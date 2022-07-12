Украинцы-камикадзе: эксперт рассказала о перспективах помощи Украине со стороны Великобритании - 13.07.2022 Украина.ру
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Украинцы-камикадзе: эксперт рассказала о перспективах помощи Украине со стороны Великобритании
Украинцы-камикадзе: эксперт рассказала о перспективах помощи Украине со стороны Великобритании - 13.07.2022 Украина.ру
Украинцы-камикадзе: эксперт рассказала о перспективах помощи Украине со стороны Великобритании
Украина не может выиграть у России при нынешнем положении дел, и никто не ставил себе такую цель, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
2022-07-12T08:30
2022-07-13T11:11
новости
британия
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Об этом же, заметила она, написано в&nbsp;недавней статье британского издания The Economist. Автор материала уточняет, что весь украинский конфликт затевался, вероятно, чтобы &laquo;напрячь&raquo; Россию, в&nbsp;частности, экономически.Шафран добавила, что идей западных дирижеров было втянуть Россию в&nbsp;противостояние, тем самым ослабив ее на&nbsp;внутреннем контуре, но&nbsp;оставив на&nbsp;международной политической арене в&nbsp;нужном положении.На примере Британии она объяснила: отставка премьер-министра Бориса Джонсона не&nbsp;меняет курс, политика останется прежней. При этом, заметила Шафран, долг Соединенного Королевства составляет три триллиона сто пятьдесят миллиардов долларов, то есть, на&nbsp;три порядка выше, чем у&nbsp;России.Из этого следует, что возможности поддержки Украины со&nbsp;стороны Великобритании снизились, констатирует журналистка, но&nbsp;бывшая империя может заставлять свои страны-сателлиты больше тратиться на&nbsp;эту поддержку.Полный текст интервью читайте здесь.&nbsp;
/20220708/1034319532.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия

Украинцы-камикадзе: эксперт рассказала о перспективах помощи Украине со стороны Великобритании

08:30 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© president.gov.uaБорис Джонсон Зеленский Киев
Борис Джонсон Зеленский Киев
© president.gov.ua
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Украина не может выиграть у России при нынешнем положении дел, и никто не ставил себе такую цель, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран
Об этом же, заметила она, написано в недавней статье британского издания The Economist. Автор материала уточняет, что весь украинский конфликт затевался, вероятно, чтобы «напрячь» Россию, в частности, экономически.
Шафран добавила, что идей западных дирижеров было втянуть Россию в противостояние, тем самым ослабив ее на внутреннем контуре, но оставив на международной политической арене в нужном положении.
«Здесь Украина выступает де-факто в роли камикадзе — давайте называть вещи своими именами — к сожалению, для тех людей, которые населяют эту территорию», — говорит журналистка.
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8 июля, 15:18
Зеленский просит помощи у несамостоятельной ЕвропыВладимир Зеленский дал интервью CNN. Само по себе это бывает нечасто (прошлый раз — 1 марта) и, естественно, значимо с точки зрения того, как он хочет представить свою борьбу перед широкой западной аудиторией. И, хотя заявления Зеленского легко предсказуемы (будет жаловаться на Россию и просить пушек), они представляют определённый интерес
На примере Британии она объяснила: отставка премьер-министра Бориса Джонсона не меняет курс, политика останется прежней. При этом, заметила Шафран, долг Соединенного Королевства составляет три триллиона сто пятьдесят миллиардов долларов, то есть, на три порядка выше, чем у России.
Из этого следует, что возможности поддержки Украины со стороны Великобритании снизились, констатирует журналистка, но бывшая империя может заставлять свои страны-сателлиты больше тратиться на эту поддержку.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
 
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