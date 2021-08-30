Украинские националисты прошли маршем по Крещатику и провели пикет на улице Лютеранской рядом с президентским офисом

Сторонники "Свободы" выкрикивали антироссийские лозунги. Они перечислили требования, которые Зеленский, по их мнению, должен довести до руководства США.

Инсценировка или торг? «Нацкорпус» атаковал Офис президента © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

Кроме того, националисты настаивают на том, что США "должны выполнить гарантии по защите Украины в рамках Будапештского меморандума", согласно которому Киев отказался от ядерного оружия.