https://ukraina.ru/20241211/1059562436.html

Атакует Зеленского, Папу римского и поляков. Чем занимается неонацист Дмитрий Ярош

Атакует Зеленского, Папу римского и поляков. Чем занимается неонацист Дмитрий Ярош - 11.12.2024 Украина.ру

Атакует Зеленского, Папу римского и поляков. Чем занимается неонацист Дмитрий Ярош

Офис президента на Украине, предчувствуя выборы, сейчас активнее стал зачищать региональные элиты, которые могут составить конкуренцию Зеленскому. Те же, в свою очередь, обзаводятся своими карманными армиями на случай коллапса центральной власти.

2024-12-11T07:14

2024-12-11T07:14

2024-12-11T07:14

эксклюзив

украина

днепр

россия

дмитрий ярош

владимир зеленский

борис филатов

правый сектор

офис президента

вооруженные силы украины

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Последний месяц СМИ Зеленского с особой яростью вцепились в мэра Днепра Бориса Филатова, после Евромайдана прозванного "Вешателем". Его не только еженедельно обвиняют в коррупции, но и пытаются оттереть от него известного нациста Дмитрия Яроша, лидера "Правого сектора"*.Филатов и Ярош последнее время часто позируют вместе на фото и признаются во взаимной дружбе, что не может не беспокоить Офис президента.Ярош в свою очередь не остается в долгу, обвиняет чиновников, что те отсиживаются за спинами ВСУ. После недавнего скандала, когда выяснилось, что большинство прокуроров оформили себе инвалидность с неслыханными пенсиями, Ярош пригласил их к себе в подразделение для "перевоспитания и лечения". Естественно, его приглашение проигнорировали.Недавно известный неонацист прыгнул на Папу римского за его призывы к миру. При этом сам Ярош называет себя верующим грекокатоликом. "Папа Франциск ничего нового в своем интервью не сказал. Он – конченая левацкая тварь, с открытой антиукраинской позицией", - написал Ярош. Далее он потребовал от грекокатолической церкви (УГКЦ) отделения от римской церкви с провозглашением собственного патриархата.Ранее он столь же резко высказывался о поляках, которые блокируют границу с Украиной, призывая разобраться и с ними.Весной Ярош начал призывать своих сторонников сплотиться против Зеленского. Он убеждал членов "Правого сектора"*, что украинская власть становится ненадежной и своими действиями может ликвидировать украинскую государственность."Эта власть прекрасно понимает, что она делает. Нынешняя власть - ликвидаторы нашей государственности. Зеленский несет за это персональную ответственность, именно он возглавляет страну. Каждый день они делают новые зашквары. Уничтожается государственная система, уничтожаются принципы, на которых строится государство. По моему мнению, те люди, которые исповедуют патриотизм, должны стать единой силой. Мы должны объединиться, как мы это делали в 2004 и 2014 году, благодаря этому мы побеждали на майданах", - вещал Ярош.Его многое связывает с днепропетровским кланом, породившим Кучму, Тимошенко, Турчинова, Коломойского и Пинчука. В недавнем конфликте Зеленского с Геннадием Корбаном, который сам себя назначил главой штаба обороны Днепра, Ярош принял сторону именно земляка Корбана, как сейчас принял сторону Бориса Филатова.Ранее он поддержал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного (ныне посла в Великобритании) в кулуарном конфликте с Офисом президента. Год назад он даже предлагал канонизировать глав силовых ведомств Украины (ГУР, СБУ и ВСУ) после провального контрнаступления. "Хоть цели летне-осенней кампании и не выполнены, силы обороны имеют незаурядные достижения. Залужный, Малюк, Буданов станут для наших потомков святыми", — предположил Ярош.В связи с разговорами о будущих переговорах на фоне избрания Трампа, украинские эксперты сейчас вспоминают, что еще в 2019 году Ярош грозил Зеленскому повесить его на Крещатике, если тот пойдет на уступки россиянам или ДНР и ЛНР.В неонацистскую организацию "Тризуб им. Степана Бандеры"* он вступил в далеком 1994 году, когда националисты в русскоязычном Днепропетровске еще были крайне редким явлением. В большую политику он попал на гребне Оранжевой революции, когда стал помощником бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, которого тоже знал очень давно.В конце 2013 года на Майдане он объединяет под своим крылом разношерстных националистов и неонацистов, преимущественно из числа футбольных ультрас. Из них он и формирует "Правый сектор"*, ставший силовым крылом сторонников евроинтеграции.Накануне переворота 2014 года Ярош встречался с экс-президентом Виктором Януковичем и отказался принять предложение о перемирии. 20 февраля его боевики отказались соблюдать Соглашение об урегулировании, подписанное прочими лидерами Майдана при содействии министров иностранных дел Германии, Франции и Польши.По признанию самого Яроша, именно боевики "Правого сектора"* в ночь на 20 апреля начали боевые действия под Славянском. Их заданием, поставленным его давним другом Геннадием Корбаном, был захват радиовышки на горе Карачун. Оружие для этого было собрано с помощью криминальных кругов.После ухода из "Правого сектора"* Ярош сам себя назначил командующим так называемой "Украинской добровольческой армии". По его признанию, он находится в Днепропетровской области, где и курирует своих подопечных неонацистов из УДА и "Правого сектора"*. Очень резко он высказывается по поводу уклонистов, не желающих воевать с РФ, призывая лишать их гражданских прав.Его цель, как в 1994, 2014 и 2022, фактически не изменилась. Это вечная "экзистенциальная" война с РФ. Его позиция полностью соответствует политике британских ястребов войны в украинском конфликте.Любые попытки примирения и переговоров он будет воспринимать в штыки, угрожая расправой их инициаторам. Офис Зеленского в своих предвыборных интригах пытается сманить его на свою сторону, но Ярош, похоже, видит себя больше в роли полевого командира, который должен не допустить каких-либо переговоров и примирения.О том, как сегодня живет и о чем мечтает другой нацист Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Вымогательства и мечты о вечной войне. Чем занимается бывший сотник Майдана Владимир Парасюк"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, днепр, россия, дмитрий ярош, владимир зеленский, борис филатов, правый сектор, офис президента, вооруженные силы украины