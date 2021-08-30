Сторонники "Свободы" выкрикивали антироссийские лозунги. Они перечислили требования, которые Зеленский, по их мнению, должен довести до руководства США.
Организаторы, в частности, заявили, что Украина должна отказаться от реализации минских соглашений, от имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также от предоставления особого статуса Донбассу и от проведения выборов на неподконтрольных территориях.
Кроме того, националисты настаивают на том, что США "должны выполнить гарантии по защите Украины в рамках Будапештского меморандума", согласно которому Киев отказался от ядерного оружия.