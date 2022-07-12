https://ukraina.ru/20220712/1034338504.html
«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра
«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра - 13.07.2022 Украина.ру
«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра
После освобождения ЛНР основной удар российских войск будет нанесен сначала в агломерации Артемовск/Соледар, а затем Северск/Славянск. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T11:00
2022-07-12T11:00
2022-07-13T11:11
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В штабах ВСУ не идиоты сидят. Учитывая, что на них работает американская и натовская разведка, они все же будут отодвигаться в сторону Днепра, добавил специалист.Поэтому главные события действительно развернутся в Славянске — Краматорске, но вряд ли это будут затяжные бои, заключил собеседник издания.
/20220513/1033957932.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, днепр
«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра
11:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
После освобождения ЛНР основной удар российских войск будет нанесен сначала в агломерации Артемовск/Соледар, а затем Северск/Славянск. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру