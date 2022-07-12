https://ukraina.ru/20220712/1034342042.html

Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом

Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом - 13.07.2022 Украина.ру

Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом

В Киевской области преуспевающий адвокат изрезал на куски свою возлюбленную и выбросил ее труп в пруд, сообщает 12 июля УНИАН со ссылкой на Национальную полицию

2022-07-12T14:07

2022-07-12T14:07

2022-07-13T11:11

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убийство

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Уточняется, что преступник ранее был участником одного из ток-шоу о любви и браке.По информации издания, он вырезал и заморозил разные части тела женщины, после чего развез их по свалкам Обуховского района, а руки и ноги выбросил в пруд.Полиции пришлось приложить усилия, чтобы опознать женщину, это удалось благодаря брендовому платью.По информации агентства, сейчас преступник находится в изоляторе временного содержания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, убийство