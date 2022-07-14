https://ukraina.ru/20220714/1036328827.html

Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса

Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса - 14.07.2022 Украина.ру

Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса

Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 13 июля заявил Владимир Зеленский в видеообращении

2022-07-14T07:47

2022-07-14T07:47

2022-07-14T07:58

новости

кндр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_f15c7a934d5ba53dcc45522603d2bc17.jpg

"Сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно", - сказал Зеленский.Накануне в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР. Министерство иностранных дел Украины в ответ указало, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты.

/20220714/1036327104.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр