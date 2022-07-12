https://ukraina.ru/20220712/1034343350.html

Харьковчане уже там. Военный эксперт о том, что будет, если Россия создаст армию из пленных вэсэушников

Харьковчане уже там. Военный эксперт о том, что будет, если Россия создаст армию из пленных вэсэушников - 13.07.2022 Украина.ру

Харьковчане уже там. Военный эксперт о том, что будет, если Россия создаст армию из пленных вэсэушников

В рядах защитников ДНР-ЛНР сражаются несколько тысяч коренных харьковчан и жителей Харьковской области. Если поступит конкретная задача по освобождению оставшихся территорий области и самого Харькова, этих людей будет больше. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T15:45

2022-07-12T15:45

2022-07-13T11:11

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Это важный и очень непростой вопрос. Но он поспособствует тому, чтобы Украина была освобождена от нацистского киевского режима. А дальнейшую судьбу Украины будут решать сами украинцы, заключил собеседник издания.

/20220513/1033957932.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, харьков