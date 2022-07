Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости

https://ukraina.ru/20220713/1036300804.html

Два сообщения из Великобритании прозвучали, как приговор планам неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского. Первой: украинской армии не удастся совершить анонсированное контрнаступление на юге страны. Второе: ряд стран-членов НАТО требуют от Киева усиления контроля за поставляемым западным оружием.Газета "Independent" опубликовала статью научного сотрудника Королевского института исследований Джека Уотлинга, который заявил, что намеченное на август контрнаступление ВСУ и деоккупация украинского юга по заданию Зеленского однозначно обречены на провал. Хотя бы потому, что командование ВСУ заранее предупредило о своих планах, пишет яйцеголовый сотрудник, и теперь Россия вся знает и сможет противостоять планам Украины. Даже миллионной армией, о наличии которой сдуру уже отчитался министр обороны Украины Алексей Резников.А вот "Financial Times" вообще ударила под дых. Она сообщила, что НАТО и ЕС не только бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия из Украины, но и настаивают на более тщательном отслеживании оружия, которое поставляется ВСУ. И все это -- на фоне опасений, что криминальные группировки незаконно вывозят его из страны и поставляют на черный рынок Европы. Вот потому-то, пишет газета, Киев и Европа ведут переговоры о создании системы отслеживания и инвентаризации оружия, поставляемого Украине. "Все это оружие приземляется на юге Польши, доставляется к границе, а затем просто распределяется по транспортным средствам для пересечения границы: грузовикам, фургонам, иногда частным автомобилям. И с этого момента мы ничего не знаем о его местонахождении и понятия не имеем, куда оно попадает, где используется и остается ли в стране", -- сказал один анонимный еврочиновник газете.А вот министр обороны Чехии Яна Чернохова журналистам в минувшую пятницу сказала прямо: "Трудно избежать торговли людьми или контрабанды -- мы не смогли добиться этого в бывшей Югославии и, вероятно, не сможем избежать этого в Украине". Потому что с начала войны западные страны обязались предоставить военную поддержку на сумму более 10 млрд. долл. -- от переносных ракетных установок, танков, беспилотников артиллерии и бронированных автомобилей до винтовок и огромного количества боеприпасов. Не говору уже об американском ленд-лизе на 40 млрд. долл., который должен заработать уже этой осенью. И все это оружие теперь выплывает на черных рынках и может сработать против тех, кто его поставил, а не против России и народной милиции ЛДНР, как задумывалось.Однако, как вы понимаете, и подготовка к контрнаступлению Украины продолжится, и накачка ее оружием не иссякнет. Потому что коллективному Запада именно в Украине и руками украинцев нужно исправлять ставший очевидным свой главный стратегический просчет и провал в нелегком деле, который журналисты из газеты "The New York Times" Питер Бейкер и Дэвид Сэнгер недавно в своей статье назвали "соревнованием глобальной выносливости".А просчет и провал налицо. Задумка Запада, натравливавшего Киев на Москву, состояла в том, чтобы украинскими руками и смертями ее солдат максимально истощать Россию. И довести ее до поражения, а потом – это вообще счастье! – до полного развала. Ну, или хотя бы так обезжирить Россию в войне, чтобы она и помышлять не думала о противостоянии США в гонке за глобальное лидерство на планете и не собиралась хоронить монополярный мир единоличной американской гегемонии.Но получилось все с точностью до наоборот – это Россия сегодня Украиной, войной в ней истощает Запад, а не Запад ее. Стало всем очевидно, что провалились и военные планы (нет победы на полях боев), и политические (Киев проигрывает войну даже уже в умах украинцев), и геополитические (нет международной изоляции России), и даже экономические (санкции против России сокрушительно ударили не по ней, а по тем, кто санкции ввел).Оказалось, что Россия, ее народ, ее армия и – это вообще неожиданность! -- ее ВПК, оказались более подготовленными к войне и сегодня в Украине дерут задницу не только ВСУ, но и всем их западным советниками и консультантам. И даже иностранным наемникам, которые слетелись в Украину срубить бабла по-легкому. Причем опережают и в стратегии и в тактике. Бьют, что называется, не числом, а умением – в новой гибридной войне россияне и силы спецвоенной операции (СВО) из Донбасса ведут успешное и продуктивное наступление на в несколько раз превосходящие их по численности украинские части. И разбивают их подчистую или, как сейчас говорят, разбирают в ноль. Это Александр Суворов так когда-то воевал, когда малыми силам громил и австрийцев, и турок, и французов, численность которых в разы превышала русскую армию. Вот в России, как оказалось, действительно ничто не забыто…Для того, чтобы переломить ситуацию и вернуться к первоначальной задумке, Запада и толкает Украину на эскалацию конфликта, на угрозы контрнаступления. На мобилизацию несметной миллионной армии, которую необходимо сгноить в окопах, противостоя силкам СВО.Политолог-американист Малек Дудаков, проанализировав английскую прессу, у себя в Телеграм-канале пришел к выводу, что обеспечивать военными поставками Украину становится все сложнее, а запасы оружия в западных странах быстро сокращаются. Для поставок гаубиц- "ховитцеров" Лондону уже приходится их закупать у частников. Париж уже отдал Украине четверть своих самоходок- "цезарей" -- на их пополнение уйдет минимум 18 месяцев. Плохо Пентагону: в годы холодной войны он закупал оружие у 51 компании, сейчас их число сократилось до 5, и они явно не поспевают за темпами "прожигания" американского оружия на украинском фронте. Например, всех 155-мм снарядов, производимых в США ежегодно, хватит лишь на две недели активных боевых действий на Украине. Британские же запасы закончатся за 8 дней.Запад объясняет это тем, что его ВПК-де перешел на создание штучных высокотехнологичных изделий вместо массовой дешевой военпродукции. Но Украине-то нужны реальные боеприпасы для войны в поле. И сейчас. А значит, чтобы Западу и Киеву победить, первый жаждет спешно повысить военные расходы. Но в условиях надвигающегося кризиса сделать это очень и очень непросто.Однако разговоры о подготовке то к контрнаступлению и освобождению всех украинских земель, то к мирным переговорам с Москвой, Донецком и Луганском о возможных территориальных потерях Украины в обмен на мир – это, с одной стороны, всего лишь уловка с целью передышки и получения времени на то, чтобы ВПК США и стран Европы заработал в полную силу. И хоть в чем-то сравнялся с ВПК России. Тогда это и будет война на истощение, ибо СВО подтолкнет гонку вооружения, которая может стать губительной для России: все же ее потенциал экономический в разы слабее, чем у коллективного Запада, даже охваченного кризисом и противоречиями.С другой стороны, озверелые обстрелы российской территории и регионов, освобожденных восками СВО, -- это чистой воды каннибальская провокация России на то, чтобы она ответила так же жестко. И чтобы возможные жертвы в Украине западные медиа-пропагандисты и политтехнологи раскрутили, как свидетельства "необычайного зверства Путина", и это напугало западных политиков и обывателей, спровоцировало ответное увеличение военных поставок Украине. Ну и, конечно же, запуску своих ВПК в работу в на полную силу.Цель этих манипуляций и задержек – полное перевооружение ВСУ по стандартам НАТО. И это, пожалуй, самый неблагоприятный исход в истории СВО: такие украинские войска придется "разбирать" дольше и с большими потерями. И вот в этом случае в соревновании на глобальную выносливость опять станет 1:1, и все придется начинать сначала. И исход с победой в этом глобальном перенапряжении государств и их экономик очень и очень непредсказуем.Ну, а все эти одно- и многоходовки -- продуманная, многослойная и многосторонняя, хорошо эшелонированная и теоретически аргументированная политика и ее воплощение в исполнении западных сторонников войны и поражения РоссииА то, что сегодня происходит на фронтах СВО в Украине, показывает и подтверждает: стороны заняты каждая своим делом. Россия и ее союзники изничтожают неонацистский режим, мучительно и тягуче, но постепенно и неотвратимо. А коллективный Запад этому всячески сопротивляется и выдумывает все новые и новые козни. А видимость остановки СВО и даже какого-то оперативного торможения оттого, что, как мне кажется, никто не собирается отступать, но обеим сторонам пока не ясно, как добиться своих целей и сколько сил на это понадобится.Однако у России есть два свои бесспорные козыри. Во-первых, президент России Владимир Путин, и главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а за ними и вся чиновничья рать в погонах и без (подчас явно через силу, но повинуясь старшим) подтвердили: все задачи СВО России в Украине будут выполнены. И защита республик Донбасса, и демилитаризация, и денацификация, и даже, может быть "не оккупация, а возвращение Украины украинскому народу. Как – тоже пока не ясно. И это самое слабое звено в СВО для Украины – отсутствие четко сформулированной перспективы для нее от России и пошаговой ее реализации.Во-вторых, предварительный опыт выполнения "Минска-2" длиной более 7 лет, кажется, научил Россию и ее руководство: любое перемирие в глобальном противостоянии ведет лишь к перегруппировке и накапливанию сил для нового удара. В первую очередь, той стороной, которая слабее и не может победить, но заточена на то, чтобы это сделать. То есть сегодня Украиной. Ее экс-президент Петр Порошенко неоднократно заявлял именно это этом: "Минск-1", а потом и "Минск-2" были для Киева только ширмой и передышкой, чтобы собраться с силами и таки ударить по "сепарам" и "вате". Кота, как говорится, за подробности тянули с февраля 2015 года по февраль 2022-го. И наступление Украины, собственно, и началось где-то с 17-18 февраля 2022 года, когда ВСУ начали массированные обстрелы Донбасса. Явную артподготовку для вторжения, которое и было сорвано 24 февраля. Навсегда. Началом СВО.И сегодня по крайней мере в России существует ясность. Раз такое – "с пути не свернем и задачи выполним" -- сказано и повторено публично, то это всем и нужно выполнять. Отказаться же от намеченного уже невозможно без политических и – тем более! -- глобальных геополитических потерь. В первую очередь – репутационных, а за этим последуют и другие потери. Пошатнется вера мира в способность России отправить на помойку истории монополярный мир и гегемонию США. Ни больше и ни меньше. И это и будет либо победой, либо поражением в забеге на геополитическую выносливость. А России все-таки тысячу лет, она и не такие дистанции брала…

