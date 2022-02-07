Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, политолог Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал транзитное противостояние между Белоруссией и Литвой и оценил ответ Минска на санкции

00:35 — Окончательный запрет транзита или стороны еще могут договориться?

01:20 — Кто больше потеряет в результате транзитной войны?

06:15 — Трагедия Игналинской АЭС;

08:30 — Может ли Белоруссия переориентировать свой транзит на Эстонию и Латвию и выгодно ли это?

13:05 — Угрозы и риски для Калининграда;

17:05 — Можно ли назвать Прибалтику самым богатым регионом постсоветского пространства?

19:30 — Политика РФ в отношении стран Балтии.

С 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия через территорию республики. В ответ Минск запрещает железнодорожный транзит удобрений и нефтепродуктов из Литвы.