https://ukraina.ru/20220712/1034341232.html

Владимир Евсеев: Мы не можем постоянно терпеть, когда наносятся удары по российской территории

Владимир Евсеев: Мы не можем постоянно терпеть, когда наносятся удары по российской территории - 13.07.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: Мы не можем постоянно терпеть, когда наносятся удары по российской территории

Сейчас решается вопрос о существовании России как таковой. И в этих условиях нельзя исключать никаких мер по борьбе с киевским режимом, включая объявление войны Украине, ударов по центрам принятия решений или закупку иранских беспилотников, уверен военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2022-07-12T14:32

2022-07-12T14:32

2022-07-13T11:11

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россия

теракт

новая каховка

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Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Местные власти сообщают, что городу грозит экологическая катастрофа. Некоторые военные аналитики полагают, что помимо этого в теракте могла участвовать диверсионно-разведывательная группа, которая заранее заложила взрывные устройства на складах.— Владимир Валерьевич, почему наша разведка не смогла предотвратить такую крупную атаку?— Такие атаки предотвратить сложно, потому что они ведутся по разным направлениям. Что-то удается выявлять. Например, некоторые теракты либо удается предотвратить, либо удается смягчить их последствия. Иногда людей взрывают, как, например, руководителя районной военно-гражданской администрации в Харьковской области.По мере того, как ВСУ терпят поражение на фронте, и неумолимо приближается время полного освобождения Донбасса, Украина идет на подобного рода действия. Она использует западное оружие. Диверсионные группы действуют не только там, но и в других местах. Где-то их удается вскрыть, где-то нет.Я думаю, что эта деятельность курируется спецслужбами Великобритании. Кстати, была информация, что события Одессе в Доме Профсоюзов инициировали американцы, просто они не были пойманы за руку. А к этому конкретному случаю причастны британцы. Они таким образом пытаются дестабилизировать ситуацию.Любые заявления Москвы, что это недопустимые методы ведения войны, на Западе полностью игнорируются. И это подталкивает нас к объявлению войны против Украины. Возможно, именно в этом смысл. Мы же не можем постоянно терпеть, когда наносятся удары по российской территории. И уже были случаи подрыва цистерн с ядохимикатами. Эта деятельность в духе преступного киевского режима.Как будет на это реагировать Россия я пока не знаю. Но, судя по заявлениям президента Путина, я бы не исключал никакого развития событий. Надо прекращать такого рода деятельность, которую поощряет Запад своими поставками вооружений. Им уже наплевать на то, что это оружие перепродается. Они даже не реагируют на утечку технологий. И если Западу все равно, а украинский режим либо становится неуправляемым, либо намеренно поощряется некоторыми странами Запада, Россия может принять те меры, которые посчитает нужным. В том числе обвинить войну Украине.— А что это изменит?— Это изменит статус операции. В этом случае президент Путин будет иметь основания объявить мобилизацию. Необязательно, что она будет тотальной, потому что мобрезерв России составляет 10 млн человек. Возможна мобилизация первой категории до 31 года. Будет мобилизация промышленности, пересмотр бюджета, введение военного положения на освобожденных территориях Украины, потому что убийства продолжаются везде. Возможно и принятие других мер.Такое решение возможно, потому что это полный беспредел. Следовательно, нужно начинать воевать по-нормальному, с другими темпами, с нанесением масштабных авиаударов по местам дислокации украинских войск, по блокированию коммуникации, по прекращению беспрерывных поставок западного оружия.Объявление войны Украине я бы рассматривал как крайнюю меру. Но я бы не исключал нанесение удара по центрам принятия решений в Киеве. Мы же знаем, где находится генштаб ВСУ и офис Зеленского. Почему мы должны терпеть безнаказанность преступника Зеленского и его преступной клики, которая творит такие действия в отношении украинского народа? Я думаю, мы можем ответить адекватно. Он должен знать, что дамоклов меч над ним всегда висит.Это не значит, что мы как американцы будем заниматься ковровыми бомбардировками, потому что нам с украинским народом жить вместе. Но тоталитарный режим на Украине нельзя поменять изнутри, как это было с фашистской Германией. Его можно изменить только извне. На Украине тоталитарный режим установлен при полном покровительстве США, Великобритании и Польши, которые несут ответственность за все преступления киевского режима. Это основные спонсоры терроризма.— Насколько для нас важно провести или не допустить мобилизацию, учитывая, что примерно 30% россиян не поддерживают спецоперацию?— Надо смотреть по ситуации. Не все решения поддерживаются обществом. Но это как работа хирурга. Иногда надо причинить человеку боль, чтобы спасти ему жизнь. Сейчас речь идет о спасении нашего государства как такового. Идет борьба за сохранение суверенитета не Украины, а Российской Федерации. А когда стоит вопрос о существовании России как таковой, могут быть приняты любые меры для спасения нашего государства, которые могут обеспечить мирную жизнь российского народа.Если кто-то не хочет служить в армии, то его надо отправить жить в Белгородскую, Курскую или Брянскую области, которые находятся под постоянным обстрелом. Почему люди там должны жить под обстрелом, пока другие чем-то там возмущаются? Они должны жить в равных условиях. Мне приходилось бывать в Афганистане и я видел, как там живут люди. А то у меня ощущение такое, что они живут как на луне. Идет война, а они думают, как бы сохранить свою хорошую жизнь. Но если России не будет, никакой хорошей жизни точно не будет. Они этого не понимают.Речь идет о сохранении жизни нашего государства. И в этих условиях должны быть приняты любые меры, чтобы сохранить его. Потому что безнаказанность способствует новым преступлениям киевского режима.— Вы сказали о неминуемом поражении в Донбассе. Как вы сейчас оцениваете темпы продвижения наших войск на участке Северск — Артемовск (Бахмут)?— Мы продвигаемся там, где удается. Основной взлом линии фронта произошел на линии Северодонецк — Лисичанск — Горское — Золотое. Насколько я понимаю, теперь развивается успешное наступление в сторону Северска. Возможно его освобождение, а потом начнется движение в сторону Артемовска и Славянска. А когда удастся окружить авдеевскую группировку, то удастся окружить и все остальные (Угледар, Новолуганское, Пески, Марьинка).Наступать надо там, где получается наступать. Если оборона там взломана, то нужно наступать дальше и окружать Авдеевку, которая постоянно обстреливает Донецк. По некоторым данным, HIMARSы размещались и в Артемовске. Надо по ним в первую очередь наносить удары, потому что это системы с большей точностью стрельбы. Надо уничтожать американскую артиллерию, потому что она имеет большую дальность стрельбы.Поэтому я думаю, что самое ближайшее, что можно ожидать — так это освобождение Северска.— Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств. Насколько этой информации можно верить?— Если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то почему мы не можем закупать чужие БПЛА, если наших не хватает? Почему мы не можем закупать иранские или китайские аппараты. Это не значит, что наше государство бедное и несостоятельное. Просто сейчас их не хватает на линии фронта.Мы с Ираном вместе воевали в Сирии. Почему мы не можем получить от него беспилотники? Турция же будет собирать беспилотники в Казахстане, который член ОДКБ. Когда речь идет о сохранении нашей государственности, мы должны использовать разные возможности. Если у нас не хватает БЛПА, мы должны закупить их, чтобы сохранить жизни бойцам ВС РФ и Народной милиции Донбасса, а также мирным жителям. Особенно с учетом того, что наносятся такого рода удары, когда идет речь об экологической безопасности городов.Не надо смотреть на то, кто как реагирует. США же обратились через Госдеп, чтобы мы признали комбатантами американских наемников. Мы на это не отреагировали, потому что наемники не являются комбатантами. И правильно сделали.

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, теракт, новая каховка