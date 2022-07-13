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Ирония судьбы, или "Прощай, Борис!" Астрология и политика в жизни премьера Джонсона

Ирония судьбы, или "Прощай, Борис!" Астрология и политика в жизни премьера Джонсона - 13.07.2022 Украина.ру

Ирония судьбы, или "Прощай, Борис!" Астрология и политика в жизни премьера Джонсона

Борис Джонсон — яркий и противоречивый политик, премьер-министр Великобритании покидает свой пост. Но уйдет ли он из большой политики, «большой игры"»? Скорее всего, нет

2022-07-13T09:14

2022-07-13T09:14

2022-07-13T12:58

эксклюзив

астрология

борис джонсон

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ОтставкаБорис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании в июле этого года.Но процесс этот начался достаточно давно. О предполагаемой отставке Джонсона ещё в декабре 2021 года сообщало Би-би-си. 62 процента британцев предполагали, что он уйдет с поста в 2022-ом.Против Джонсона общественное мнение было настроено (точнее, его начали настраивать) ещё год назад. Причины были и политические (борьба за власть), и экономические.Коронавирус и брексит принесли серьёзные и неприятные перемены в жизнь британцев. А с ситуацией на Украине, в которую так рьяно включился Джонсон, они ещё усугубились.Украина и Борис«Украинцы будут воевать за Украину до последней капли крови».Эта фраза Бориса Джонсона, сказанная ещё до начала спецоперации, моментально стала знаменитой. Так выглядит мечта главных «покровителей» Украины.Именно Джонсон настаивал на том, что Украине никак нельзя соглашаться на мирные переговоры и следил за тем, чтобы не было никакого «урегулирования».Не зря Борис лично примчался в Киев с незапланированным визитом буквально на следующий день после приезда президентов Германии, Франции и Италии — Шольца, Макрона и Драги.Трижды в этом году Джонсон посещал Украину. А то, что Украина — приоритет внешней политики Англии, было им заявлено ещё в январе 2022 года, до начала СВО.Британия ведёт свою рискованную и сложную игру. «Острову» нужен хаос в Европе. Ещё лучше — война в Европе.Украина — одна из «карт хаоса». Разжечь войну, ослабить страны Евросоюза (из которого Британия благоразумно вышла). Погрузить всю остальную Европу в перманентный кризис. И, может быть, тогда опять возникнет «Британская империя», уже в другом виде и с другими странами в виде колоний (политологи указывают на страны Европы, например).«Карты хаоса»Целей много. «Украинский кейс» — это один большой эксперимент. Или даже несколько экспериментов.Именно Британия, по слухам, была причастна к безумной выходке Зеленского, когда он вздумал угрожать миру ядерным оружием. Оружия этого у Украины пока что якобы нет. А если есть?Сама Британия при этом вроде бы в стороне. Это же не англичане конструируют «грязную ядерную бомбу», это сама Украина угрожает Европе и России.Или «кейс с беженцами». Как справятся страны Евросоюза с наплывом беженцев из Украины? При этом сами англичане заявили, что беженцам не место в Британии. А если проберутся в Англию — что ж, будут депортированы в Родезию.Санкции? Они тоже используются как инструмент ослабления стран Европы. Британия тоже вводит санкции, но старается такие, которые не сильно вредят ей (и отменяет невыгодные).А, допустим, как будут идти боевые действия с участием флота?Как поведут себя Польша и прибалтийские страны, главные «вассалы» Англии — это понятно, они выполнят любое распоряжение Лондона. А вот как на это отреагируют другие страны? Германия и Франция, например?А пропаганда? Провокации? Что именно будет действовать? Можно успешно отработать приемы информационной войны.В общем, кейсов много.Как говорится, ничего личного. Это просто бизнес. Пока вы воюете «до последнего украинца», Англия проводит эксперимент.И Борис Джонсон — далеко не главное действующее лицо. Он просто был на виду. С его уходом с должности премьер-министра для Украины, скорее всего, ничего не поменяется.Но сам Борис — яркая и колоритная фигура.Это умный, хорошо образованный человек, имеющий огромный политический опыт, как в публичной политике, так и в «мировом закулисье».А то, что у него имидж непричёсанного клоуна — ну что ж, на это у него есть веские причины.Весельчак на великеС 2001 года Джонсон — депутат парламента Великобритании.С 2008 — мэр Лондона. Именно он сделал Лондон городом, в котором теперь полно дорожек для велосипедистов.Он сам часто ездил на работу на велосипеде, и самое известное его прозвище ещё с тех времён — Весельчак на велике.Следующая его должность — министр иностранных дел (2016—2018)И, наконец, в 2019 он становится премьер-министром.В должности премьера он проводил Брекзит — «развод» с Евросоюзом. Причем большинство британцев оценило эту деятельность Джонсона позитивно.Он в общем справился с ситуацией и в коронавирусный год.Всем, кто лишился в это время работы, выплачивали около 80 процентов заработной платы.Поэтому и борьбу с коронавирусом можно записать в актив Джонсона.Тем более странным выглядит повод, из-за которого партия консерваторов потребовала отставки своего лидера.Это не политический хаос в мире и экономические последствия санкций (которые ударили, безусловно, и по Британии). Не инфляция в стране. Не безумное поджигание и разжигание военных действий на Украине.Его обвиняют в том, что он проводил вечеринки во время локдауна. И в том, что один замминистра в пьяном виде приставал к каким-то другим мужчинам.Всё это смехотворно. И очень похоже на заранее спланированную акцию, в которой как бы не был задействован сам Борис.Опытная политическая акула, Джонсон мог и сам продумать многоходовую шахматную партию, со своим якобы увольнением.«Клоун»У Бориса Джонсона много недостатков, причём большинство из них он как бы специально выставляет напоказ. Любитель вечеринок, алкоголя и женщин.Журналист, который произвёл на свет больше фейков, чем иной украинский пропагандистский сайт за всё время своего существования.Ради красного словца не пожалеет даже свою репутацию. Вечно растрёпанный и все время опаздывает. Вечно попадает в нелепые ситуации.Все это происходит настолько нарочито, что наводит на размышления. Зачем Джонсон надевает на себя эту маску клоуна. И что он за этой маской скрывает.За этой маской он скрывает ум. За имиджем простака и весельчака — эгоизм и расчётливость.Маску вечного клоуна он носит ещё со студенческих времён. Уже во время учёбы в Оксфорде у него было прозвище Клоун.Уже тогда он отметился бурными вечеринками, погромами в пабах, весёлыми студенческими похождениями.Что не помешало ему (а скорее наоборот, помогло) подружиться с будущим премьером Джеймсом Камероном, ведущими министрами и политиками.Джонсон прекрасно понимал, что будучи обычным выпускником Оксфорда, он не будет иметь даже десятой доли того, что даёт образ весёлого простака, который то и дело попадает в передряги.Он — умный авантюрист, игрок, яркий шоумен.Но «клоун», конечно, вначале тщательно всё взвешивает и обдумывает. А потом делает ход, в своей, клоунской манере.«Джонсон ждёт, чтобы увидеть, куда бежит толпа, а потом бросается впереди неё», — сказал один из журналистов.Деньги ДжонсонаДолго без работы он точно не останется. Или будет писать очередную книгу. Или продолжит свои колонки в «Дейли Телеграф».За это он получал, кстати, баснословные 275.000 фунтов в год.В бытность мэром ему пришлось оправдываться за то, что он назвал этот гонорар грошами и мелочью.Точную сумму его состояния никто не знает, но за эти годы весельчак на велосипеде явно не обеднел.Только через Украину и «помощь героическому Владимиру Зеленскому» шли (и идут) огромные потоки денег. Как пишет западная пресса, только десять процентов денег и вооружения попадает собственно в Украину. Всё остальное — в карманы тех, кто больше всего кричит о помощи Украине.Этот поток курирует в том числе и Борис Джонсон. Может быть, кому-то понадобилось поменять премьера, сидящего буквально на «трубе денег»?Надо сказать, что Джонсон прославился своими финансовыми проектами ещё в бытность мэром Лондона. Фантастический проект «зелёного» моста через Темзу (с цветами и деревьями) был запроектирован именно при нем.Предполагаемые расходы — 175 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения — обычный мост, например, Мост Тысячелетия через Темзу — стоил 22 миллиона фунтов.Это будет «оазис спокойствия в нашем мегаполисе», — обещал Джонсон жителям Лондона.Когда в Лондоне появился следующий мэр, он отказался от дорогостоящего (и немного безумного) проекта. Но выяснилось, что 50 миллионов из запланированных 175 уже нет. Они ушли… на проектирование моста, пиар компании и так далее.В общем, моста нет. Денег (на три почти моста хватило бы) тоже нет. Джонсон уходит на повышение. Он становится министром иностранных дел.Кто-то всё ещё считает его легкомысленным простаком?Безусловно, мы увидим Бориса в новом качестве и в новой должности, и очень скоро.У него слишком много друзей.«Клоун из Оксфорда»Биограф Джонсона утверждает, что он поступил в Оксфорд, имея три цели. Получить диплом, во-первых. Выгодно жениться, во-вторых. И, в-третьих, стать председателем Дискуссионного клуба. В своё время об этой должности мечтал его отец, но у него не получилось.Джонсон добился, правда, не с первого раза. Должность председателя этого клуба считается настолько престижной, что её называют — первый шаг к должности премьер-министра Британии.Занять это место считается невероятно почётным. На заседания клуба приезжают видные политики, министры, деятели Консервативной партии. Все знакомства, которые нужны будущему премьер-министру — уже у него в кармане.Молодой Джонсон осуществил в Оксфорде все свои цели.Он выгодно женился. Он стал главой самого престижного общества Оксфорда. Он, конечно, получил образование. Борис всегда прекрасно учился. Когда его младшие братья просили поиграть с ними, Борис со вздохом отвечал: «Давайте поиграем в чтение».А самое главное — у него были теперь многочисленные друзья и знакомства, которые и сыграют огромную роль в его жизни.Например, мэром Лондона Джонсон станет при премьере Джеймсе Камероне. Камерон — его друг и однокурсник.Несколько раньше его возьмут на работу в газету «Дейли Телегра»". Это несложно, если главный редактор учился вместе с тобой в Оксфорде.И так далее.Почему Джонсон лохматый?Это основной запрос, который Гугл выдает про Бориса.Действительно, почему?Интересно то, что в молодости он имел вполне пристойную стрижку. Нельзя сказать, что она ему очень шла, но и не уродовала.Так что «гнездо» на голове он решил устроить специально, по причинам, которые не объясняет. Но многие догадываются.Парикмахеры Англии в один голос утверждают, что ни один мастер не может сотворить такой кошмар, который мы видим на голове Джонсона.«Он стрижётся сам, в перерывах между заседаниями парламента», — высказал предположение один из парикмахеров.Но нет, стилист у него, конечно, есть. Скорее всего, Джонсон просит создать ему такой образ — непокорный, мятежный, но в то же время свой в доску, что-то вроде парня из соседней квартиры.Он сам придумал и создал себе такой имидж — дружелюбный и смешной оптимист-весельчак.Журналисты говорят, что за пару секунд до съёмки, если Джонсон заметит камеру, он быстро проводит рукой по волосам, чтобы стать ещё как можно более лохматым.На бракосочетание с Аллегрой, первой женой, он явился без брюк и без обуви. Штаны и запонки ему одолжил один из приглашенных на свадьбу уважаемых членов Консервативной партии. Он одолжил бы ему и обувь, но у Джонсона был больше размер ноги.Все его эпатажные выходки абсолютно в традициях правящего класса Англии. Это необходимое условие этикета — посмеиваться над этикетом. Его выполняют, безусловно. Деньгами и поместьями владеют, безусловно. Но все это с усмешкой и уж конечно, без пиетета.Вот и Борис. Легко шагая, запросто, без штанов и запонок, у него получилось войти в политику и занять высшие должности.Конечно же, это не так, но Джонсон старательно создаёт именно такое впечатление.Кстати, Борис и Аллегра считались «золотой парой Оксфорда». Он женился на одной из самых богатых наследниц в Оксфорде. Аллегра — дочь мультимиллионера.Но брак этот не продержался долго. Через шесть лет они расстались, и женой Бориса стала адвокат Марина Уилер.Борис и МаринаБорис и Марина. Звучит вполне по русски.Бориса родители назвали в честь русского эмигранта, которого они встретили в Южной Америке. Это было как раз незадолго до его появления на свет. Так он стал Борисом (его полное имя — Алекса́ндер Бо́рис де Пфеффель Джонсон).Но и с Мариной Борис расстался. Они прожили вместе 25 лет, у них четверо детей: два мальчика и две девочки.«Он эгоистичный ублюдок. Мама больше никогда его не примет», — так якобы сказала 25-летняя дочь Джонсона Лара подругам про своего отца (сообщила газета Sun).Бесконечные измены, похождения, внебрачные дети, интрижки, статьи и интервью в прессе подружек Бориса всё-таки доконали Марину. Она подала на развод.Борис моментально женился снова. Кэри Саймондс, внебрачная дочь основателя газеты Independent, занималась пиаром в Консервативной партии, работала вместе с Джонсоном.Сейчас у них уже двое детей. Кэри младше Бориса на 23 года. Возможно, он уже остановится и перестанет вести себя так ярко и безумно, по крайней мере, в личной жизни?Да, это возможно. У Кэри, как рассказывают те, кто с ней общался, отвратительный характер, и она может легко его продемонстрировать.Бесконечные скандалы сотрясали квартиру Кэри, где они проживали с Джонсоном, соседи даже вызывали полицию.Кэри — не Марина, которая бесконечно прощала беспутного Бориса.А Марина Уилер сейчас отказывается говорить что бы то ни было о своём бывшем муже и заявляет: «Брак — это самое неинтересное, что было в моей жизни».Тори! Голосуй за тори!«Голосование за тори позволит вашей жене увеличить грудь и повысит ваши шансы на приобретение БМВ М3».Такими фразами Джонсон пытался привлечь (и наверняка привлекал) внимание избирателей.Подобных смешных мемов у него сотни.Именно весельчак на велике помог партии тори победить на последних выборах. Никто, в общем, не отрицает тот факт, что Борис Джонсон привел тогда партию к победе.Но вот пришел момент, и 57 «неспартанцев» решили его, грубо говоря, слить.Теория Дарвина и ториБорис Джонсон уходит в отставку по причинам, которые относятся скорее к внутрипартийной борьбе. Его «сожрала» его же партия.От Джонсона отказались даже те, кто своей карьерой обязан был лично ему.И даже Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», сама недавно подвергнувшаяся беспардонной травле, посоветовала ему уйти.Джонсона решили убрать. Как по мановению чьей-то руки.Но большой вопрос — насколько он сам в этом участвовал. Сегодняшняя экономическая и политическая ситуация в Англии такова, что ни один премьер не сможет провести страну через период хаоса без потерь.Поскольку в основе того, что происходит в Англии, — неразрешимые противоречия, — и экономические, и политические. И они не могут быть решены простой сменой правительства (вспомним классиков марксизма).Поэтому становится всё более похожей на правду теория о том, что Джонсон ушёл по собственной воле.Ему нравилась эта должность (лучшая работа в мире, как назвал ее сам Борис).Но он умный человек с доступом к массивам данных. Он видит статистику и знает прогнозы.Сейчас грянет экономическая и политическая буря.Ну, а он теперь постоит в стороне и побудет язвительным критиком (его любимая роль).«Человек — квадрат»У Бориса практически одни только напряжённые аспекты в карте рождения. Он «человек-квадрат», «человек-оппозиция».Сатурн квадрат Марс.Марс квадрат Уран.Сатурн оппозиция Уран.Излишняя критичность. Высмеивание других людей.Уран в сложных аспектах делает человека дурацким бунтарем.«Экстраординарный, странный, эмоциональный», — так говорят о Борисе.Упрямый, жёсткий, любитель экстрима.Но очень важный момент: если человек сможет сдержать агрессивные эмоции, направить их в позитивное русло (например, стремление преобразовать жизнь сограждан к лучшему) — это крупный политический лидер.Меркурий квадрат Хирон.Четыре планеты в знаке Близнецов, в их числе Марс (сила, действие, решительность, злословие) и Меркурий (покровитель журналистов, писателей, всех, кто работает со словом и много ездит).Он очень расчётлив (и по Близнецам, и по Меркурию в этом знаке) и при этом любит съязвить, сказать что-то неприятное (Марс в Близнецах).И только Юпитер имеет позитивные аспекты с Хироном и Плутоном. Будет чрезвычайно богат сам, будет иметь знакомства и связи с выдающимися и необычайно богатыми людьми. В том числе с «всемирной мафией», теми, кто управляет мировыми процессами из тени.Луна в СкорпионеОчень сложный в личной жизни человек. Даже несмотря на то, что Луна в трине к Сатурну. Язвительный, холодный, любит подавлять других членов семьи. Трин в данном случае даёт холодный, но очень долгий и прочный брак. Как и получилось.Он улетел, но обещал вернутьсяНа смену Борису придет, скорее всего, безликий менеджер, имени которого никто не запомнит.Но поскольку что-то поменять в общемировой тенденции понижения уровня жизни не сможет уже никто, следующий премьер может уйти ещё быстрее.Значит, у Джонсона опять появится шанс заняться «лучшей работой в мире».Или же он найдёт себе другую. Джонсон ни в коем случае не пропадет.Этот человек, который выглядит как клоун, клоуном не является.Расчётливый и умный политический хищник скоро опять появится на мировой политической сцене. Да он, скорее всего, и не покидал, и не покинет её.Все смеялись, когда Борис Джонсон когда-то давно пошутил: «Я поддерживаю компанию Джеймса Камерона из чистых циничных эгоистических интересов».Ирония в том, что он, видимо, сказал чистую правду.Холодный ум. Эгоизм. Имидж простака. Прекрасное сочетание для любой политической карьеры.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, астрология, борис джонсон