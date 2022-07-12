https://ukraina.ru/20220712/1034338310.html

«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки

«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки - 13.07.2022 Украина.ру

«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки

Когда русская армия разберется с группировкой ВСУ в Славянске/Краматорске, будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру

2022-07-12T10:00

2022-07-12T10:00

2022-07-13T11:11

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В Авдеевке у ВСУ действительно сильные укрепления, поэтому мы не хотим класть своих людей. Поэтому ведется контрбатарейная борьба. Она сейчас ведется намного эффективней, чем раньше, констатировал Дубовой.Главное — это Славянск, Краматорск и Авдеевка. Пока мы не ликвидируем тамошние нарывы, они не перестанут держать под постоянным напряжением и убивать мирных жителей, добавил журналист.Мы отчитываемся, с одной стороны, о победах, а с другой стороны, Донецк как обстреливали, так и обстреливают. Это вызывает когнитивный диссонанс в умах граждан, заключил собеседник издания.

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новости, всу, авдеевка