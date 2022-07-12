Перебьем или сдадутся? Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия после победы в Донбассе - 13.07.2022 Украина.ру
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Перебьем или сдадутся? Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия после победы в Донбассе
Перебьем или сдадутся? Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия после победы в Донбассе - 13.07.2022 Украина.ру
Перебьем или сдадутся? Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия после победы в Донбассе
Каковы бы ни были моральный дух и боеспособность ВСУ цели и задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме. В первую очередь на юге и востоке Украины. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T12:30
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новости
россия
донбасс
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Где остановятся войска, а&nbsp;где сдадутся ВСУ и&nbsp;нацбаты&nbsp;&mdash; это гадание на&nbsp;кофейной гуще, но&nbsp;противник прекрасно понимает, что для&nbsp;них ситуация потеряна. Мы полностью владеем тактической и&nbsp;стратегической инициативой, а&nbsp;дальше вопросы будут решать политики и&nbsp;дипломаты, заключил собеседник издания.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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новости, россия, донбасс

Перебьем или сдадутся? Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия после победы в Донбассе

12:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВывод подразделений ДНР из Мариуполя
Вывод подразделений ДНР из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Каковы бы ни были моральный дух и боеспособность ВСУ цели и задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме. В первую очередь на юге и востоке Украины. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Геннадий Алехин
13 мая, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
«Видимо, после решения главной задачи по уничтожению боеспособных частей ВСУ и нацбатов в Донбассе будет продолжена операция по окончательной денацификации и демилитаризации Украины», — указал Алехин.
Где остановятся войска, а где сдадутся ВСУ и нацбаты — это гадание на кофейной гуще, но противник прекрасно понимает, что для них ситуация потеряна. Мы полностью владеем тактической и стратегической инициативой, а дальше вопросы будут решать политики и дипломаты, заключил собеседник издания.
 
 
 
 
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