Военкор, писатель, ополченец Геннадий Дубовой вспомнил события 2014 года, рассказал, можно ли было не оставлять Славянск и как стоит увековечить память о боях за Донбасс и героев республик

0:18 — Итоги летней кампании 2014 года для Донбасса;

3:49 — "Можно было не сдавать Славянск";

Неожиданный поворот: Глава Офиса Зеленского Ермак попытался подменить вопрос Донбасса © пресс-служба президента Украины

10:13 — Восстановление Саур-Могилы;

15:26 — Мемориальное кладбище героев в ДНР;

18:15 — Стоит ли ожидать возобновления активных боевых действий на Донбассе.

Напомним, 8 сентября в легендарном мемориальном комплексе «Саур-Могила» Донбасс отметил 78-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии принимали участие глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, участники боевых действий, герои, защищавшие свою землю от вооруженной агрессии в разные исторические периоды, жители и гости Республики.

Праздничные мероприятия прошли на «Саур-Могиле» в рамках съезда ветеранов «Защитники России». Перед его началом члены мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдостановым (Хирург) заложили на легендарном кургане Аллею русского леса и при участии главы ДНР и почетных гостей высадили более 500 саженцев дуба, привезенных из разных уголков России.