Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса - 14.07.2022 Украина.ру
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Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса
Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса - 14.07.2022 Украина.ру
Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса
Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 13 июля заявил Владимир Зеленский в видеообращении
2022-07-14T07:47
2022-07-14T07:58
новости
кндр
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"Сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно", - сказал Зеленский.Накануне в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР. Министерство иностранных дел Украины в ответ указало, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты.
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новости, кндр

Зеленский пригрозил КНДР за признание республик Донбасса

07:47 14.07.2022 (обновлено: 07:58 14.07.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 13 июля заявил Владимир Зеленский в видеообращении
"Сегодня представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно", - сказал Зеленский.
Накануне в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР.
Министерство иностранных дел Украины в ответ указало, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты.
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КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНРКНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. Об этом 13 июля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство
 
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