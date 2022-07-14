Эксперт рассказал, чем для Польши закончится экономическая война с Россией из-за Украины - 14.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт рассказал, чем для Польши закончится экономическая война с Россией из-за Украины
Эксперт рассказал, чем для Польши закончится экономическая война с Россией из-за Украины - 14.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, чем для Польши закончится экономическая война с Россией из-за Украины
Экономическая война против России серьезно сказывается на самочувствии простых поляков. На специальных польских сайтах регулярно появляются просьбы помочь собрать им денег на уголь, потому что им нечем топить. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-14T07:45
2022-07-14T07:45
спецоперация
польша
россия
экономика
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Эксперт подчеркнул, что ранее в Польше такого не было никогда, чтобы нехватка угля была сопоставима с временами немецкой оккупации."Уголь резко подорожал. Резко выросли цены на бензин и дизель. Продовольствие дорожает. Инфляция растет. Глава Нацбанка Адам Глапиньский заявляет, что сейчас у них пик, а потом будет получше, но вопрос в том, что все может быть гораздо хуже ближе к зиме, когда уже конкретно начнется отопительный сезон. А в Польше много домов с печным отоплением, в том числе в крупных городах. Все это нужно где-то покупать. А где это взять?", - указал Стремидловский.Так что все польские медиа придерживаются консенсуса, что экономические проблемы будут главными и доминирующими в ходе избирательной кампании, которая уже началась, хотя выборы в Сейм состоятся только осенью следующего года, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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польша, россия, экономика
Эксперт рассказал, чем для Польши закончится экономическая война с Россией из-за Украины

Из-за антироссийских санкций в Польше выросли цены на бензин, уголь и продовольствие

07:45 14.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация в Варшаве в связи с коронавирусом
Ситуация в Варшаве в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Экономическая война против России серьезно сказывается на самочувствии простых поляков. На специальных польских сайтах регулярно появляются просьбы помочь собрать им денег на уголь, потому что им нечем топить. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что ранее в Польше такого не было никогда, чтобы нехватка угля была сопоставима с временами немецкой оккупации.
"Уголь резко подорожал. Резко выросли цены на бензин и дизель. Продовольствие дорожает. Инфляция растет. Глава Нацбанка Адам Глапиньский заявляет, что сейчас у них пик, а потом будет получше, но вопрос в том, что все может быть гораздо хуже ближе к зиме, когда уже конкретно начнется отопительный сезон. А в Польше много домов с печным отоплением, в том числе в крупных городах. Все это нужно где-то покупать. А где это взять?", - указал Стремидловский.
Так что все польские медиа придерживаются консенсуса, что экономические проблемы будут главными и доминирующими в ходе избирательной кампании, которая уже началась, хотя выборы в Сейм состоятся только осенью следующего года, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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