https://ukraina.ru/20220712/1034338504.html

«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра

«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра - 13.07.2022 Украина.ру

«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра

После освобождения ЛНР основной удар российских войск будет нанесен сначала в агломерации Артемовск/Соледар, а затем Северск/Славянск. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T11:00

2022-07-12T11:00

2022-07-13T11:11

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В штабах ВСУ не идиоты сидят. Учитывая, что на них работает американская и натовская разведка, они все же будут отодвигаться в сторону Днепра, добавил специалист.Поэтому главные события действительно развернутся в Славянске — Краматорске, но вряд ли это будут затяжные бои, заключил собеседник издания.

/20220513/1033957932.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, днепр