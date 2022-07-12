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Перебьем или сдадутся? Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия после победы в Донбассе

Перебьем или сдадутся? Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия после победы в Донбассе - 13.07.2022 Украина.ру

Перебьем или сдадутся? Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия после победы в Донбассе

Каковы бы ни были моральный дух и боеспособность ВСУ цели и задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме. В первую очередь на юге и востоке Украины. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T12:30

2022-07-12T12:30

2022-07-13T11:11

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Где остановятся войска, а где сдадутся ВСУ и нацбаты — это гадание на кофейной гуще, но противник прекрасно понимает, что для них ситуация потеряна. Мы полностью владеем тактической и стратегической инициативой, а дальше вопросы будут решать политики и дипломаты, заключил собеседник издания.

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новости, россия, донбасс