— 00:45 Кому на самом деле принадлежит партия?
— 03:42 Готов ли Разумков пойти на парламентские выборы и встать в оппозицию к власти?
— 06:30 Ринат Ахметов формирует коалицию против Зеленского?
— 09:10 Как закон об олигархах развяжет Зеленскому руки?
— 14:58 Энергетический кризис: кто из украинских политиков может перенять электорат Зеленского?
Ранее бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже прокомментировал информацию о существовании партии "Разумная политика", которая созвучна с основанным им межфракционным объединением в парламенте.
Политик убеждает, что он не имеет никакого отношения к этой политсиле.