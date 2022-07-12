«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034338504.html
«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра
«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра - 13.07.2022 Украина.ру
«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра
После освобождения ЛНР основной удар российских войск будет нанесен сначала в агломерации Артемовск/Соледар, а затем Северск/Славянск. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T11:00
2022-07-13T11:11
новости
всу
донбасс
днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034338504.jpg?10343074871657699895
В штабах ВСУ не&nbsp;идиоты сидят. Учитывая, что на&nbsp;них работает американская и&nbsp;натовская разведка, они все же будут отодвигаться в&nbsp;сторону Днепра, добавил специалист.Поэтому главные события действительно развернутся в&nbsp;Славянске&nbsp;&mdash; Краматорске, но&nbsp;вряд ли это будут затяжные бои, заключил собеседник издания.&nbsp;&nbsp;
/20220513/1033957932.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, донбасс, днепр

«Да не считайте вы укрепрайоны». Военный эксперт о том, почему ВСУ точно сбегут из Донбасса в сторону Днепра

11:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
После освобождения ЛНР основной удар российских войск будет нанесен сначала в агломерации Артемовск/Соледар, а затем Северск/Славянск. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Геннадий Алехин
13 мая, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
«Судя по тому, как развиваются события на этих направлениях, я смею утверждать, что именно на линии Северск — Краматорск противник не будет держать оборону до последнего солдата», — подчеркнул Алехин.
В штабах ВСУ не идиоты сидят. Учитывая, что на них работает американская и натовская разведка, они все же будут отодвигаться в сторону Днепра, добавил специалист.
Поэтому главные события действительно развернутся в Славянске — Краматорске, но вряд ли это будут затяжные бои, заключил собеседник издания.
 
 
 
НовостиВСУДонбассДнепр
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния