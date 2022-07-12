https://ukraina.ru/20220712/1034342772.html

Станислав Стремидловский о польских наемниках на Украине, законопроекте Зеленского и войне с Россией

Станислав Стремидловский о польских наемниках на Украине, законопроекте Зеленского и войне с Россией - 13.07.2022 Украина.ру

Станислав Стремидловский о польских наемниках на Украине, законопроекте Зеленского и войне с Россией

Если бы эта угроза нападения Польши была серьезной, то военные это всё суммировали бы, проанализировали бы и передали бы на уровень высшего руководства России. Если же официальная Москва по этому поводу молчит, то пока такой угрозы нет, считает специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский

2022-07-12T16:15

2022-07-12T16:15

2022-07-13T11:11

интервью

украина

польша

россия

зеленский

наемники

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что больше всего наемников на Украину прибыло из Польши. В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации на Украину из Польши прибыло 1835 наемников, из них 544 уничтожены, 347 уехали обратно, остались 944.— Станислав, обсуждается ли вообще тема наемников в польских СМИ?— У польских СМИ в этом вопросе двойственная позиция. Иногда попадаются репортажи о бывших польских военных, которые либо действуют в качестве наемников, либо обучают украинских солдат. Например, на популярном польском портале Onet я видел несколько репортажей, где эти польские военные подробно рассказывают, как они учат украинских солдат. Некоторые из наемников, у которых брали интервью, даже называют себя кем-то вроде диверсантов.Особенно мне запомнилось интервью с одним из польских инструкторов, в котором он рассказал, что лупит палкой своих украинских подопечных, потому что «лучше я вам сейчас палкой дам, чем потом вы погибнете». Тут в голову сразу приходят разные исторические аналогии, как польская шляхта учила своих украинских подопечных во времена Речи Посполитой.Но самое забавное, что несмотря на то, что польские СМИ прямо пишут об участии поляков на стороне ВСУ, есть такой забавный персонаж, как пресс-секретарь координатора-министра спецслужб Станислав Жарын. Он у себя в твиттере постоянно разоблачает «российскую пропаганду», которая «утверждает, что поляки принимают участие на стороне ВСУ в этом конфликте».Получается, что, с одной стороны, польские медиа это признают и пропагандируют, а с другой — польские власти делают вид, что ничего этого не существует.— Отражаются ли эти публикации на общественном мнении поляков?— Нет. Я бы не сказал, что это тема для дискуссий. Поляков больше волнует тема украинских беженцев. Внесение Зеленским в Верховную Раду законопроекта «об особом статусе поляков» тоже получило более-менее подробное освещение. Была полемика по поводу публикации польских СМИ на тему построения польско-украинской конфедерации. А то, что поляки где-то воюют, мало кому интересно.Правда, была интересная реплика бывшего польского дипломата Витольда Юроша, который вспоминал, как поляки в 2003-2004 годах принимали участие в составе американской коалиции, вторгшейся в Ирак. Тогда это оправдывалось тем, что после свержения режима Саддама Хуссейна будет программа восстановления Ирака и польские фирмы получат крупные заказы, но никаких заказов польские фирмы, конечно же, не получили. В этой связи Юрош задавался вопросом, не получится ли это сейчас уже в случае с Украиной.— Вы ранее скептически высказывались по поводу законопроекта Зеленского. Изменилось ли что-то в ваших оценках? Изменились ли польские планы на Украину?— Я относился к этому скептически, потому что разговоров было много. Шла речь чуть ли не о том, что поляки будут в органах госуправления, местного самоуправления, вооруженных силах и органах безопасности. Но, если исходить из того, текста, который произнес Зеленский, ничего из этого озвучено не было. Я думаю, надо смотреть нюансы. Потому что, даже если в самом законопроекте не будут очерчены эти рамки, это можно сделать какими-то подзаконными актами или просто по факту.На самом деле проблема в другом. Есть поток людей с Украины в Польшу. Всего, по данным польских пограничников, границу пересекло 4,3 млн украинцев, а сейчас в Польше находится примерно 1,3 млн украинцев. Возникает вопрос, кто из поляков в здравом уме и твердой памяти поедет на Украину жить и работать?Если речь идет о каких-то других сферах экономики, то не было смысла говорить всю эту историю с «зеркальным», как говорит Зеленский, законопроектом. А если речь идет о легализации возможности негласного привлечения поляков на стратегически важных направлениях (армия или госбезопасность), то это другое дело. Но пока из того, что сказал Зеленский, когда он анонсировал этот законопроект, ничего не следует.Я внимательно читал это сообщение на сайте Зеленского. Он сначала говорил о трудностях с Канадой, потом об обстрелах, а эта тема идет третьей где-то в середине текста. То ли ее сознательно там оставили, чтобы она не привлекала особого внимания, то ли сам Зеленский не придает ей особого значения. Время покажет.— Сказываются на самочувствии простых поляков санкционная война, которую Запад развязал против России?— Еще бы. Там есть сайты, где любой поляк может разместить объявление с просьбой о помощи. Так вот на этих сайтах стали появляться просьбы помочь собрать им денег на уголь, потому что им нечем топить. Когда такое в Польше было в последний раз? Разве что во время немецкой оккупации.Уголь резко подорожал. Резко выросли цены на бензин и дизель. Продовольствие дорожает. Инфляция растет. Глава Нацбанка Адам Глапиньский заявляет, что сейчас у них пик, а потом будет получше, но вопрос в том, что все может быть гораздо хуже ближе к зиме, когда уже конкретно начнется отопительный сезон. А в Польше много домов с печным отоплением, в том числе в крупных городах. Все это нужно где-то покупать. А где это взять?Так что все польские медиа придерживаются консенсуса, что экономические проблемы будут главными и доминирующими в ходе избирательной кампании, которая уже началась, хотя выборы в Сейм состоятся только осенью следующего года.— Матеуш Моравецкий в годовщину Волынской резни заявил, что Путин и Россия на Украине используют те же методы, что и украинские националисты. Насколько может быть эффективна такая попытка примирить бандеровцев и польских «патриотов»?— Над Моравецким откровенно смеются. У него же есть и второе изобретение. Он обвинил немцев в том, что произошло на Волыни, потому что была немецкая оккупация. Но поляки же не идиоты. Они в школе учились. Они знают базовые вещи. И Моравецкому тут же напомнили, что во время Волынского геноцида больше шансов было выжить у тех польских семей, которые бросились за помощью к немцам. Этот эпизод есть в фильме Войцеха Смажовского «Волынь», который вышел на экраны в 2016 году. Полностью речь Моравецкого на сайте правительства не поставили, поэтому я видел только отрывки из СМИ. И я не мог понять, кто ему эту речь писал. Моравецкий — это европейский банкир рафинированный, в банковском деле принято тщательно выбирать слова и выражения. А тут он такого наговорил, что хоть стой, хоть падай.— Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают возможность нападения Польши на Россию или Белоруссию, заявил, что эти риски должны оценивать военные. Означает ли это, что в Москве не считают реальной польскую угрозу?— Если бы эта угроза была серьезной, то военные это всё суммировали бы, проанализировали бы и передали бы на уровень высшего руководства России. Если Песков переадресовал ответ на этот вопрос военным, это значит, что те данные, которую получают наши военные разведчики, на настоящий момент не позволяют считать эту угрозу реальной. И потом, чем Польша может нападать? Они же сами жалуются, что они передали все свои пушки и танки украинцам. Даже если у них что-то припрятано, то с этим не нападают.

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, польша, россия, зеленский, наемники