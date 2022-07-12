Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни - 13.07.2022 Украина.ру
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Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни
Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни - 13.07.2022 Украина.ру
Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни
В последнее время Польша все чаще стала заявлять свои амбиции в отношении территорий западной Украины. Эту тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал депутат ГД РФ Анатолий Вассерман
2022-07-12T06:15
2022-07-13T11:11
новости
вассерман
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&laquo;При всех странностях поляков, я не&nbsp;желаю им зла, поэтому очень надеюсь, что на&nbsp;запад Украины они не&nbsp;сунутся. Сейчас у&nbsp;нас мало кто помнит, но&nbsp;Польша в&nbsp;разных форматах в&nbsp;общей сложности несколько веков владела разными территориями того, что сейчас называется Украина. И владела так, что породила там к&nbsp;себе лютейшую ненависть&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал политик.С учетом всех этих факторов, подытожил он, если поляки снова попытаются зайти на&nbsp;запад Украины, то очень вероятно, им придется столкнуться с&nbsp;теми 120 видами пыток, что уже были использованы во&nbsp;время Волынской резни.Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
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новости, вассерман

Вассерман предостерег поляков от новой Волынской резни

06:15 12.07.2022 (обновлено: 11:11 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВассерман
Вассерман - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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В последнее время Польша все чаще стала заявлять свои амбиции в отношении территорий западной Украины. Эту тему в интервью изданию Украина.ру прокомментировал депутат ГД РФ Анатолий Вассерман
«При всех странностях поляков, я не желаю им зла, поэтому очень надеюсь, что на запад Украины они не сунутся. Сейчас у нас мало кто помнит, но Польша в разных форматах в общей сложности несколько веков владела разными территориями того, что сейчас называется Украина. И владела так, что породила там к себе лютейшую ненависть», — сказал политик.
Стендовая стрельба. Чемпионат мира. Мужчины. Трап - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 14:07
Под Киевом «злодей» с ружьем и РПГ открыл огонь по полицейскимВ Броварах Киевской области местный житель с ружьем выпил в магазине бутылку алкоголя, после чего устроил погром и открыл огонь по полиции, сообщает пресс-служба Национальной полиции региона 11 июля
«А в конце 18 века жители правобережья учинили мятеж под названием Колиивщина, потому что большинство участников было вооружено кольями. Зверствовали так, что русское правительство впервые за всю историю русско-польских отношений выдало полякам главарей этого мятежа», — сказал Вассерман.
С учетом всех этих факторов, подытожил он, если поляки снова попытаются зайти на запад Украины, то очень вероятно, им придется столкнуться с теми 120 видами пыток, что уже были использованы во время Волынской резни.
«Ну, мне известно множество гораздо менее мучительных способов самоубийства», — заключил он.
Полностью интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.
 
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