Десятки человек пострадали из-за удара ВСУ по Новой Каховке, есть жертвы
07:33 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, РСЗО HIMARS
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Новая Каховка в Херсонской области десятки людей получили ранения, есть погибшие. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев
Ранее в сети появилось видео удара ВСУ в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Изначально сообщалось, что удар пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской областной Кирилл Стремоусов опроверг эту информацию. Он также добавил, что Северо-Крымский канал функционирует. Отмечалось, что дамба Каховской гидроэлектростанции ГЭС тоже не повреждена.
Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева уточнила в своем Telegram что удар по Новой Каховке был нанесен американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).