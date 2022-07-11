https://ukraina.ru/20220711/1034335353.html

Терроризм как государственная политика, зачем Украина угрожает Херсону. Итоги 11 июля на Украине

Терроризм как государственная политика, зачем Украина угрожает Херсону. Итоги 11 июля на Украине - 13.07.2022 Украина.ру

Терроризм как государственная политика, зачем Украина угрожает Херсону. Итоги 11 июля на Украине

Украина всё активнее прибегает к терроризму. Украинская власть распространяет информацию об атаке на Херсонскую и Запорожскую области

2022-07-11T19:01

2022-07-11T19:01

2022-07-13T11:11

эксклюзив

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В Херсоне удалось предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо, сообщила администрация в Telegram-канале.«Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. При этом от взрыва могли пострадать и люди, случайно оказавшиеся рядом», — говорится в публикации.Бомбу обезвредили российские сапёры.«Руководитель области поблагодарил внимательных граждан за помощь в предотвращении покушения. Владимир Сальдо находится в крепком здравии и бодром расположении духа. Глава региона продолжает выполнять свои обязанности», — указывалось в публикации канала.Ранее стало известно о предотвращении покушения на главу военно-гражданской администрации Мелитопольского района в Запорожской области Андрея Сигуту.Сам Сигута не пострадал, сообщил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — сообщил Селиванов в своём Telegram-канале.По его словам, на месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия.«О подробностях теракта — позже. Напоминаю, что от диверсии страдают в первую очередь мирные жители. Все, кто пытается дестабилизировать мирную жизнь на освобождённых территориях, понесут неотвратимое наказание», — подчеркнул Селиванов.Видео с места теракта у себя в Telegram-канале выложил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он также рассказал об обстоятельствах покушения, а также о том, что покушавшийся был уничтожен.«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведённых мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью», — отметил он.Однако не везде покушение удаётся предотвратить. Так, 11 июля стало известно об убийстве главы администрации Великого Бурлука в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — сказал он.По его словам, был убит невиновный человек, а подложить взрывное устройство под его машину было поручено диверсионной группе, и эти действия «не приведут Украину к победе».«Врагу нет прощения и снисхождения. Киевский режим настигнет заслуженное наказание», — добавил Ганчев.Как сообщают украинские СМИ, власти Украины сознательно выбрали террористическую тактику.«Медиа-рупор Офиса президента, Telegram-канал "Вертикаль" (курирует Михаил Подоляк), чётко даёт понять, что стратегия Банковой по "контролируемому террору" — мягко перешла из тактики запугивания, в тактику мести. Банковая решила просто мстить тем, кто решил идти "другим путём" (пускай он даже такой, но это их выбор и эти люди не военные)», — отмечалось в публикации популярного на Украине Telegram-канала «Легитимный» 11 июля.В цитируемой публикации канала Подоляка содержались угрозы главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому.Зачем Украина угрожает Херсонской и Запорожской областямМинистр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приказе президента Владимира Зеленского по югу страны. Как заявил Резников в интервью британскому изданию The Times, «Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России».Он сослался на приказ президента Украины Владимира Зеленского.«Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнёрах», — заявил министр обороны Украины.Он также заявил, что численность ВСУ достигает 700 тысяч человек, в общей сложности к участию в военных действиях может быть привлечено около миллиона, вместе с Национальной гвардией страны, полицией и пограничной службой.Примечательно, что за несколько дней до этого сразу несколько украинских чиновников призвали население Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться.Так, во время телемарафона 9 июля первый заместитель председателя украинского Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал население области покинуть регион, т. к. ВСУ планируют восстановить контроль над областью.«Тем, кто никак не может это сделать, нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определенный запас пищи, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война», — заявил Соболевский.За день до этого, 8 июля, вице-премьер — министр «по реинтеграции временно оккупированных территорий» Ирина Верещук также призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться «всеми возможными способами».Она также заявила, что выезжать необходимо даже через Крым, позднее власти «найдут возможность помочь людям вернуться».«Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают», — заявила Верещук.По её словам, возможности для эвакуации есть — «горизонтальная система коммуникаций очень хорошо действует». Она не стала публично озвучивать подробности из соображений безопасности.Между тем, в Херсонской области призвали не верить украинским властям.«Город Херсон есть и будет всегда оставаться русским городом, несмотря ни на что. Жители города Херсона, соблюдайте спокойствие. Не слушайте разных представителей так называемой системы спасения. Вы никому не нужны ни в Польше, ни в Европе. Все те расклады, по которым вы должны якобы выехать из мирного города Херсона — это всего лишь уловка и ловушка. Оставайтесь в Херсоне. Мы в любом случае идем вперед. Строим Россию в городе Херсоне и нас никто и никогда не запугает», — заявил 11 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В том, что готовящееся контрнаступление фейк уверен и медиаэксперт Анатолий Шарий.«Наводится тень на плетень. Резников заявляет об этом (контрнаступлении. — Ред.) The Times, Верещук говорит: "Бегите, кто может, глупцы, будет контрнаступление", Зеленский об этом говорит, все об этом говорят для того, чтобы таким нехитрым способом дезинформировать российскую сторону. При этом же, раскрывая планы, Данилов говорит: "Не можете обсуждать контрнаступление". Потому, что не может быть сейчас контрнаступления. Ну не может. Можно, конечно, бросить, сказать: "Вперёд". Но этого они делать не будут», — отметил он 11 июля.По его словам, это — пиар-ход украинской власти. Шарий заявил, что по его информации, угроза для украинских военных исходит с других направлений. Но, судя по всему, к этому руководство страны не готовится, предпочитая PR-ходы.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив