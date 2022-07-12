«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки
10:00 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ
Когда русская армия разберется с группировкой ВСУ в Славянске/Краматорске, будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
28 июня, 12:22Геннадий Дубовой: Украинские нацисты, воюющие под Лисичанском, очень боятся чеченцевБоец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой рассказал Украина.ру, как его подразделение зачищало Золотое, а также о своих разговорах с украинскими пленными и местным населением
В Авдеевке у ВСУ действительно сильные укрепления, поэтому мы не хотим класть своих людей. Поэтому ведется контрбатарейная борьба. Она сейчас ведется намного эффективней, чем раньше, констатировал Дубовой.
Главное — это Славянск, Краматорск и Авдеевка. Пока мы не ликвидируем тамошние нарывы, они не перестанут держать под постоянным напряжением и убивать мирных жителей, добавил журналист.
Мы отчитываемся, с одной стороны, о победах, а с другой стороны, Донецк как обстреливали, так и обстреливают. Это вызывает когнитивный диссонанс в умах граждан, заключил собеседник издания.