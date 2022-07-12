«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки - 13.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220712/1034338310.html
«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки
«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки - 13.07.2022 Украина.ру
«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки
Когда русская армия разберется с группировкой ВСУ в Славянске/Краматорске, будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
2022-07-12T10:00
2022-07-13T11:11
новости
всу
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103178/65/1031786567_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_6629e8d5875eab8b05b6a196102d1ec6.jpg.webp
В Авдеевке у&nbsp;ВСУ действительно сильные укрепления, поэтому мы не&nbsp;хотим класть своих людей. Поэтому ведется контрбатарейная борьба. Она сейчас ведется намного эффективней, чем раньше, констатировал Дубовой.Главное&nbsp;&mdash; это Славянск, Краматорск и&nbsp;Авдеевка. Пока мы не&nbsp;ликвидируем тамошние нарывы, они не&nbsp;перестанут держать под&nbsp;постоянным напряжением и&nbsp;убивать мирных жителей, добавил журналист.Мы отчитываемся, с&nbsp;одной стороны, о&nbsp;победах, а&nbsp;с другой стороны, Донецк как&nbsp;обстреливали, так и&nbsp;обстреливают. Это вызывает когнитивный диссонанс в&nbsp;умах граждан, заключил собеседник издания.&nbsp;
/20220628/1034244129.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103178/65/1031786567_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_db28d0ad5ceb3bbfb0592d6078b5aa59.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, авдеевка

«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки

10:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ
Бойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Когда русская армия разберется с группировкой ВСУ в Славянске/Краматорске, будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
Геннадий Дубовой интервью
28 июня, 12:22
Геннадий Дубовой: Украинские нацисты, воюющие под Лисичанском, очень боятся чеченцевБоец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой рассказал Украина.ру, как его подразделение зачищало Золотое, а также о своих разговорах с украинскими пленными и местным населением
В Авдеевке у ВСУ действительно сильные укрепления, поэтому мы не хотим класть своих людей. Поэтому ведется контрбатарейная борьба. Она сейчас ведется намного эффективней, чем раньше, констатировал Дубовой.
Главное — это Славянск, Краматорск и Авдеевка. Пока мы не ликвидируем тамошние нарывы, они не перестанут держать под постоянным напряжением и убивать мирных жителей, добавил журналист.
Мы отчитываемся, с одной стороны, о победах, а с другой стороны, Донецк как обстреливали, так и обстреливают. Это вызывает когнитивный диссонанс в умах граждан, заключил собеседник издания.
 
 
НовостиВСУАвдеевка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт рассказал, как запрет Литвы на транзит отразился на Калининградской области
18:20В Минобороны прокомментировали переговоры по зерну
18:16Первый Герой-артиллерист: похоронен заживо, воевал в штрафбате и стал депутатом
18:15"Урон уже огромный". Суздальцев о том, чем закончится атака Литвы на Калининград
18:04"Список 30-ти": Царёв о том, как Киев узаконил террор
18:01Украинский фронт: буря в перспективе
18:00Начали что-то подозревать. Эксперт о том, что в Польше думают про их наемников на Украине
17:55Саакашвили поздравил Украину с победой в битве, которой не было
17:53Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
17:44"Звуки взрывов слышите? А они есть!": Порошенко опозорился на передовой
17:44"Есть враг". Украинский министр показал донос на беременную "коллаборантку"
17:21Зерно - не проблема продовольствия, а повод для войны: Марков о встрече в Стамбуле. Видео
16:55США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине
16:51В Раде разразились нецензурными угрозами в адрес Ким Чен Ына
16:49Контрнаступление в никуда. Запад проигрывает России в выносливости
16:47Соглашение Москвы и Киева, Бербок-украинка: что говорили об Украине в мире 13 июля
16:30Нагородили огород. Эксперт о том, чем закончилась попытка поляков забрать Западную Украину
16:19Контраступление от Порошенко, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 13 июля
16:06На Украине продают торты с фото погибших российских военных
16:02Ужасающие разрушения: ВСУ превратили Новую Каховку в руины. Видео
Лента новостейМолния