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КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР

КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР - 14.07.2022 Украина.ру

КНДР намерена развивать дружеские отношения с ЛНР и ДНР

КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. Об этом 13 июля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство

2022-07-14T07:28

2022-07-14T07:28

2022-07-14T07:44

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Накануне глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве рассказали журналистам, что признали независимость ДНР и ЛНР. МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.До этого о своем решении признать независимость республик Донбасса сообщила Сирия.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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