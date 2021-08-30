Сторонники "Свободы" выкрикивали антироссийские лозунги. Они перечислили требования, которые Зеленский, по их мнению, должен довести до руководства США.

Инсценировка или торг? «Нацкорпус» атаковал Офис президента
Инсценировка или торг? «Нацкорпус» атаковал Офис президента
© REUTERS, Serhii Nuzhnenko
Организаторы, в частности, заявили, что Украина должна отказаться от реализации минских соглашений, от имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также от предоставления особого статуса Донбассу и от проведения выборов на неподконтрольных территориях.

Кроме того, националисты настаивают на том, что США "должны выполнить гарантии по защите Украины в рамках Будапештского меморандума", согласно которому Киев отказался от ядерного оружия. 