Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом - 13.07.2022 Украина.ру
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Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом
Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом - 13.07.2022 Украина.ру
Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом
В Киевской области преуспевающий адвокат изрезал на куски свою возлюбленную и выбросил ее труп в пруд, сообщает 12 июля УНИАН со ссылкой на Национальную полицию
2022-07-12T14:07
2022-07-13T11:11
новости
убийство
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Уточняется, что преступник ранее был участником одного из&nbsp;ток-шоу о&nbsp;любви и&nbsp;браке.По информации издания, он вырезал и&nbsp;заморозил разные части тела женщины, после чего развез их по&nbsp;свалкам Обуховского района, а&nbsp;руки и&nbsp;ноги выбросил в&nbsp;пруд.Полиции пришлось приложить усилия, чтобы опознать женщину, это удалось благодаря брендовому платью.По информации агентства, сейчас преступник находится в&nbsp;изоляторе временного содержания.
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новости, убийство

Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом

14:07 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Morgane Lafond / flickr
© Morgane Lafond / flickr
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В Киевской области преуспевающий адвокат изрезал на куски свою возлюбленную и выбросил ее труп в пруд, сообщает 12 июля УНИАН со ссылкой на Национальную полицию
Уточняется, что преступник ранее был участником одного из ток-шоу о любви и браке.
По информации издания, он вырезал и заморозил разные части тела женщины, после чего развез их по свалкам Обуховского района, а руки и ноги выбросил в пруд.
«Мужчина объяснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил ее, а, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и пытался спрятать остатки», — говорится в сообщении.
Виктория Спартц
Вчера, 12:19
Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июляЧлен Конгресса США Виктория Спартц призвала главу Офиса президента Украины Андрея Ермака уйти в отставку и упрекнула украинцев в наплевательском отношении к подготовке к боевым действиям. На Украине популяризируют доносы. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса
Полиции пришлось приложить усилия, чтобы опознать женщину, это удалось благодаря брендовому платью.
По информации агентства, сейчас преступник находится в изоляторе временного содержания.
 
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