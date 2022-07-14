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КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР - 14.07.2022 Украина.ру
КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. Об этом 13 июля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство
2022-07-14T07:28
2022-07-14T07:28
2022-07-14T07:44
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Накануне глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали журналистам, что признали независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, лнр, днр
КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР
07:28 14.07.2022 (обновлено: 07:44 14.07.2022)
КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. Об этом 13 июля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство
Накануне глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.
"Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", — говорится в публикации агентства.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали журналистам, что признали независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.
До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.