https://ukraina.ru/20220712/1034336670.html

Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы

Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы - 13.07.2022 Украина.ру

Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области десятки людей получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев

2022-07-12T07:33

2022-07-12T07:33

2022-07-13T11:11

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Ранее в сети появилось видео удара ВСУ в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Изначально сообщалось, что удар пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов опроверг эту информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует. Отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС тоже не повреждена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу