КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР - 14.07.2022 Украина.ру
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КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР - 14.07.2022 Украина.ру
КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. Об этом 13 июля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство
2022-07-14T07:28
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Накануне глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали журналистам, что признали независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.
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КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР

07:28 14.07.2022 (обновлено: 07:44 14.07.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. Об этом 13 июля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство
Накануне глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.

"Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", — говорится в публикации агентства.

Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали журналистам, что признали независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.
До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.
 
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