Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220713/1036296818.html
Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину - 13.07.2022 Украина.ру
Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
Заокнопроект об "особом статусе" поляков на Украине изначально подразумевал возможность их работы в органах госуправления и силовых структурах. Но, судя по последним заявлениям Зеленского, ничего из этого озвучено не было. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
2022-07-13T16:30
2022-07-13T16:30
спецоперация
польша
западная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/23/1034012341_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_5147daffa777ecb8c6780c57e3ebac17.jpg
Эксперт отметил, что в сообщении о внесении в Раду законопроекта, которое было опубликовано на сайте Зеленского, сначала он говорил о трудностях с Канадой, потом об обстрелах, а эта тема идет третьей где-то в середине текста.То ли ее сознательно там оставили, чтобы она не привлекала особого внимания, то ли сам Зеленский не придает ей особого значения, уточнил политолог."На самом деле проблема в другом. Есть поток людей с Украины в Польшу. Всего, по данным польских пограничников, границу пересекло 4,3 млн украинцев, а сейчас в Польше находится примерно 1,3 млн украинцев. Возникает вопрос, кто из поляков в здравом уме и твердой памяти поедет на Украину жить и работать? Если речь идет о каких-то других сферах экономики, то не было смысла говорить всю эту историю с "зеркальным", как говорит Зеленский, законопроектом. А если речь идет о легализации возможности негласного привлечения поляков на стратегически важных направлениях (армия или госбезопасность), то это другое дело. Но пока из того, что сказал Зеленский, когда он анонсировал этот законопроект, ничего не следует", - подчеркнул Стремидловский.В любом случае надо изучать нюансы. Потому что, даже если в самом законопроекте не будут очерчены эти рамки, это можно сделать какими-то подзаконными актами или просто по факту, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/23/1034012341_111:0:1038:695_1920x0_80_0_0_d9e051e296246e2241ef5c714625fe53.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, западная украина
Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину

Мы пока не понимаем, насколько законопроект Зеленского позволит полякам захватить Украину

16:30 13.07.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Дуда
Зеленский Дуда - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Заокнопроект об "особом статусе" поляков на Украине изначально подразумевал возможность их работы в органах госуправления и силовых структурах. Но, судя по последним заявлениям Зеленского, ничего из этого озвучено не было. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что в сообщении о внесении в Раду законопроекта, которое было опубликовано на сайте Зеленского, сначала он говорил о трудностях с Канадой, потом об обстрелах, а эта тема идет третьей где-то в середине текста.
То ли ее сознательно там оставили, чтобы она не привлекала особого внимания, то ли сам Зеленский не придает ей особого значения, уточнил политолог.
"На самом деле проблема в другом. Есть поток людей с Украины в Польшу. Всего, по данным польских пограничников, границу пересекло 4,3 млн украинцев, а сейчас в Польше находится примерно 1,3 млн украинцев. Возникает вопрос, кто из поляков в здравом уме и твердой памяти поедет на Украину жить и работать? Если речь идет о каких-то других сферах экономики, то не было смысла говорить всю эту историю с "зеркальным", как говорит Зеленский, законопроектом. А если речь идет о легализации возможности негласного привлечения поляков на стратегически важных направлениях (армия или госбезопасность), то это другое дело. Но пока из того, что сказал Зеленский, когда он анонсировал этот законопроект, ничего не следует", - подчеркнул Стремидловский.
В любом случае надо изучать нюансы. Потому что, даже если в самом законопроекте не будут очерчены эти рамки, это можно сделать какими-то подзаконными актами или просто по факту, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияПольшаЗападная Украина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45"Прячутся за НАТО": Суздальцев рассказал, каким способом Россия может надавить на Литву
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
Лента новостейМолния