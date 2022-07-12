Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы - 13.07.2022 Украина.ру
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Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы
Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы - 13.07.2022 Украина.ру
Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области десятки людей получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев
2022-07-12T07:33
2022-07-13T11:11
новости
всу
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1034336670.jpg?10340972091657699895
Ранее в&nbsp;сети&nbsp;появилось&nbsp;видео удара ВСУ в&nbsp;районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в&nbsp;Херсонской области. Изначально&nbsp;сообщалось, что удар пришелся на&nbsp;Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной&nbsp;Кирилл Стремоусов опроверг эту информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует. Отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС тоже не&nbsp;повреждена.&nbsp;
/20220711/1034327762.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу

Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы

07:33 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, РСЗО HIMARS
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Сергей Степанов
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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области десятки людей получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 07:58
ВСУ отстреливают собственных военных, бегущих из Северска - посол ЛНРПредставитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник 11 июля в своем Telegram заявил, что украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов
Ранее в сети появилось видео удара ВСУ в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Изначально сообщалось, что удар пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов опроверг эту информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует. Отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС тоже не повреждена.
Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева уточнила в своем Telegram что удар по Новой Каховке был нанесен американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
 
 
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