Политолог, журналист-международник Александр Рар объяснил, почему Меркель едет сначала в Россию, а потом на Украину

Также эксперт рассказал, что Ангела Меркель потребует от Зеленского на переговорах в Киеве.

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