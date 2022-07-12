Дмитрий Выдрин: Тот, кто живет политическим моментом, не дает политического потомства

— Мой давнишний знакомый и оппонент Збигнев Бжезинский очень любил сравнивать политический мир с шахматной доской. При этом, он утверждал, что фигуры с нее не исчезают, а только меняют статус. Думаю, что «политическая Украина» не исключение. Здесь почти нет «окончательно сметенных» фигур. Просто пешки стали «офицерами» и «королями», а последние превратились в «шестерок»…Хотя, это уже из другой игры. Впрочем, Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в дурака. Особенно — подкидного. Короче, всё смешалось, но почти все при делах. Или делишках.— Чем сейчас занимаются отыгранные фигуры: Тимошенко, Турчинов, Порошенко и другие «герои вчерашних дней»?— Честно говоря, внимательно не слежу за каждым персонажем. Но, думаю, что они еще не совсем «отыграны». Просто затаились в ожидании удобного момента. Ну, и накапливают «энергию рывка». Юлия Владимировна дивно выглядит, несмотря на камуфляжные лабутены. А это стоит колоссальных усилий — и финансовых, и нервных. Значит, на что-то надеется. Ее базовый ресурс — воля и целеустремленность. Не думаю, что это будет востребовано «в адресе» в ближайшее время. Хотя времена в «западной зоне» явно наступают «женские».Я об этом уже писал. Женщина по своей природе значительно легче лжет, чем мужчина. Ох, уж эта «милая женская ложь»! И Европой сегодня фактически рулят не святые, а лгущие девы. А еще женщина легче, чем сильный пол, преодолевает грань между оскорблением и унижением.Той же Юлии Владимировне я подсказывал: дать пощёчину — это оскорбить, а плюнуть в лицо — унизить. Первое смывается, например, кровью, второе — ничем. Сегодня в украинской политике эти грани не чувствуют. Совсем. Посмотрите хотя бы на их бывшего посла в Германии: он искренне не понимает, что назвать в этой стране политика ливерной колбасой, больше, чем оскорбление. Однако, у тех, кто в этом плане «безграничен», открываются новые карьерные перспективы и в украинской политике, и в дипломатии. Здесь на беспредельщиков запрос продолжается. Значит «юлианский календарь» еще не перевернут…Турчинов — фигура второго плана. Без Юли он «уходящая натура», без собственного финансового, политического и креативного ресурса. Да и растущее влияние католицизма на этой территории, создаст пастору дополнительные проблемы. Правда, неоглобалисты во всем мире делают ставку на сектантов и разрушение традиционных мега-религий. Это дает Турчинову определенный шанс как, например, и Яценюку. Но все же у Ватикана еще большой запас прочности и сильные позиции на Западной Украине. Пожалуй, сил у него пока хватит на зачистку подобных неформалов. Это вам не былой комсомол.Порошенко духовит. Как все истерики, он способен на импульсный выброс значительной энергии. Подводит его, правда, патологическая жадность. Мне, например, неоднократно доводилось с этим бывшим моим разбогатевшим студентом, участвовать в застольях в разного рода ресторациях. Ни разу не видел, чтобы он рассчитался за честну́ю компанию — то портмоне забыл, то кредитку.А жадность — это и ресурс политика, и его часто роковой недостаток, если ты не можешь ее рационально контролировать. Начинается экономия на спичках даже, когда нужно разжечь пожар. Политика и так в какой-степени общественная патология. Не стоит её усугублять еще и личной патологией. Как в науке контрпродуктивно «множить сущности», так в политике опасно множить патологии. Если Петр Алексеевич, эту свою черту не преодолеет, то обнулит и все остальные свои политические преимущества: дикую наглость, бульдожью хватку, врожденную хуцпу… Пётр-зеро.— Особый вопрос по Авакову — есть ли у него шансы в грядущем раскладе сил?— С Аваковым довелось общаться только по телефону. Он был одним из самых адекватных украинских политиков. В том смысле, что видел мир не через идеологические шоры, а через свой конкретный интерес. В другой истории он мог бы стать, к примеру, хорошим армянским ювелиром в Турции. Не заморачивался бы на исторические разногласия, а делал бы личный бизнес.Для него национализм — не состояние собственного духа, а чужая и понятная слабость, которую можно использовать и на которой можно виртуозно играть в коммерческих целях. Соответственно, я бы его не списывал в будущих раскладах. Особенно, если он поймет, что государство так же цинично может использовать самого влиятельного человека, как он — государство.— Можно ли сказать, что мы все недооценили Зеленского?— Конечно, все, — и друзья и враги, — дико недооценили Зе. Даже Коломойский, который считал себя его папой Карло, не сразу понял, что не только гоголевский нос может гулять сам по себе.Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки. Он заставил целые страны оценивать эффективность политики не традиционными индикаторами: ростом экономики, социальной стабильностью, культурным уровнем и прочей «хренью», а сценической мимикой, характером придыханий, колкостью шуток, имитацией слезы.Он сегодня безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых» лидеров. Два года назад его команда предлагала неплохую награду за встречу с Макроном. А сейчас не только лидер Франции, но самой Германии выклянчивают у него встречи…Вот у кого жизнь удалась, так удалась! Удалось сменить сценическое амплуа. Из героя «Служебного романа», — неловкого рохли и карьерного неудачника, — стал, несмотря на скромную физическую фактуру, брутальным мачо — желанным, небритым и камуфлированным. Героем «Военно-полевого романа». Играя только лицом и голосом, стал делать фантастическую кассу и собирать с западной легковерной публики до шести ярдов зелени в месяц. Все предыдущие президенты «незалэжной» мечтали столько «делать» в год.Я еще помню как он продал на аукционе свой сценический добротный мохеровый свитер с оленями за шесть тысяч. А сейчас его поношенные майки уходят по сотни штук… Ясно, что рано или поздно «демократический чёс» закончится (деньги имеют вредное свойство кончаться), и политики вернутся со сцены в реальную жизнь. С той сцены, где ни один великий лицедей не может переиграть бродячего кота, где американская сенаторша, исполняющая дриблинг ягодицами, собирает больше голосов, чем ее оппонент с социальной мегапрограммой.— Получается, Зеленский идеально вписался в новый миропорядок?— Пока их политика живет не по собственным законам, а по ужимкам сцены, Зеленский будет их безусловным героем. Мы не его недооценили, а недооценили глубину мутации западной политики, недооценили запрос на «казаться», а не «быть».Кроме того, Зе интуитивно угадал, что меняется статус взаимоотношений организаций ЕС и НАТО. Раньше Альянс был казармой Союза, своего рода калькой с еврейских правил — сначала служить, а потом уже зарабатывать. Раньше попасть в Альянс было куда менее престижным, чем вступить в Союз. Ну, как призваться в армию, а не устроиться в банк. НАТО было доступом только к безопасности, а ЕС — к самому благополучию.Бывший комик сотворил лучший в своей жизни фарс. Он Евросоюз превратил в унылый обоз, а бывших ЕС-випов — в скучных «пиджаков», «тыловиков», заискивающих перед франтоватыми и камуфлированными «фронтовиками».Зеленский сильно помог Штатам сделать нынешний запрос на безопасность престижнее вчерашнего запроса на благополучие. А ведь негласный лозунг американцев в Европе звучит так: «Не помогаю, а защищаю». Соответственно их угасающие позиции в Старом Свете радикально укрепились. Такая услуга не забывается.Хотя стоит учесть и тот факт, что многие геополитические скетчи Зеленского прописывались для тандема двух «коверных» — его и Бориса Джонсона (сценический псевдоним БорЕй). После ухода последнего, на арену опять могут выйти «силачи» — реальные персонажи типа Трампа. Тогда актеру не поздоровится.— Кого, на Ваш взгляд, можно выделить на нынешнем политическом Олимпе?— Если вы имеете ввиду как бы украинский Олимп, то я прежде всего выделяю тех персон, которые были инфицированы бациллами национализма, но смогли частично или полностью выздороветь. То есть выработали в своем организме определенный иммунитет. Такие, например, как Юрий Подоляка в экспертной среде, Татьяна Монтян в правовой, или Илья Кива в политической.Украинская общественная среда крайне токсична. И выжить в ней, стать «крысоедом» без подобной трансформации крайне проблематично.Но это в ближайшей перспективе. А если на этой территории восстановится нормальная политическая жизнь, и будет снят запрет на оппозиционные политические партии, то они, безусловно, выдвинут из своей среды соответствующих лидеров. Причем, приоритет, как в любой бедной стране, будет у представителей левых сил.— Есть ли перспектива появления новой элиты Юго-Востока в ходе успешного хода СВО?— Безусловно, что на Юго-Востоке появится новая элита. Элита не только в селекции, но и в политике — продукт естественного отбора. А война и последующее восстановление — это самый страшный, но и самый эффективный вид подобного отбора. Появятся, появятся! Но не уверен, что это будет уже украинская элита.— Какой вид приобретёт украинская политическая элита в случае переформатирования Украины, или наоборот, в случае сохранения определённого статус-кво?— В первом случае, это будет своего рода постсоветская элита по масштабу личностей и их целей, навыков, задач. Элита, знающая и учитывающая прошлое своего народа и умеющая подготовить его к возможному будущему.Во втором случае, это будут халифы на час. То есть, умеющие всё выжать из момента, ловко использовать ситуацию для личной выгоды. Ну, как нынешняя украинская власть. Но их проблема в том, что это политические «чайлдфри». Тот, кто живет политическим моментом, не дает политического потомства.

— Мой давнишний знакомый и оппонент Збигнев Бжезинский очень любил сравнивать политический мир с шахматной доской. При этом, он утверждал, что фигуры с нее не исчезают, а только меняют статус. Думаю, что «политическая Украина» не исключение. Здесь почти нет «окончательно сметенных» фигур. Просто пешки стали «офицерами» и «королями», а последние превратились в «шестерок»…Хотя, это уже из другой игры. Впрочем, Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в дурака. Особенно — подкидного. Короче, всё смешалось, но почти все при делах. Или делишках.

— Чем сейчас занимаются отыгранные фигуры: Тимошенко, Турчинов, Порошенко и другие «герои вчерашних дней»?

— Честно говоря, внимательно не слежу за каждым персонажем. Но, думаю, что они еще не совсем «отыграны». Просто затаились в ожидании удобного момента. Ну, и накапливают «энергию рывка». Юлия Владимировна дивно выглядит, несмотря на камуфляжные лабутены. А это стоит колоссальных усилий — и финансовых, и нервных. Значит, на что-то надеется. Ее базовый ресурс — воля и целеустремленность. Не думаю, что это будет востребовано «в адресе» в ближайшее время. Хотя времена в «западной зоне» явно наступают «женские».

Я об этом уже писал. Женщина по своей природе значительно легче лжет, чем мужчина. Ох, уж эта «милая женская ложь»! И Европой сегодня фактически рулят не святые, а лгущие девы. А еще женщина легче, чем сильный пол, преодолевает грань между оскорблением и унижением.

Той же Юлии Владимировне я подсказывал: дать пощёчину — это оскорбить, а плюнуть в лицо — унизить. Первое смывается, например, кровью, второе — ничем. Сегодня в украинской политике эти грани не чувствуют. Совсем. Посмотрите хотя бы на их бывшего посла в Германии: он искренне не понимает, что назвать в этой стране политика ливерной колбасой, больше, чем оскорбление. Однако, у тех, кто в этом плане «безграничен», открываются новые карьерные перспективы и в украинской политике, и в дипломатии. Здесь на беспредельщиков запрос продолжается. Значит «юлианский календарь» еще не перевернут…

Турчинов — фигура второго плана. Без Юли он «уходящая натура», без собственного финансового, политического и креативного ресурса. Да и растущее влияние католицизма на этой территории, создаст пастору дополнительные проблемы. Правда, неоглобалисты во всем мире делают ставку на сектантов и разрушение традиционных мега-религий. Это дает Турчинову определенный шанс как, например, и Яценюку. Но все же у Ватикана еще большой запас прочности и сильные позиции на Западной Украине. Пожалуй, сил у него пока хватит на зачистку подобных неформалов. Это вам не былой комсомол.

Порошенко духовит. Как все истерики, он способен на импульсный выброс значительной энергии. Подводит его, правда, патологическая жадность. Мне, например, неоднократно доводилось с этим бывшим моим разбогатевшим студентом, участвовать в застольях в разного рода ресторациях. Ни разу не видел, чтобы он рассчитался за честну́ю компанию — то портмоне забыл, то кредитку.

А жадность — это и ресурс политика, и его часто роковой недостаток, если ты не можешь ее рационально контролировать. Начинается экономия на спичках даже, когда нужно разжечь пожар. Политика и так в какой-степени общественная патология. Не стоит её усугублять еще и личной патологией. Как в науке контрпродуктивно «множить сущности», так в политике опасно множить патологии. Если Петр Алексеевич, эту свою черту не преодолеет, то обнулит и все остальные свои политические преимущества: дикую наглость, бульдожью хватку, врожденную хуцпу… Пётр-зеро.

— Особый вопрос по Авакову — есть ли у него шансы в грядущем раскладе сил?

— С Аваковым довелось общаться только по телефону. Он был одним из самых адекватных украинских политиков. В том смысле, что видел мир не через идеологические шоры, а через свой конкретный интерес. В другой истории он мог бы стать, к примеру, хорошим армянским ювелиром в Турции. Не заморачивался бы на исторические разногласия, а делал бы личный бизнес.

Для него национализм — не состояние собственного духа, а чужая и понятная слабость, которую можно использовать и на которой можно виртуозно играть в коммерческих целях. Соответственно, я бы его не списывал в будущих раскладах. Особенно, если он поймет, что государство так же цинично может использовать самого влиятельного человека, как он — государство.

— Можно ли сказать, что мы все недооценили Зеленского?

— Конечно, все, — и друзья и враги, — дико недооценили Зе. Даже Коломойский, который считал себя его папой Карло, не сразу понял, что не только гоголевский нос может гулять сам по себе.

Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки. Он заставил целые страны оценивать эффективность политики не традиционными индикаторами: ростом экономики, социальной стабильностью, культурным уровнем и прочей «хренью», а сценической мимикой, характером придыханий, колкостью шуток, имитацией слезы.

Он сегодня безусловный капитан западного «клуба не очень веселых и не всегда находчивых» лидеров. Два года назад его команда предлагала неплохую награду за встречу с Макроном. А сейчас не только лидер Франции, но самой Германии выклянчивают у него встречи…

Вот у кого жизнь удалась, так удалась! Удалось сменить сценическое амплуа. Из героя «Служебного романа», — неловкого рохли и карьерного неудачника, — стал, несмотря на скромную физическую фактуру, брутальным мачо — желанным, небритым и камуфлированным. Героем «Военно-полевого романа». Играя только лицом и голосом, стал делать фантастическую кассу и собирать с западной легковерной публики до шести ярдов зелени в месяц. Все предыдущие президенты «незалэжной» мечтали столько «делать» в год.

Я еще помню как он продал на аукционе свой сценический добротный мохеровый свитер с оленями за шесть тысяч. А сейчас его поношенные майки уходят по сотни штук… Ясно, что рано или поздно «демократический чёс» закончится (деньги имеют вредное свойство кончаться), и политики вернутся со сцены в реальную жизнь. С той сцены, где ни один великий лицедей не может переиграть бродячего кота, где американская сенаторша, исполняющая дриблинг ягодицами, собирает больше голосов, чем ее оппонент с социальной мегапрограммой.

— Получается, Зеленский идеально вписался в новый миропорядок?

— Пока их политика живет не по собственным законам, а по ужимкам сцены, Зеленский будет их безусловным героем. Мы не его недооценили, а недооценили глубину мутации западной политики, недооценили запрос на «казаться», а не «быть».

Кроме того, Зе интуитивно угадал, что меняется статус взаимоотношений организаций ЕС и НАТО. Раньше Альянс был казармой Союза, своего рода калькой с еврейских правил — сначала служить, а потом уже зарабатывать. Раньше попасть в Альянс было куда менее престижным, чем вступить в Союз. Ну, как призваться в армию, а не устроиться в банк. НАТО было доступом только к безопасности, а ЕС — к самому благополучию.

Бывший комик сотворил лучший в своей жизни фарс. Он Евросоюз превратил в унылый обоз, а бывших ЕС-випов — в скучных «пиджаков», «тыловиков», заискивающих перед франтоватыми и камуфлированными «фронтовиками».

Зеленский сильно помог Штатам сделать нынешний запрос на безопасность престижнее вчерашнего запроса на благополучие. А ведь негласный лозунг американцев в Европе звучит так: «Не помогаю, а защищаю». Соответственно их угасающие позиции в Старом Свете радикально укрепились. Такая услуга не забывается.

Хотя стоит учесть и тот факт, что многие геополитические скетчи Зеленского прописывались для тандема двух «коверных» — его и Бориса Джонсона (сценический псевдоним БорЕй). После ухода последнего, на арену опять могут выйти «силачи» — реальные персонажи типа Трампа. Тогда актеру не поздоровится.

— Кого, на Ваш взгляд, можно выделить на нынешнем политическом Олимпе?

— Если вы имеете ввиду как бы украинский Олимп, то я прежде всего выделяю тех персон, которые были инфицированы бациллами национализма, но смогли частично или полностью выздороветь. То есть выработали в своем организме определенный иммунитет. Такие, например, как Юрий Подоляка в экспертной среде, Татьяна Монтян в правовой, или Илья Кива в политической.

Украинская общественная среда крайне токсична. И выжить в ней, стать «крысоедом» без подобной трансформации крайне проблематично.

Но это в ближайшей перспективе. А если на этой территории восстановится нормальная политическая жизнь, и будет снят запрет на оппозиционные политические партии, то они, безусловно, выдвинут из своей среды соответствующих лидеров. Причем, приоритет, как в любой бедной стране, будет у представителей левых сил.

— Есть ли перспектива появления новой элиты Юго-Востока в ходе успешного хода СВО?

— Безусловно, что на Юго-Востоке появится новая элита. Элита не только в селекции, но и в политике — продукт естественного отбора. А война и последующее восстановление — это самый страшный, но и самый эффективный вид подобного отбора. Появятся, появятся! Но не уверен, что это будет уже украинская элита.

— Какой вид приобретёт украинская политическая элита в случае переформатирования Украины, или наоборот, в случае сохранения определённого статус-кво?

— В первом случае, это будет своего рода постсоветская элита по масштабу личностей и их целей, навыков, задач. Элита, знающая и учитывающая прошлое своего народа и умеющая подготовить его к возможному будущему.

Во втором случае, это будут халифы на час. То есть, умеющие всё выжать из момента, ловко использовать ситуацию для личной выгоды. Ну, как нынешняя украинская власть. Но их проблема в том, что это политические «чайлдфри». Тот, кто живет политическим моментом, не дает политического потомства.