00:35 — Окончательный запрет транзита или стороны еще могут договориться?
01:20 — Кто больше потеряет в результате транзитной войны?
06:15 — Трагедия Игналинской АЭС;
08:30 — Может ли Белоруссия переориентировать свой транзит на Эстонию и Латвию и выгодно ли это?
13:05 — Угрозы и риски для Калининграда;
17:05 — Можно ли назвать Прибалтику самым богатым регионом постсоветского пространства?
19:30 — Политика РФ в отношении стран Балтии.
С 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия через территорию республики. В ответ Минск запрещает железнодорожный транзит удобрений и нефтепродуктов из Литвы.