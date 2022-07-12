https://ukraina.ru/20220712/1034332223.html

Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни

Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни - 13.07.2022 Украина.ру

Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни

В последнее время Польша все чаще стала заявлять свои амбиции в отношении территорий западной Украины. Эту тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал депутат ГД РФ Анатолий Вассерман

2022-07-12T06:15

2022-07-12T06:15

2022-07-13T11:11

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вассерман

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«При всех странностях поляков, я не желаю им зла, поэтому очень надеюсь, что на запад Украины они не сунутся. Сейчас у нас мало кто помнит, но Польша в разных форматах в общей сложности несколько веков владела разными территориями того, что сейчас называется Украина. И владела так, что породила там к себе лютейшую ненависть», — сказал политик.С учетом всех этих факторов, подытожил он, если поляки снова попытаются зайти на запад Украины, то очень вероятно, им придется столкнуться с теми 120 видами пыток, что уже были использованы во время Волынской резни.Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вассерман