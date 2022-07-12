https://ukraina.ru/20220712/1034334102.html

Украинцы-камикадзе: эксперт рассказала о перспективах помощи Украине со стороны Великобритании

Украинцы-камикадзе: эксперт рассказала о перспективах помощи Украине со стороны Великобритании - 13.07.2022 Украина.ру

Украинцы-камикадзе: эксперт рассказала о перспективах помощи Украине со стороны Великобритании

Украина не может выиграть у России при нынешнем положении дел, и никто не ставил себе такую цель, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран

2022-07-12T08:30

2022-07-12T08:30

2022-07-13T11:11

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британия

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Об этом же, заметила она, написано в недавней статье британского издания The Economist. Автор материала уточняет, что весь украинский конфликт затевался, вероятно, чтобы «напрячь» Россию, в частности, экономически.Шафран добавила, что идей западных дирижеров было втянуть Россию в противостояние, тем самым ослабив ее на внутреннем контуре, но оставив на международной политической арене в нужном положении.На примере Британии она объяснила: отставка премьер-министра Бориса Джонсона не меняет курс, политика останется прежней. При этом, заметила Шафран, долг Соединенного Королевства составляет три триллиона сто пятьдесят миллиардов долларов, то есть, на три порядка выше, чем у России.Из этого следует, что возможности поддержки Украины со стороны Великобритании снизились, констатирует журналистка, но бывшая империя может заставлять свои страны-сателлиты больше тратиться на эту поддержку.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия