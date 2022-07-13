https://ukraina.ru/20220713/1036296818.html

Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину

Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину - 13.07.2022 Украина.ру

Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину

Заокнопроект об "особом статусе" поляков на Украине изначально подразумевал возможность их работы в органах госуправления и силовых структурах. Но, судя по последним заявлениям Зеленского, ничего из этого озвучено не было. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру

2022-07-13T16:30

2022-07-13T16:30

2022-07-13T16:30

спецоперация

польша

западная украина

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Эксперт отметил, что в сообщении о внесении в Раду законопроекта, которое было опубликовано на сайте Зеленского, сначала он говорил о трудностях с Канадой, потом об обстрелах, а эта тема идет третьей где-то в середине текста.То ли ее сознательно там оставили, чтобы она не привлекала особого внимания, то ли сам Зеленский не придает ей особого значения, уточнил политолог."На самом деле проблема в другом. Есть поток людей с Украины в Польшу. Всего, по данным польских пограничников, границу пересекло 4,3 млн украинцев, а сейчас в Польше находится примерно 1,3 млн украинцев. Возникает вопрос, кто из поляков в здравом уме и твердой памяти поедет на Украину жить и работать? Если речь идет о каких-то других сферах экономики, то не было смысла говорить всю эту историю с "зеркальным", как говорит Зеленский, законопроектом. А если речь идет о легализации возможности негласного привлечения поляков на стратегически важных направлениях (армия или госбезопасность), то это другое дело. Но пока из того, что сказал Зеленский, когда он анонсировал этот законопроект, ничего не следует", - подчеркнул Стремидловский.В любом случае надо изучать нюансы. Потому что, даже если в самом законопроекте не будут очерчены эти рамки, это можно сделать какими-то подзаконными актами или просто по факту, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, западная украина