Политтехнолог Сергей Слободук рассказал, кто и зачем совершил покушение на помощника Зеленского Сергея Шефира

— 00:20 Версии покушения на Сергея Шефира;

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Утром 22 сентября неизвестные совершили попытку покушения на помощника Зеленского Сергея Шефира. Его автомобиль обстреляли под Киевом, сам он не пострадал, но был ранен его водитель.

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия среди версий покушения назвал несколько, в том числе российский след. Версия украинских политиков о российском следе в покушении на помощника президента Украины не имеет ничего общего с реальным положением дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Шефир был назначен на должность первого помощника украинского лидера в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.