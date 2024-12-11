https://ukraina.ru/20241211/1059561825.html

Зачем поляков пугают Украиной

Зачем поляков пугают Украиной - 11.12.2024 Украина.ру

Зачем поляков пугают Украиной

Бывший замминистра обороны Польши генерал Скжипчак заявил, что опыт украинских военных и возможности украинского ВПК значительно превышают польские. Неужто в Варшаве боятся нападения со стороны Киева?

2024-12-11T06:49

2024-12-11T06:49

2024-12-11T06:49

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польша

россия

башар асад

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Экс-командующий Сухопутными восками Польши и бывший заместитель министра обороны этой страны генерал Вальдемар Скжипчак известен своими эпатажными заявлениями. Однако они всегда чётко соответствуют политике действующих польских властей, которые не всегда могут озвучить те или иные идеи и планы. Судя по всему, именно так и обстоит дело с пространным интервью с генералом, опубликованном 10 декабря на близком к правящей партии "Гражданская коалиция" портале Onet.pl.Интервью откровенно алармистское, один заголовок чего стоит – "Генерал Скшипчак отмечает: Сегодняшние войны обнажают слабость Польши". Вот только описывает он проблемы польской армии и военно-промышленного комплекса в сравнении не с Россией, а с… Украиной. Причём делает это в стиле откровенной страшилки, называя украинских военных инструкторов одним из главных залогов победы сирийской оппозиции над войсками Башара Асада.По его словам, украинские инструкторы помогали в обучении противодействию российской тактике, которой следовала сирийская армия, а также использованию дронов. "Прежде всего, мы должны изменить устоявшуюся у нас философию, что войну выиграют байрактары и барражирующие боеприпасы Warmate. Об этом придется забыть. Почти через три года после российского вторжения на Украину оказывается, что массированные удары беспилотников меньшего размера могут практически уничтожить всю оборону. Мини-дроны берут на себя доминирующую роль. Залогом успеха является их количество и устойчивость к помехам", – констатировал генерал.Он отметил, что перед началом СВО лично бывал в нескольких украинских компаниях по производству дронов: "Я считаю, что они одни из лучших в мире в вопросах управления и корректировки полетов. Решения, которые они используют, не существуют в Польше". Но главное, по мнению генерала Скжипчака, состоит не в этом."Украинцы являются абсолютными чемпионами в быстром применении своих научных открытий в военных целях. В этом отношении им нет равных среди европейских стран. А мы в Польше вообще не можем с ними сравниться в этом отношении. Украинцам не приходится преодолевать канцелярские и процедурные барьеры, которые написаны в бессмысленных инструкциях и доминируют в польских инновациях. Наши чемпионы мира – это чиновники и рецензенты, которые могут отвергнуть любой, даже самый лучший проект, независимо от интересов польского государства и армии. Украинцы эффективны: одно решение – одно исполнение. Хотите сравнить возможности польской промышленности с украинской промышленностью? Пожалуйста, не делайте этого", – заявил польский военный.Вальдемар Скжипчак обвинил в сложившейся ситуации как производителей-монополистов, так и политиков. "Потому что маленькие дроны означают небольшие деньги, а большие дроны означают большие деньги. Большие польские дроны являются одними из самых дорогих в мире, но они вовсе не уникальны, ведь такие дроны уже производят многие страны. Чем больше дрон, тем больше вы можете на нем заработать. Политики также могут похвастаться таким большим дроном. А сколько можно заработать на маленьком дроне? И какая это слава для политиков? В нашей стране никто не замечает, что мощь таких маленьких дронов невообразима", – заявил он, и призвал немедленно внедрить все необходимые новшества и решения, вытекающие из опыта войны на Украине.Генерал также сделал выпад и лично в сторону премьера Дональда Туска: "Премьер-министр Польши говорит, что угроза стране существует, но мобилизация в этой стране предполагает тендеры, контракты, встречи и конференции. Война действительно приближается. Но действия политиков показывают, что, скорее нет". Однако по сути и Скжипчак, и Туск своими последними заявлениями нагнетают в Польше страх перед Украиной.Дело в том, что в конце ноября польский премьер, рассказывая о завершении первой очереди "Восточного щита" (укреплений на границах с Россий и Белоруссией), сообщил, что "щит" будет продлён и на 535-километровую границу с Украиной. "Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной – по другим причинам. Однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы, в том числе в Люблинском и Подкарпатском воеводствах", – заявил Дональд Туск.Близкие к правительству польские военные эксперты сразу же принялись доказывать, что строительство укреплений на границе с Украиной не связано с угрозами со стороны Киева. "С самого начала было ясно, что строить такой прочный барьер только на части наших границ – нонсенс, потому что противнику было бы очень легко напасть на нас в выбранном им месте, например, через Украину, и войти в Польшу где-нибудь рядом с Люблином, Жешувом или Пшемыслем. Поэтому для нас важна защита польских границ со всех возможных направлений. Это просто здравый смысл", – заявил в комментарии изданию Wnp.pl генерал Богуслав Пацек, бывший ректор Академии национальной обороны Польши.Генерал уверен: это не означает, что Украина когда-нибудь окажется противником Польши. По его мнению, такое решение обусловлено тем, что Украина граничит с Белоруссией, "которая фактически является частью России, и в случае эскалации войны, вероятно, предоставит свою территорию россиянам для нападения на Украину". "Поэтому решение о строительстве заграждения на украинской границе является примером благоразумия, которое доказывает комплексное мышление правительства о государственной обороне", – утверждает генерал Пацек.Сам же польский премьер, говоря об укреплениях на польско-украинской границе, сделал акцент на проблемах, связанных с преступностью, "которая может возникнуть как во время, так и после войны, включая контрабанду оружия, наркотиков и людей". Стоит отметить, что к новой волне беженцев с Украины правительство Туска готовится сразу после прихода к власти в декабре прошлого года, проводя инвентаризацию помещений для их возможного размещения в приграничных регионах Польши.При этом о возможном нападении украинской армии на Польшу ещё более двух лет назад предупреждал эпатажный польский политик Януш Корвин-Микке. В июле 2022 года он предположил, что произойдет, если Украина решит заключить мир с Россией, согласившись на территориальные уступки (тогда этот вариант казался невероятным, а ныне широко обсуждается на уровне лидеров сверхдержав).По мнению Корвин-Микке, в таком случае Украина могла бы "восполнить потерю Луганщины, Донецкой области и Новороссии и вежливо попросить нас вернуть Пшемысль, Хелм, Жешув, Горлице и Тарнув!" Мол, "победа в войнушке против извечного врага, ляхов", будет Зеленскому очень кстати. "Запад не тронет своего любимца, а Белоруссия и Россия с радостью поддержат Украину" – написал тогда политик в социальных сетях.Корвин-Микке также указал "предлог для нападения на Польшу". "Польша захватила земли, подаренные Украине миротворцем лордом Джорджем Керзоном в 1918 году. Она "помогала Украине" – но только для того, чтобы ввести войска и взять Львов, Волынь и Подолье. А сейчас требует, чтобы украинцам запретили чтить память великих патриотов Степана Бандеры и Романа Шухевича", – заключил польский политик.Хотя антипольская пропаганда на Украине и усилилась в последнее время – после того, как глава украинской дипломатии в очередной раз пообещал разрешить эксгумации могил поляков, убитых боевиками ОУН*-УПА* в ходе "Волынской резни" 1943-1944 годов – однако вряд ли польские военные ныне серьёзно готовятся к прорыву ВСУ на Жешув. Нагнетание напряжённости Туском и Скжипчаком, судя по всему, призвано убедить население Польши в необходимости официально отправить на Украину большое число польских военных (неофициально их там и так немало).Как сообщило 10 декабря польское издание Rzeczpospolita, в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Варшаву в грядущий четверг будут обсуждать план европейской миротворческой миссии, "которая сохранит суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа и Путина". Эксперт французского Института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум, который работает над проектом такой миссии, заявил изданию, что она могла бы состоять из 5 бригад общей численностью 40 тысяч человек, причем одна из этих бригад была бы польской.Вот только подавляющее большинство граждан Польши выступает против отправки польских войск на Украину. В последнем опросе по этому поводу, проведённому в конце мая 2024 года, "за" было всего 10%, "против" – 82,1%. Кроме того, президент, премьер и министр обороны Польши неоднократно обещали, что польских военных на Украине не будет ни в коем случае.Но, похоже, президент Франции смог убедить в необходимости подготовки европейских "миротворцев" (на самом деле экспедиционного корпуса) как премьера Великобритании Кира Стармера, с которым Эмманюэль Макрон встречался 11 ноября в Париже, так и лидеров NB8 (страны Скандинавии и Прибалтики, а также Польша), саммит которых состоялся 27 ноября. Правда, окончательные выводы можно будет сделать только по итогам визита французского лидера в Польшу.Как отметил 9 декабря обозреватель польского портала DoRzeczy Грегож Янишевский, в случае формирования "европейской миротворческой миссии" Польша просто вынуждена будет принять в ней участие. "Отсутствие польских миротворцев на Украине означало бы выход из региональной игры, и передачу принятия решений (на которые мы и без того мало влияем) полностью в чужие руки. Вот только разместить польских солдат в "безопасном месте, где-нибудь под Львовом", скорее всего, не удастся", – написал он.Кстати, польские войска под Львовом или немного дальше на восток – едва ли не единственный вариант, который мог бы устроить Россию, без которой все эти сепаратные переговоры о "миротворцах" на территории Украины обречены на провал.О том. что думают в России о спецоперации - в статье Павла Котова "Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада"*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

украина, польша, россия, башар асад, владимир зеленский, степан бандера, впк, оун, вооруженные силы украины, эксклюзив