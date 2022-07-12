Выезд Портнова, судьба наёмников, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 12 июля

О том, что Портнов выехал в Венгрию ещё 3 июня стало известно только сейчас. Об этом сообщил украинский журналистский проект «Схемы» со ссылкой на три независимых друг от друга источника.По данным источников, 3 июня 2022 года Портнов выехал в Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения Чоп («Тиса») в Закарпатской области.Журналисты обратились в Госпогранслужбу Украины с просьбой объяснить, на каких основаниях 48-летний Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос «Схем» сообщила, что не может раскрыть эту информацию, поскольку «содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого законом Украины "О защите персональных данных"».Также журналисты «Схем» обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией, в которых ранее Портнова неоднократно обвинял ряд украинских СМИ и политиков (так, те же «Схемы» публиковали информацию о том, что у Портнова якобы есть недвижимость в Москве). Редакция пообещала обнародовать ответ, как только он поступит.Сам Портнов не отвечает на запросы журналистов с февраля 2022 года. Его последняя запись в Telegram-канале датирована 16 февраля.«Сообщается, что Андрей Портнов выехал из Украины 2 июня. Выехал в Венгрию. Ни СБУ, ни Госпогранслужба не сообщают причин, позволивших ему это сделать. 2 июня — это тогда, когда ваших родных и близких уже отлавливали на пляжах и в полях для того, чтобы вручить повестки. Казалось бы — при чём тут Ермак, которого в Штатах уже всерьёз называют работающим на две стороны…», — прокомментировал информацию о выезде Портнова с Украины медиаэксперт Анатолий Шарий.Он также указал на тот факт, что Портнова не преследовали украинские националисты.«Отмечу также, что пока Портнов находился на Украине, честные проукраинские блогеры типа Стерненко не вспоминали о нем и держали свои языки исключительно глубоко в задницах. Команды от Офиса президента не поступало, потому и «не замечали». Намного важнее какие-то инстаграмщицы и тиктокерши. А, ну и Шарий, конечно», — подчеркнул Шарий.Сам факт выезда Портнова из Украины может спровоцировать скандал в стране, что также может ударить по Офису президента Украины.Потери УкраиныДнём 12 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«В районе населённого пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon («Гарпун») производства США», — отметил Конашенков.По его словам, в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.«Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска», — рассказал Конашенков.Он отметил, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики.«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах», — заявил Конашенков.Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Славянск, Шандриголово Донецкой Народной Республики, в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаев.«Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — указал Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолёта, 137 вертолётов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.Судьба наёмниковКроме сводки за минувшие сутки Конашенков рассказал и о судьбе иностранных наёмников на Украине.«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наёмников, — их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — отметил Конашенков.По его словам, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооружённых Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик, число наёмников на Украине уменьшилось с трех тысяч двухсот двадцати одного человека до двух тысяч семисот сорок одного.«За это время, несмотря на прибытие ещё 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины. Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши — ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 "солдат удачи", Великобритания потеряла на Украине убитыми ещё 23 наемника. Также, за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», — указал Конашенков.Он напомнил, что обновлённые данные по количеству иностранных наёмников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в Интернете.«Подчеркну, российскими Вооружёнными Силами осуществляется выявление иностранных наемников ещё на этапе их подготовки к въезду на Украину. Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наёмников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», — заявил Конашенков.Он в очередной раз напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждёт в случае захвата живыми — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.

Бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов покинул страну. Украинские военные несут потери. Стало известно количество наёмников в ВСУ и их судьба

Бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов покинул страну. Украинские военные несут потери. Стало известно количество наёмников в ВСУ и их судьба

О том, что Портнов выехал в Венгрию ещё 3 июня стало известно только сейчас. Об этом сообщил украинский журналистский проект «Схемы» со ссылкой на три независимых друг от друга источника.

По данным источников, 3 июня 2022 года Портнов выехал в Венгрию через пункт пропуска для автомобильного сообщения Чоп («Тиса») в Закарпатской области.

Журналисты обратились в Госпогранслужбу Украины с просьбой объяснить, на каких основаниях 48-летний Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы в ответе на запрос «Схем» сообщила, что не может раскрыть эту информацию, поскольку «содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого законом Украины "О защите персональных данных"».

Также журналисты «Схем» обратились с запросом в СБУ с просьбой сообщить, исследуют ли в службе деятельность Портнова, в частности, его связи с Российской Федерацией, в которых ранее Портнова неоднократно обвинял ряд украинских СМИ и политиков (так, те же «Схемы» публиковали информацию о том, что у Портнова якобы есть недвижимость в Москве). Редакция пообещала обнародовать ответ, как только он поступит.

Сам Портнов не отвечает на запросы журналистов с февраля 2022 года. Его последняя запись в Telegram-канале датирована 16 февраля.

Ермак, которого в Штатах уже всерьёз называют работающим на две стороны…», — Анатолий Шарий. «Сообщается, что Андрей Портнов выехал из Украины 2 июня. Выехал в Венгрию. Ни СБУ, ни Госпогранслужба не сообщают причин, позволивших ему это сделать. 2 июня — это тогда, когда ваших родных и близких уже отлавливали на пляжах и в полях для того, чтобы вручить повестки. Казалось бы — при чём тут, которого в Штатах уже всерьёз называют работающим на две стороны…», — прокомментировал информацию о выезде Портнова с Украины медиаэксперт

Он также указал на тот факт, что Портнова не преследовали украинские националисты.

«Отмечу также, что пока Портнов находился на Украине, честные проукраинские блогеры типа Стерненко не вспоминали о нем и держали свои языки исключительно глубоко в задницах. Команды от Офиса президента не поступало, потому и «не замечали». Намного важнее какие-то инстаграмщицы и тиктокерши. А, ну и Шарий, конечно», — подчеркнул Шарий.

Сам факт выезда Портнова из Украины может спровоцировать скандал в стране, что также может ударить по Офису президента Украины.

Потери Украины

Днём 12 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.

«В районе населённого пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon («Гарпун») производства США», — отметил Конашенков.

По его словам, в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.

«Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска», — рассказал Конашенков.

Он отметил, что в рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах», — заявил Конашенков.

Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм, Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Славянск, Шандриголово Донецкой Народной Республики, в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаев.

«Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области», — указал Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолёта, 137 вертолётов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.

Судьба наёмников

Кроме сводки за минувшие сутки Конашенков рассказал и о судьбе иностранных наёмников на Украине.

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наёмников, — их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — отметил Конашенков.

По его словам, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооружённых Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик, число наёмников на Украине уменьшилось с трех тысяч двухсот двадцати одного человека до двух тысяч семисот сорок одного.

«За это время, несмотря на прибытие ещё 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины. Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши — ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 "солдат удачи", Великобритания потеряла на Украине убитыми ещё 23 наемника. Также, за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», — указал Конашенков.

Он напомнил, что обновлённые данные по количеству иностранных наёмников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в Интернете.

«Подчеркну, российскими Вооружёнными Силами осуществляется выявление иностранных наемников ещё на этапе их подготовки к въезду на Украину. Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наёмников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», — заявил Конашенков.