https://ukraina.ru/20220712/1034332223.html
Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни
Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни - 13.07.2022 Украина.ру
Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни
В последнее время Польша все чаще стала заявлять свои амбиции в отношении территорий западной Украины. Эту тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал депутат ГД РФ Анатолий Вассерман
2022-07-12T06:15
2022-07-12T06:15
2022-07-13T11:11
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вассерман
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«При всех странностях поляков, я не желаю им зла, поэтому очень надеюсь, что на запад Украины они не сунутся. Сейчас у нас мало кто помнит, но Польша в разных форматах в общей сложности несколько веков владела разными территориями того, что сейчас называется Украина. И владела так, что породила там к себе лютейшую ненависть», — сказал политик.С учетом всех этих факторов, подытожил он, если поляки снова попытаются зайти на запад Украины, то очень вероятно, им придется столкнуться с теми 120 видами пыток, что уже были использованы во время Волынской резни.Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вассерман
Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни
06:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
В последнее время Польша все чаще стала заявлять свои амбиции в отношении территорий западной Украины. Эту тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал депутат ГД РФ Анатолий Вассерман
«При всех странностях поляков, я не желаю им зла, поэтому очень надеюсь, что на запад Украины они не сунутся. Сейчас у нас мало кто помнит, но Польша в разных форматах в общей сложности несколько веков владела разными территориями того, что сейчас называется Украина. И владела так, что породила там к себе лютейшую ненависть», — сказал политик.
«А в конце 18 века жители правобережья учинили мятеж под названием Колиивщина, потому что большинство участников было вооружено кольями. Зверствовали так, что русское правительство впервые за всю историю русско-польских отношений выдало полякам главарей этого мятежа», — сказал Вассерман.
С учетом всех этих факторов, подытожил он, если поляки снова попытаются зайти на запад Украины, то очень вероятно, им придется столкнуться с теми 120 видами пыток, что уже были использованы во время Волынской резни.
«Ну, мне известно множество гораздо менее мучительных способов самоубийства», — заключил он.
Полностью интервью с Анатолием Вассерманом
можно прочитать здесь
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