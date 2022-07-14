https://ukraina.ru/20220714/1036331040.html
NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией
NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией - 14.07.2022 Украина.ру
NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией
Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС). Об этом 13 июля сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства
2022-07-14T08:19
2022-07-14T08:19
2022-07-14T08:19
новости
космос
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"Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе", — отметила Вайгл.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответ США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время.В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.
/20220708/1034317327.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, космос
NASA рассчитывает заключить соглашение с Россией
Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС). Об этом 13 июля сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства
"Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе", — отметила Вайгл.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответ США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время.
В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между "Роскосмосом" и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.
По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.