целях. Он заявил, что США первыми попрали принцип «космос вне политики»
 
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