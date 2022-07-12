Звезда украинского ток-шоу совершил жуткое убийство под Киевом
14:07 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
В Киевской области преуспевающий адвокат изрезал на куски свою возлюбленную и выбросил ее труп в пруд, сообщает 12 июля УНИАН со ссылкой на Национальную полицию
Уточняется, что преступник ранее был участником одного из ток-шоу о любви и браке.
По информации издания, он вырезал и заморозил разные части тела женщины, после чего развез их по свалкам Обуховского района, а руки и ноги выбросил в пруд.
«Мужчина объяснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил ее, а, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и пытался спрятать остатки», — говорится в сообщении.
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Полиции пришлось приложить усилия, чтобы опознать женщину, это удалось благодаря брендовому платью.
По информации агентства, сейчас преступник находится в изоляторе временного содержания.