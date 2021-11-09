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Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире Украина.ру прокомментировал создание на Украине партии "Разумная политика", которую связывают с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым

— 00:45 Кому на самом деле принадлежит партия?

— 03:42 Готов ли Разумков пойти на парламентские выборы и встать в оппозицию к власти?

— 06:30 Ринат Ахметов формирует коалицию против Зеленского?

— 09:10 Как закон об олигархах развяжет Зеленскому руки?

— 14:58 Энергетический кризис: кто из украинских политиков может перенять электорат Зеленского?

Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже прокомментировал информацию о существовании партии "Разумная политика", которая созвучна с основанным им межфракционным объединением в парламенте.

Политик убеждает, что он не имеет никакого отношения к этой политсиле.