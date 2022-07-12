Харьковчане уже там. Военный эксперт о том, что будет, если Россия создаст армию из пленных вэсэушников
15:45 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
В рядах защитников ДНР-ЛНР сражаются несколько тысяч коренных харьковчан и жителей Харьковской области. Если поступит конкретная задача по освобождению оставшихся территорий области и самого Харькова, этих людей будет больше. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
«На днях была встреча главы Чечни Рамзана Кадырова с министром обороны Сергеем Шойгу. В прессу попало, что они обсуждали вопросы новой тактики. Но я думаю, что наверняка они обсуждали вопросы политического, экономического и социального характера на освобожденных территориях. У нас же есть пример 15-летней давности, когда чеченские батальоны «Восток» и «Запад» во время контртеррористической операции на Северном Кавказе плечом к плечу с российской армией бились с террористами, ваххабитами, националистами и радикальными исламистами. То же самое здесь», — указал Алехин.
Это важный и очень непростой вопрос. Но он поспособствует тому, чтобы Украина была освобождена от нацистского киевского режима. А дальнейшую судьбу Украины будут решать сами украинцы, заключил собеседник издания.