Вместе с политологом Ростиславом Ищенко в студии Украина.ру проанализировали причины и последствия распада СССР:

— 00:30 События декабря 1991 года глазами Ростислава Ищенко;

— 12:50 "С 1982 года СССР вошел в состояние когнитивного диссонанса…";

— 15:25 Был ли распад СССР предопределен?

— 20:50 Почему нельзя судить Горбачёва за развал СССР?

— 26:00 Что не так с современной коммунистической партией РФ? Дьявол в деталях: Ищенко раскрыл главную тему переговоров Путина и Байдена

Тридцать лет назад перестало существовать одно из мощнейших государств в мировой истории — Союз Советских Социалистических Республик. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще были подписаны соглашения, положившие конец существованию Союза.